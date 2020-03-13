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Все про:Житомирщина (807) COVID-19 (784)

 Инфицированная коронавирусом женщина из Радомышля находится в тяжелом состоянии

Больную коронавирусом женщину г. Радомышль Житомирской области подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом шла речь сегодня на брифинге в Житомирской облгосадминистрации.

"Уже сегодня утром женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она - в тяжелом состоянии", - прозвучало на брифинге.

Также его участники - чиновники ОГА - напомнили, что женщина поздно обратилась к врачам за помощью.

В Житомир ее перевозить не планируют, а будут лечить в Радомышле. Сейчас там ситуация спокойная, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Напомним, на Житомирщине у 71-летней жительницы Радомышля зафиксировали заболевание Covid-19. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксировали случай заражения коронавирусом, приостанавливают движение транспорта и закрывают рынки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изолировано 22 человека, которые контактировали с инфицированной коронавирусом женщиной, - Радомышльская РГА

Источник: https://censor.net.ua/n3181211
 
 
 Топ комментарии
 
Оно то так, но делать запасы продуктов на 20 лет вперед, сметая с полок по 30 пачек макарон и по нескольку упаковок соли, давая повод спекулянтам взвинтить цены и оставляя других сограждан без возможности приобрести хотя бы пачку, это не по-людски.
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Старая тупая дура пол Украины объездила.
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статистика по Уханю:
- когда власти объявляли, что выявлено 3-х заболевших - на самом деле инфицировано было уже полторы тысячи
- когда сласти объявляли о 7-ми заболевших - инфицировано было около 5 000 человек...
Просто люди не обращаются к врачам, пока не станет хреново.
Сейчас у нас 3 официально больных - и наверняка тысячи пораженных.
Оно долбанет недели через 2-3 - когда кончится латентный период.
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Печалька. Мудрий нарід зара ламоньотса штурмовать продуктовиє магазіни і банкомати.
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кста, правильно сделает.
Лучше всего избежать заразы, передающейся воздушно-капельно:
1. на месяц закупить продукты
2. месяц сидеть дома безвылазно и никого не впускать.

Это трудно, но это - лучший способ.
Лучше не придумали.
Другое дело, что не все это могут - у кого работа, у кого старые родители и т.д.
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Оно то так, но делать запасы продуктов на 20 лет вперед, сметая с полок по 30 пачек макарон и по нескольку упаковок соли, давая повод спекулянтам взвинтить цены и оставляя других сограждан без возможности приобрести хотя бы пачку, это не по-людски.
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нє, ну ламаньотса штурмовать - це не зовсім правільно сдєлаєт. продукти треба закупати в якомусь тихому спокійному місці, бажано біля цвинтаря
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Другое дело, что не все это могут - у кого работа, у кого старые родители и т.д.

---

То есть 95% активного населения.
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В Польше уже. Когда во вторник объявили карантин, магазины выметены моментально в ноль - полки пустые. Я думал что завезут и все будет ок - но нет, как только завозят то сразу все разметают вноль опять. Паллету сахара утром завезли - через час пустое место.
В холодильниках для куриных субпродуктов гуляет ветер. Мне б..дь котов через пару дней кормить нечем будет
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на, читай новости на польском - статья называется Ogromna PANIKA w sklepach. Znikają wszystkie produkty - ссылка
Там даже фото есть для неверующих
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Хто ж? Крупна польська інформаційна агенція eska.pl, або Ministr Rozwoju?
А ось ще статті з фото про паніку в склепах: ссылка
Не веришь - приезжай, посмотри. А лучше набери в гугле Panika w sklepach и наслаждайся.
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женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль...

То есть потенциально на сегодняшний день возможно, что уже 100% жителей Львова и Радомышля заражено.
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статистика по Уханю:
- когда власти объявляли, что выявлено 3-х заболевших - на самом деле инфицировано было уже полторы тысячи
- когда сласти объявляли о 7-ми заболевших - инфицировано было около 5 000 человек...
Просто люди не обращаются к врачам, пока не станет хреново.
Сейчас у нас 3 официально больных - и наверняка тысячи пораженных.
Оно долбанет недели через 2-3 - когда кончится латентный период.
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поєтому Дарвин ее к себе и заберет. в Европе еще после вентиляции не вставали, стразу в 2на2.
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