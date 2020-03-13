 В Радомышле из-за коронавируса закрыли рынки и останавливают транспорт: введен контроль на вход и выход людей из города, - глава РГА Пулковский

Об этом заявил председатель Радомышльской РГА Виктор Пулковский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"По Радомышльской территориальной общине Радомышльским городским головой принято распоряжение об ограничительных мерах в связи с распространением вирусной болезни. В связи с зарегистрированным случаем в нашем городе будет приостановлено движение транспорта. Временно приостановлена работа всех рынков в нашем городе", - заявил он.
"Принято введение чрезвычайной ситуации в городе, которая предусматривает контроль пропуска на вход и выход людей из города. Заболевание локализовано. Все люди, находившиеся в контакте, идентифицированы и находятся под наблюдением", - объяснил Пулковский.
По словам Пулковского, всего в городе два главных направления – к магистрали "Киев – Чоп" и к Малину – на этих постах будут стоять полицейские и проверять температуру у людей.
Напомним, на Житомирщине у 71-летней жительницы Радомышля зафиксировали заболевание Covid-19. По предварительной информации, женщина недавно вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. У пациентки лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения – воспаление легких. За состоянием здоровья всех лиц, контактировавших с женщиной, следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.
Едь в Италию через ухань.
Щоб всі сиділи вдома.
А де це?
Больницы, пекарни, металлургия..... и т.д и т.п.
Сидеть всем дома можно только в селах и то, не всегда.
Одни спагетти варят?
Цитату.
В нас потрібно вводити карантин по типу італійського. Мой комментарий
Есть предприятия, не у вас, которые не могут остановиться.
Больницы, пекарни, металлургия..... и т.д и т.п.
Ksenia VB
В нас потрібно вводити карантин по типу італійського.
Щоб всі сиділи вдома.
13.03.2020 10:55
К таким вопросов не имею.
Ты со мною не согласна?
Значит, что, виталимкуа?
Про закрытие знаю не из новостей,а из источников из Китая
А вот делать например платы для стиральных машин, корпуса для холодильников - в Европе некому. Поставки мониторов для сборки телеков прекратились что из КИтая что из Ю.КОреи. В Европе жк мониторы не делают.
в Кацапстані-навряд
не знала, і знати не могла..
смешно как попы беснуются - вера-верой, но подрясник дороже))
За то паприколу! Правда ЗЕбобіки?
Тому що проведених тестів -до 5 на 1 млн населення