 В Радомышле из-за коронавируса закрыли рынки и останавливают транспорт: введен контроль на вход и выход людей из города, - глава РГА Пулковский

Об этом заявил председатель Радомышльской РГА Виктор Пулковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"По Радомышльской территориальной общине Радомышльским городским головой принято распоряжение об ограничительных мерах в связи с распространением вирусной болезни. В связи с зарегистрированным случаем в нашем городе будет приостановлено движение транспорта. Временно приостановлена ​​работа всех рынков в нашем городе", - заявил он.

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"Принято введение чрезвычайной ситуации в городе, которая предусматривает контроль пропуска на вход и выход людей из города. Заболевание локализовано. Все люди, находившиеся в контакте, идентифицированы и находятся под наблюдением", - объяснил Пулковский.

По словам Пулковского, всего в городе два главных направления – к магистрали "Киев – Чоп" и к Малину – на этих постах будут стоять полицейские и проверять температуру у людей.

Напомним, на Житомирщине у 71-летней жительницы Радомышля зафиксировали заболевание Covid-19. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.