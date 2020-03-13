 Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Казахстане

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр здравоохранения республики Казахстан Елжан Биртанов.

"Сегодня мы получили подтверждение коронавируса у двух наших граждан, которые прибыли из Германии", - сказал он.

По словам министра, они изолированы в инфекционном стационаре в Алматы.

"Данные граждане изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту их прибытия, куда они прибыли из Германии", - сказал Биртанов.

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