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 "Укроборонпром" с 12 марта перешел на особый режим работы из-за карантина

Государственный концерн "Укроборонпром" с 12 марта ввел на всех своих предприятиях особый режим работы из-за угрозы распространения коронавируса в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна, передает Цензор.НЕТ.

"Работники концерна и предприятий имеют возможность работать дистанционно или по гибкому графику. Отдаленно также могут работать родители, у кого есть потребность в уходе за ребенком в связи с введением карантина в садах и учебных заведениях. Концерн будет выплачивать материальную помощь работникам в случае заболевания. Сотрудники также могут брать дополнительные отпуска за свой счет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на всех предприятиях концерна внедрен алгоритм действий в случае обнаружения вируса у работника, усилены меры бактериальной безопасности и гигиены.

В случае появления случаев коронавируса на предприятии для всех работников, имевших непосредственный контакт с больным, будет введен обязательный двухнедельный карантин.

Всем предприятиям рекомендовано существенно ограничить зарубежные командировки и не проводить массовые собрания более 100 человек во время действия карантина.

Работники, которые были в командировках в странах, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, по возвращении в обязательном порядке должны находиться дома в течение двух недель и ограничить физический контакт с окружающими. Для проведения совещаний и рабочих встреч коллективов крупных предприятий рекомендуется использовать специально разработанные электронные средства связи и онлайн-конференции. Особый режим работы всего концерна адаптируется и дополняется в соответствии с ситуацией в стране и может быть продлен в случае необходимости.

Отмечается, что сейчас предприятия концерна работают по графику, в полном объеме выполняют запланированные производственные показатели.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181200
 
 
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Як можуть працювати дистанційно наприклад верстатники?
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це страшне, паніка мабуть комусь потрібна...
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