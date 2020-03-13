 Сейчас в аптеках цена некоторых экспресс-тестов на коронавирус превышает 10 тыс. грн, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, "есть вещи на которых нельзя зарабатывать - это война и здоровье людей".

"Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает 10 тыс. грн, поэтому у нас будет отдельный разговор и с производителем, и с поставщиками по поводу спекулятивных цен", - подчеркнул Зеленский.

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