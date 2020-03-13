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 Политика Украины
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 На Львовщине проверяют на коронавирус больного, вернувшегося из Италии

В г.Каменка-Бугская на Львовщине мужчина, который недавно вернулся с Италии, обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Для проверки на наличие коронавируса пациента спецтранспортом доставили в облцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Каменско-Бугского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"12.03.2020 года во второй половине дня к семейному врачу г.Каменка-Бугская обратился пациент с симптомами острого респираторного заболевания. В ходе обследования установлено, что больной прибыл из Италии. Учитывая чрезвычайную эпидемиологическую ситуацию в мире, вызванную коронавирусом Cоvid-19, больного госпитализировали специализированным медицинским транспортом в г.Львов для обследования и установления диагноза", - говорится в сообщении.

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Отмечают, что для уменьшения риска возможного распространения инфекции комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Каменско-Бугской райгосадминистрации на внеочередном заседании принято решение временно приостановить работу рынков в г.Каменка-Бугская и поселках Добротвор и Новый Ярычев.

Источник: https://censor.net.ua/n3181205
 
 
 Топ комментарии
 
В дНР уже давно есть жертвы коронавируса , а блок посты не закрывают.
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деревни в рашке - там нехай заражает ))) ... в Украине - сёла ...
(Вы просто ошиблись, правда?)
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В Італії нема роботи і Паска скоро... Люди повертаються додому!
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Боялись заразу с Востока, а она с Запада прорвалась.
Как, впрочем, и с корью.
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В дНР уже давно есть жертвы коронавируса , а блок посты не закрывают.
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пациента спецтранспортом доставили в облцентр, в переполненной электричке?
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доставили може і правильно,але варто звернути увагу на інше:

до сімейного лікаря м.Кам'янка-Бузька звернувся пацієнт (

як відомо,сімейні лікарі "на дім' не приходять..
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В Італії нема роботи і Паска скоро... Люди повертаються додому!
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Наша власть думают убегут от коронавируса ? Они ошибаются и то сильно. Тестов нет , маски продали . Больницы хуже чем в Африке . Есть надежда , что депутат от опзж всё таки занёс вирус в ВР.
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...мужчина, который недавно вернулся с Италии.....

Он за неделю мог всю деревню заразить, а те уже и половину области... Кто-то недавно по всем каналам выступал и заявлял, что Украина готова к эпидемии лучше всех...
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деревни в рашке - там нехай заражает ))) ... в Украине - сёла ...
(Вы просто ошиблись, правда?)
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Да нет, не ошибся. Для меня всегда большое поселение - город, малое - деревня. Хоть в *********, хоть в Китае, хоть в Гондурасе.
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я не знаю что там в Китае и Гондурасе - то их личное счастье
але українське село - то українське село, а деревня - то за поребриком
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