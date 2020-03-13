 СНБО обсудит закрытие границ и прекращение авиасообщения с рядом стран, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Кабмина с его участием, передает Цензор.НЕТ.

"После заседания правительства будет заседание СНБО, где будет обсужден и введен план мероприятий со стороны государства относительно вопроса коронавируса. Это сейчас самый важный вопрос. Мы обсудим вопрос закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран. Будет обсуждаться вопрос обеспечения необходимыми средствами больниц и аптек: речь о масках и экспресс-тестах. Есть такие вещи, на которых нельзя зарабатывать - это война и здоровье людей. Сейчас в некоторых аптеках цена некоторых тестов превышает, к сожалению, 10 тыс. грн. У нас будет отдельный разговор и с производителями и с поставщиками относительно спекулятивных цен", - заявил Зеленский.

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