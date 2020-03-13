 Инфицированная коронавирусом женщина из Радомышля находится в тяжелом состоянии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом шла речь сегодня на брифинге в Житомирской облгосадминистрации.
"Уже сегодня утром женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она - в тяжелом состоянии", - прозвучало на брифинге.
Также его участники - чиновники ОГА - напомнили, что женщина поздно обратилась к врачам за помощью.
В Житомир ее перевозить не планируют, а будут лечить в Радомышле. Сейчас там ситуация спокойная, проводятся противоэпидемические мероприятия.
Напомним, на Житомирщине у 71-летней жительницы Радомышля зафиксировали заболевание Covid-19. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.
В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксировали случай заражения коронавирусом, приостанавливают движение транспорта и закрывают рынки.
Лучше всего избежать заразы, передающейся воздушно-капельно:
1. на месяц закупить продукты
2. месяц сидеть дома безвылазно и никого не впускать.
Это трудно, но это - лучший способ.
Лучше не придумали.
Другое дело, что не все это могут - у кого работа, у кого старые родители и т.д.
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То есть 95% активного населения.
В холодильниках для куриных субпродуктов гуляет ветер. Мне б..дь котов через пару дней кормить нечем будет
Там даже фото есть для неверующих
Хтось бреше 100%
А ось ще статті з фото про паніку в склепах: ссылка
Не веришь - приезжай, посмотри. А лучше набери в гугле Panika w sklepach и наслаждайся.
То есть потенциально на сегодняшний день возможно, что уже 100% жителей Львова и Радомышля заражено.
- когда власти объявляли, что выявлено 3-х заболевших - на самом деле инфицировано было уже полторы тысячи
- когда сласти объявляли о 7-ми заболевших - инфицировано было около 5 000 человек...
Просто люди не обращаются к врачам, пока не станет хреново.
Сейчас у нас 3 официально больных - и наверняка тысячи пораженных.
Оно долбанет недели через 2-3 - когда кончится латентный период.