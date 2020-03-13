 Инфицированная коронавирусом женщина из Радомышля находится в тяжелом состоянии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом шла речь сегодня на брифинге в Житомирской облгосадминистрации.

"Уже сегодня утром женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она - в тяжелом состоянии", - прозвучало на брифинге.

Также его участники - чиновники ОГА - напомнили, что женщина поздно обратилась к врачам за помощью.

В Житомир ее перевозить не планируют, а будут лечить в Радомышле. Сейчас там ситуация спокойная, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Напомним, на Житомирщине у 71-летней жительницы Радомышля зафиксировали заболевание Covid-19. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксировали случай заражения коронавирусом, приостанавливают движение транспорта и закрывают рынки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изолировано 22 человека, которые контактировали с инфицированной коронавирусом женщиной, - Радомышльская РГА