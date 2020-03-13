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 СНБО обсудит закрытие границ и прекращение авиасообщения с рядом стран, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)

Украинские власти рассматривают вопрос закрытия границ и прекращения авиасообщения в связи с угрозой коронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Кабмина с его участием, передает Цензор.НЕТ.

"После заседания правительства будет заседание СНБО, где будет обсужден и введен план мероприятий со стороны государства относительно вопроса коронавируса. Это сейчас самый важный вопрос. Мы обсудим вопрос закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран. Будет обсуждаться вопрос обеспечения необходимыми средствами больниц и аптек: речь о масках и экспресс-тестах. Есть такие вещи, на которых нельзя зарабатывать - это война и здоровье людей. Сейчас в некоторых аптеках цена некоторых тестов превышает, к сожалению, 10 тыс. грн. У нас будет отдельный разговор и с производителями и с поставщиками относительно спекулятивных цен", - заявил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181206
 
 
 Топ комментарии
 
Дайте угадаю ОРДЛО нетронут, границу с рф не закроют. а вот с Європой как раз все и закроют. А под шумок протянут капитуляцию. Во свезло.
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А зебілів , як я бачу, тільки Петро хвилює..
Ну не ідйоти ?
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Задалбали своими вирусами и нефтью!Лучше скажите, ёлку уже можно выкидывать или лучше подождать?
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Тю! А вот москалям все это только на пользу
На заседании СНБО будет обсуждаться закрытие границ и прекращение авиасообщения с рядом стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1653
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о! кажись рашку заправлять и прокачивать будут! хорошее дело!
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картина маслом: прийшла *****(ль) для В.А. зеленського
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Тупые зеленые, даю вам подсказку, бесплатно. Какие ряд стран? Вам ясно сказала ВОЗ - ПАНДЕМИЯ, а это значит все страны задействуются и закрывать нужно сообщение со всеми странами. Измеряйте себе температуту в прямой кишке, а людей не смешите этими измерениями. Зараженный человек опасен и заражает окружающих еще до проявления симптомов заболевания, когда он в инкубационном периоде и практически ЗДОРОВ.Он здоров еще, носит только вирус и уже заражает всех.Вам это понятно? А есть случаи бессимптомного носительства, когда человек заразный, а на вид здоровый. Это тоже понятно? Поэтому карантин и закрытие границ. В магазины впускают в Италии по 6-8 чел, не больше, чтобы не подходили близко друг к другу. Транспорт не работает.
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На вході в магазин всі стоять в загальній черзі?
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В мене в Туреччині дружина з дочкою, дружині робили операцію по зміні суглоба. Квитки на 16 березня. Де вони будуть якщо закрити сполучення і не впустити своїх громадян? Тим більше в Туречччині жодного летального випадку і лише 2 хворих.
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Ось прямий репортаж про те, як насправді наша медицина "протидіє" поширенню коронавірусу. Це більше схоже на навмисний "вброс" коронавірусу в Україну.
Частина перша
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4538856299488812/
Продовження
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4538979399476502/
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не спеши, скоро пойдет на топливо для буржуйки.
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А меня жена заставила вынести елочку 30 апреля лет 10 назад. Она жила в ведре с песочком, я ее регулярно поливал, у нее не упала ни одна иголочка, а когда я ее выбрасывал у нее были беленькие корешки. Она очень хотела жить, а я ее убил. Хотя наверное мог посадить где ни будь. Я за это отвечу на том свете.
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Так, заразу с Запада привозят.
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Ага, кацапы сказали , что у них вируса нет, они всегда правду говорят...
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Ви чтоо? Там же наши людиии!!! А что там с теми Египтянами, что в Борисполе сидят зараженные, СНБО выдаст им марлевые повязки наконец? Это же вопрос государственного значения! И лечить их будут там же, или отправят в Кончу-Заспу?
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Ось якраз це і не зроблять. Там же наши люди. З Рашою-парашою теж не закриють. Не надо сердить Путина.
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закройте работу верховной рады на время короновируса
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Нельзя сейчас самий момент для капитуляции.
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Погана рекомендація. Вони,бідолаги, так важко працювали! Їх потрібно послати на 2-тижневий відпочинок в Італію.
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Чому кордон з паРашою не закрили ще ?! Там пів країни китайців вже, які вільно пересуваються з Китаю в паРашу!
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Кацапські свинособаки крім коронавірусу ще якийсь свинячий чи свиноруський грип можут занести. Закривайте кордон с мордором к хєрам!
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свинячий грипп уже давно гуляет. Это основной вид гриппа в Европе в этом году.
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Дайте угадаю ОРДЛО нетронут, границу с рф не закроют. а вот с Європой как раз все и закроют. А под шумок протянут капитуляцию. Во свезло.
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То шо? Петро тепер не зможе повернутися з іспанії?
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Схаменулись, коли вже вірус в країну завезли.
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ну тугенькі вони! всі паньства запрягли вже а вони все навкруги бігають.... комітети створюють, інтереси свої в кожному законопроєкті закладають....
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А зебілів , як я бачу, тільки Петро хвилює..
Ну не ідйоти ?
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Може коронавірус трошки ЗЕбілів викосить, що не так вже й погано
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А ще ходить інфа, що коронавірус викликає безпліддя і вони перестануть розмножуватись
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Петя уже покинул Украину с чемоданами бабла, а зе-плесень никак забыть его не может... СНБО обсудит закрытие границ и прекращение авиасообщения с рядом стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6613
Идиоты...
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- Миша, ты тоже уже не ждешь? ну он же обещал??? ))))
-СНБО обсудит закрытие границ и прекращение авиасообщения с рядом стран, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8663

...
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Пізно.............. барига втекло з України!
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Це який вже раз? Він же був наче в Ростові.
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То все звісне непогана показуха, але питання, чому Блазень не хоче закінчувати війну? Зебілам к перегляду обов'язково.

https://twitter.com/natohawks/status/1237766149338730500
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Стоимость ожидания
Принимать решение сегодня может быть страшно, но об этой проблеме стоит думать в другом ключе.Теоретическая модель показывает разные сообщества: одно не принимает мер по социальной изоляции, другое принимает их в день N вспышки вируса, третье - в день N+1.
На сколько важным может быть всего один день, когда что-то растет в геометрической прогрессии.

Ожидание всего одного дня создает на 40% больше случаев! Возможно, если бы власти Хубэя объявили карантин 22 января вместо 23 января, они смогли бы уменьшить количество заболеваний на ошеломляющие 20 000.

И это всего лишь число заражёных. Из-за ожидания летальность была бы гораздо выше, и речь не только про непосредственный эффект - число смертей увеличилось бы больше, чем на 40%. Неизбежно коллапс системы здравоохранения оказался бы критичнее, что привело бы к росту летальности в 10 раз, как мы видели раньше. Таким образом, всего однодневное промедление в введении социальной изоляции может закончиться взрывным ростом числа смертей в вашем сообществе, умножая число заболевших и задирая летальность.

Это экспоненциальная угроза. Каждый день на счету. Когда вы откладываете принятие решения на один день, вы не вносите свой вклад в несколько случаев инфекции. Возможно, в вашем сообществе уже есть сотни или тысячи заболевших. Каждый день, когда нет социальной изоляции, эти случаи продолжают расти в геометрической прогрессии.
Сколько времени было потярно страной из за того, что МЗО возглавляло лицо без медобразования. Как оказалось шаблонный принцип : " Надо просто перестать, (в данном случае) болеть" здесь тоже не работает. Пиар в н-Санжарах закончился, последняя реплика "здравоохранение сработало отлично" произнесена, занавес опущен, вот только зрителям расходится не куда, этот театр абсурда их дом их страна. И только теперь многие начинают задаваться вопросом: " А еще от скольких псевдоруких чиновников будет зависить их жизнь?
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Месяц назад нужно было перекрыть границы,а не ждать пока завезут.
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Жители Санжар оказались самыми умными.Но власть с упорством Баранов хочет завезти в Украину эту чуму..
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Ето не барани они все делают совершенно сознательно.
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Я пишаюсь цим 73%) А ти готовий платити репарації братам з ДНР? До речі вчора зЕ команда визнала ДНР офіційно ось трмай пруф.
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Ось прямий репортаж про те, як насправді наша медицина "протидіє" поширенню коронавірусу. Це більше схоже на навмисний "вброс" коронавірусу в Україну.
Частина перша
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4538856299488812/
Продовження
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4538979399476502/
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А юридическое признание ОРДЛО не будет обсуждаться?
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Может наконец-то хоть так пункты пропуска с Дырляндией закроют
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Попробуйте безкоштовно лікувати хворих.
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****,уже давно закрывать пора,а они только обсуждать будут!Дебилы!!!
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Федераска - главный источник всех вирусов мира. Закрыть ее нахрен и залить бетоном... включая границы.
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Надо не обсуждать, а срочно закрывать, пока китайская зараза по всей Украине не расползлась.
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Это надо было сделать "ещё вчера". Зелибоба такой самостоятельный, грамотный и независимый от всея Европы и Мира, что имеет своё, личное мнение по всем вопросам.
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в очередной раз говноправящие имбецилы в дерьме. стадо ЗЕдолбо*бов не в состоянии управлять страной. Господи, спаси Украину от правящих зеленых долбо*бов.
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ГОСДЕЯТЕЛИ КАК МАРЛЕВЫЕ ПОВЯЗКИ !!! ТРЕТИЙ МАЙДАН РЕШИТ ПРОБЛЕМУ !!!
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Эй ты, надо закрывать абсолютно все КПВВ.
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Зеленского на мыло антибактериальное!!! Мы не Северная Корея чтоб самоизолироваться! Когда власть начнёт бороться с коронавирусом, и почему намордники для порохоботов стоят так дорого в зоомагазинах?
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Ще й пів України не лежить з гарячкою, а Вован уже все продумав...
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Зелебоба малолетняя. Тебя в 90-х выкопали? Ты с кем разговаривать собрался, ты что Путин, решать вопросы напрямую, спускаясь к плебса? Нам нахер такая власть не нужна. Нужны рабочие законы, а не "поговорим". То есть, пока нет разговора, можно **********, а как ты, зелупа, пальчик покажешь, так нельзя? Нахер такую страну с такими порядками
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