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 Общество
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Все про:Черновцы (435) COVID-19 (784) Осачук Сергей (5)

 В Черновицкой области ужесточают карантинные меры из-за коронавируса: будут закрыты спортзалы, бассейны, бани и развлекательные центры

В Черновицкой области ужесточили карантинные меры. Решено закрыть спортивные комплексы, бассейны, бани и крупных развлекательных центров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в Черновицкой ОГА сообщил глава области Сергей Осачук.

"Вчера поздно вечером было проведено заседание областной комиссии СЭБ и ЧС, где мы приняли ряд важных ограничительных мер, которые направлены на то, чтобы минимизировать контакты людей в тесной среде. Эти ограничительные меры, которые действуют, как вы знаете, в учебных заведениях, мы усиливаем. В том числе для всех спортивных комплексов, бассейнов, бань, крупных развлекательных центров. И просим граждан, если так совпало, что в эти дни у вас запланирован семейный праздник, день рождения, детские, другие, - воздержаться от таких форматов. Обязательно станет лучше и обязательно сможете еще отпраздновать", - сказал Осачук.

Он также подчеркнул, что это вынужденные меры профилактики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук

Как сообщалось, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1.

Источник: https://censor.net.ua/n3181203
 
 
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Все новости будут о короновирусе и обоссаном Сивохе что б замалчивать и отвлекать от Марша ветеранов за отставку капитулянта Зеленского 14го числа??
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Тормоз есть не только в велосипеде,но и в головах.месЦ назад нужно было перекрыть границы и никого не впускать.
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Все новости будут о короновирусе и обоссаном Сивохе что б замалчивать и отвлекать от Марша ветеранов за отставку капитулянта Зеленского 14го числа??
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"марш за отставку" это как др*чба "за беременность"
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Мне тоже больше нравиться снайперский отстрел, но чего нет того нет.
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Марш на улице и пусть люди выступают.Им ничего не угрожает.
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Тормоз есть не только в велосипеде,но и в головах.месЦ назад нужно было перекрыть границы и никого не впускать.
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шось тільки й чути про ту хворь - параліч цивілізації
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Правда правда. Нє вєрьтє чюваку из чємодана! Он порохобот!
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