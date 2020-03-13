 Сейчас в аптеках цена некоторых экспресс-тестов на коронавирус превышает 10 тыс. грн, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, "есть вещи на которых нельзя зарабатывать - это война и здоровье людей".
"Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает 10 тыс. грн, поэтому у нас будет отдельный разговор и с производителем, и с поставщиками по поводу спекулятивных цен", - подчеркнул Зеленский.
Т.е. есть дешевые тесты, есть дорогие но более надежные. Выбираешь по карману.
В Польше в аптеки поступили тесты по 200 зл. (1300 грн.).
Бесплатно только если ты попал в больницу с симптомами.
Тем более, эти тесты продает сам бубочка, так пусть они еще раз поддержат своего приписдента.
Если он хочет заставить аптекарей и оптовиков работать себе в убыток - они просто закроют аптеки и все. будут ждать адекватного руководства.
Eric Feigl-Ding
@DrEricDing
IRAN: 10k cases don't reveal how bad it is. Many experts think Iranian #COVID19 epidemic is ~ 10x worse and maybe even 100x worse- which implies 1 mil cases-certainly in realm of possible. Iran just asked for $5B from IMF, which shows it's desperate.
ІРАН: 10 000. випадків не показують, наскільки все погано. Багато експертів вважає, що іранська епідемія # COVID19 є в 10 разів гіршою, а може бути і в 100 разів гіршою, що означає, що 1 мільйон інфікованих- безумовно, в області можливого. Іран просто попросив 5 мільйонів доларів у МВФ, що свідчить про його відчай.
Что касается в "почти 10 тысяч" - это неправда. Цена на самом деле 11 000. Только цена идет за упаковку, в которой 25 тестов. Делите на 25 и получится вполне нормальная для нормального дохода цена около 450 грн.
Зеля то еще єкономист. Даже не в курсе, что в Украине НЕТ производителей тест-систем на коронавирус.
Принимать решение сегодня может быть страшно, но об этой проблеме стоит думать в другом ключе.Теоретическая модель показывает разные сообщества: одно не принимает мер по социальной изоляции, другое принимает их в день N вспышки вируса, третье - в день N+1.
На сколько важным может быть всего один день, когда что-то растет в геометрической прогрессии.
Ожидание всего одного дня создает на 40% больше случаев! Возможно, если бы власти Хубэя объявили карантин 22 января вместо 23 января, они смогли бы уменьшить количество заболеваний на ошеломляющие 20 000.
И это всего лишь число заражёных. Из-за ожидания летальность была бы гораздо выше, и речь не только про непосредственный эффект - число смертей увеличилось бы больше, чем на 40%. Неизбежно коллапс системы здравоохранения оказался бы критичнее, что привело бы к росту летальности в 10 раз, как мы видели раньше. Таким образом, всего однодневное промедление в введении социальной изоляции может закончиться взрывным ростом числа смертей в вашем сообществе, умножая число заболевших и задирая летальность.
Это экспоненциальная угроза. Каждый день на счету. Когда вы откладываете принятие решения на один день, вы не вносите свой вклад в несколько случаев инфекции. Возможно, в вашем сообществе уже есть сотни или тысячи заболевших. Каждый день, когда нет социальной изоляции, эти случаи продолжают расти в геометрической прогрессии.
Сколько времени было потярно страной из за того, что МЗО возглавляло лицо без медобразования. Как оказалось шаблонный принцип : " Надо просто перестать, (в данном случае) болеть" здесь тоже не работает. Пиар в н-Санжарах закончился, последняя реплика "здравоохранение сработало отлично" произнесена, занавес опущен, вот только зрителям расходится не куда, этот театр абсурда их дом их страна. И только теперь многие начинают задаваться вопросом: " А еще от скольких псевдоруких чиновников будет зависить их жизнь?
Воно буде покарано за те, що заради спекулятивної оборудки залишив Україну без масок?
пора гнать эту гребанную оманскую мартышку из Киева. она не только неспособна отвечать за свои поступки, но и вообще неспособна принимать какакие-либо решения. все пустило на самотек.
Де маски, бубачка ?
Большинство украинцев - ЗА.
- Конечно первым !
- Серьёзно ?..
- Зуб даю !!
- Так чего же щас, когда вы первое лицо государства, вы ведете себя как 9999995-ое ?!
А ти то, мерзото, своєму Радуцькому і всьому жидівському кагалу скажи! Один країну без масок залишив, а друге піариться на біді. Тварюки...
да, если запретить зарабатывать на здоровье, то никто не будет разрабатывать лекарства, вакцины. Будем лечиться чесноком и салом
"Будем лечиться чесноком и салом" + еще один "секретный" ингредиент - я так и делаю.
бла-бла-бла
зачем это заседание? текст прочитать? пропиариться? так выступил бы с обращением, как это делают все нормальные лидеры других стран...
Это как?
Поедет во Францию и США и начнет визгливо кричать? топать толстенькими ножками?
Украина не производит тест-системы.
При твоей власти, *****, Украина уже ничего вообще не производит.
Это вполне нормальная цена за очень точный новый китайский экспресс-тест от хорошей фирмы.
Трепло он, верьте ему больше.
кинець эпохи бидности... для 73% быдла.