 Советник секретаря СНБО Сивохо или полезный идиот, или предатель. Решение за Даниловым, - нардеп от "Голоса" Юрчишин

Такую мысль озвучил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, сообщает Цензор.НЕТ.
"Советник официального лица как на государственных, так и на общественных началах никогда не будет восприниматься как частное лицо. Просто посмотрите информационные сообщения - пророссийскую мирную платформу создает не гражданин Сивохо, а именно советник Секретаря СНБОУ Сивохо (совпадение фамилий не случайно, это один человек). И пинка ветераны дали (за что им грозит до 4 лет) советнику секретаря СНБОУ, а не просто гражданину Сивохо. И отмежевывается господин Данилов от высказываний своего советника, а не просто гражданина Сивохо", - написал парламентарий в фейсбуке.
По его словам, в сухом остатке имеем советника секретаря СНБОУ, который "не просто гражданин, а либо полезный идиот, либо предатель, потому что постоянно воспроизводит кремлевские пропагандистские штампы".
"Здоровый выход из этой ситуации: увольнение советника Сивохо, расследование его заявлений СБУ, оценка их в судебном процессе. Это означало бы, что его пророссийские заявления - действительно самодеятельность... Шаг за вами, господин Данилов", - резюмирует Юрчишин.
Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
ну не надо так, а?
чуть не обосрался
Как и животное, мама которого любит скорость и ещё одного животного, который в Раде не встаёт для того, чтобы почтить погибших воинов на войне с Россией и прочее Зелёное говно.
Оттоптали ему лапы
А потом он говорит:
-Это внутренний конфликт...
я в
ільно себе почуває
, роблячі антиукраїнські заяви.
То ця влада не проросійська ?
Полезным идиотом быть на госслужбе, нанося ущерб и подрывая основы национальной безопасности, непростительно.
Остается одно - Сивохо вражеский агент, которого, в любом случае нужно ликвидировать а не шарпаться , оскорблять или тем более бить. А как это сделать - дело техники
Поглянь, що ви наробили з Україною, бо: «от чомусь не нравитьцця мені Порошенко, і всьо !»
После российских танков в Иловайске, после пленных российских сопляков танкистов и десантников, «заблудившихся» в пятидесяти км от границы, после российского «вымпела» в ДАПе, после взорванных колон и несущих стен, после кучи мусора в чёрных мешках уезжающих в рефрижераторах на Ростов, после российских пленных офицеров спецназа, Александрова и Ерофеева убивающих нас на нашей земле, после кучи российских паспортов, которые Порох возил и демонстрировал всему миру, после обжаренных чёрных бурятских танкистов, после пятнадцати тысяч погибших жизней, исковерканных судеб, осиротевших детей, матерей, овдовевших жён, вот этот чмырь, быдло и алкаш, которого зелёный маленький уродец поставил по урегулированию, заливающий сливу дешёвым шмурдяком, сцущий и срущий себе в штаны прямо на улице белым днём, называет внутренним конфликтом?!!
Бедная Украина, что тебе ещё придётся пережить!!!
а так - согласэн
2. Под нее вложены деньги налогоплательщиков что бы алкаш зелени нам уши втирал.
3.Данилов не решить - это квота президента зе.
4. И все что говорит этот алкаш - это говорит наркоман зеленский.
5. данилов понимает все и хочет уйти от ответственности из за этого алкаша, это как заявления по сбитому самолету мау, один брешит (зе) другой оправдывается (данилов).
Він корисний. Дуже.
Але не для України.
И здесь уже шесть лет "тупым украинцам" пропихивается, навязывается и вдалбливается мысль, что "рассея ни при чём" и в Украине "внутренний конфликт".
Это критически важно для раше-фашистских оккупантов. Потому что:
1. Внутренний конфликт -ЭТО ВИНОВАТА УКРАИНА
2. Внешняя агрессия - ЭТО ВИНОВАТА РАССЕЯ.
Всё очень просто.
Сивохо работает только на паРашу. Сивохо работает на врага. Сивохо прислуживает кремлю. Сивохо пособник русофашистских оккупантов. Сивохо враг.
Очень жаль, что его не прибили. Мы же гуманисты... ***! Наш гуманизм нас погубит.
ги
де сивуха - а де політика
Открывайте уголовные дела и преследуйте колаборантов...
все эти "патриоты" или идиоты-пустомели, или умышленно нихера не делают, создавая видимость работы и занимая место, на котором должна выполняться эта работа.
******* зелених придурків, вас посадять у тюрму на 4 роки, зате в армію не заберуть - виж через те голосували за сцикливого шмарклю? глядиш і через 4 роки війна закінчиться
Вы посмотрите как короновирус и Сивоха отвлекли от признания в Минске войны с рашкой - гражданским конфликтом!!!! ОРДЛО теперь - сторона! т.е. мы украинцы воюем не с рашкой а с районами донецка и луганска, те украинцами!!!
https://www.facebook.com/Grytsenko.Anatoliy/posts/1430763967104350
Даже голимый порохня, который согласился на этот гнилой и нееффективный Минск, не признавал ОРДЛО стороной!!!!
Кардинальне рішення в цій ситуації: звільнення (народний імпічмент) преЗЕдента, звільнення (розпуск) зедебільної Верховної Ради, негайна люстрація з позбавленням прав голосувати всіх 73/43%зебілів (зажопів, комуняк, обрізаних, інших ригоовщних, і навіть нацжонів-нацсук в тім числі), дострокові перевибори.