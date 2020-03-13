 На Львовщине проверяют на коронавирус больного, вернувшегося из Италии

Об этом сообщает пресс-служба Каменско-Бугского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"12.03.2020 года во второй половине дня к семейному врачу г.Каменка-Бугская обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания. В ходе обследования установлено, что больной прибыл из Италии. Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную коронавирусом Cоvid-19, больного госпитализировали специализированным медицинским транспортом в г.Львов для обследования и установления диагноза", - говорится в сообщении.

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Отмечают, что для уменьшения риска возможного распространения инфекции комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Каменско-Бугской райгосадминистрации на внеочередном заседании принято решение временно приостановить работу рынков в г.Каменка-Бугская и поселках Добротвор и Новый Ярычев.