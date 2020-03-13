 СНБО обсудит закрытие границ и прекращение авиасообщения с рядом стран, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании Кабмина с его участием, передает Цензор.НЕТ.
"После заседания правительства будет заседание СНБО, где будет обсужден и введен план мероприятий со стороны государства относительно вопроса коронавируса. Это сейчас самый важный вопрос. Мы обсудим вопрос закрытия границ и прекращения авиасообщения с рядом стран. Будет обсуждаться вопрос обеспечения необходимыми средствами больниц и аптек: речь о масках и экспресс-тестах. Есть такие вещи, на которых нельзя зарабатывать - это война и здоровье людей. Сейчас в некоторых аптеках цена некоторых тестов превышает, к сожалению, 10 тыс. грн. У нас будет отдельный разговор и с производителями и с поставщиками относительно спекулятивных цен", - заявил Зеленский.
Частина перша
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4538856299488812/
Продовження
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4538979399476502/
Ну не ідйоти ?
Идиоты...
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https://twitter.com/natohawks/status/1237766149338730500
Принимать решение сегодня может быть страшно, но об этой проблеме стоит думать в другом ключе.Теоретическая модель показывает разные сообщества: одно не принимает мер по социальной изоляции, другое принимает их в день N вспышки вируса, третье - в день N+1.
На сколько важным может быть всего один день, когда что-то растет в геометрической прогрессии.
Ожидание всего одного дня создает на 40% больше случаев! Возможно, если бы власти Хубэя объявили карантин 22 января вместо 23 января, они смогли бы уменьшить количество заболеваний на ошеломляющие 20 000.
И это всего лишь число заражёных. Из-за ожидания летальность была бы гораздо выше, и речь не только про непосредственный эффект - число смертей увеличилось бы больше, чем на 40%. Неизбежно коллапс системы здравоохранения оказался бы критичнее, что привело бы к росту летальности в 10 раз, как мы видели раньше. Таким образом, всего однодневное промедление в введении социальной изоляции может закончиться взрывным ростом числа смертей в вашем сообществе, умножая число заболевших и задирая летальность.
Это экспоненциальная угроза. Каждый день на счету. Когда вы откладываете принятие решения на один день, вы не вносите свой вклад в несколько случаев инфекции. Возможно, в вашем сообществе уже есть сотни или тысячи заболевших. Каждый день, когда нет социальной изоляции, эти случаи продолжают расти в геометрической прогрессии.
Сколько времени было потярно страной из за того, что МЗО возглавляло лицо без медобразования. Как оказалось шаблонный принцип : " Надо просто перестать, (в данном случае) болеть" здесь тоже не работает. Пиар в н-Санжарах закончился, последняя реплика "здравоохранение сработало отлично" произнесена, занавес опущен, вот только зрителям расходится не куда, этот театр абсурда их дом их страна. И только теперь многие начинают задаваться вопросом: " А еще от скольких псевдоруких чиновников будет зависить их жизнь?
Частина перша
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4538856299488812/
Продовження
https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4538979399476502/