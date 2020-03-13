EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  2753  23
Все про:задержание (5618) МВД (8085) терроризм (18172) Донбасс (20912) Национальная гвардия (1331)

 Женщину, подозреваемую в причастности к "ЛДНР", задержали на Донбассе, - МВД

Военнослужащие Национальной гвардии на блокпосту вблизи населенного пункта Городище задержали женщину, которую подозревают в деятельности "ЛДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время проверки документов оказалось, что данное лицо, 1969 года рождения, жительница города Луганска, которая находится в базе ситуационного центра, подозревается в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований и подлежит задержанию.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств по данному факту, гражданку передали сотрудникам Национальной полиции. Военнослужащие Национальной гвардии Украины группировки НГУ в ОТУ "Север" и в дальнейшем продолжают исполнять возложенные на них задачи, обеспечивая общественный порядок и безопасность в нашей стране.

Отмечается, что с начала 2020 года бойцы Национальной гвардии в ОТУ "Север" осуществили 18 задержаний за уголовные и административные правонарушения, в том числе 11 задержаний граждан причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ сообщила о подозрении двум участникам НВФ из Горловки. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3181197
 
   
 Топ комментарии
 
Ну не любит она Украину, видать корни идут от времен сталинских переселенцев, ну милей ей рашка, ну воюет или поддерживает наших врагов -это понять могу. Но какого хрена лезет в Украину !!!
 показать весь комментарий
 
Цікаво, чи вважаються співучасниками терористів ЛДНР посадові і не тільки особи, які проштовхують ідеї "примирення і братання" з цими терористами?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цікаво, чи вважаються співучасниками терористів ЛДНР посадові і не тільки особи, які ************ ідеї "примирення і братання" з цими терористами?
 показать весь комментарий
 
 
А Штайнмаєра - громадянин України? Чи параша веде війну з Німеччиною?
 показать весь комментарий
 
Треба поповнювати обмінний фонд для визволення нашіх хлопців, яких утримують у себе сєпари.
 показать весь комментарий
 
 
Та кому ця курка потрібна на тій стороні.
 показать весь комментарий
 
 
А що це за злочин такий "діяльність ЛДНР"? Жінку, яку підозрюють у причетності до "ЛДНР", затримали на Донбасі, - МВС - Цензор.НЕТ 8507
 показать весь комментарий
 
 
семки, продаваемые на рынке це тайное гыбрыдное оружие агрессора
 показать весь комментарий
 
 
Ну не любит она Украину, видать корни идут от времен сталинских переселенцев, ну милей ей рашка, ну воюет или поддерживает наших врагов -это понять могу. Но какого хрена лезет в Украину !!!
 показать весь комментарий
 
 
а чого це падло сивоху не арес туете..цей жирний алкаш набагато гірший падлюк донецьких..тай шеф цього гімна такий же самий.
 показать весь комментарий
 
 
Таких сивух у нас чверть країни. А воно вилізло з мікрофоном, аби розповсюдити жидівські манси, що спрацювали на виборах: патріотам хтось розповідає про паганих москалів, злиденним про усьо будєт харашо, ватяникам про "внутрішній конфлікт", а сєпарам про амністію та скрєпний статус лугандона. Головне у цій справі - щоб усі зібралися до купи у певний час та у певному місці, а потім усе розрулиться само собою як і завжди це було. Москалі отримають свої гешефти та знову будуть плювати нам в обличчя. Та номер цього разу не пройшов. Із сивухиної дупи зняли 15 відбитків чиїхось черевиків, ну і відповідно затримали 15 чоловік. )))
 показать весь комментарий
 
 
а презедента и его шоблу причастных к убийству воинов ВСУ, когда задержат?
 показать весь комментарий
 
 
закривайте нафіг КПВВ на лінії фронту!
В світі - пандемія.
Чи лугандонці з донбурасцями урядникам меньш небезпечні, ніж коронавірус?
 показать весь комментарий
 
 
Лугандонська вата без українських пенсій через місяць Київ штурмуватиме! Схаменися чоловіче!
 показать весь комментарий
 
хєр їм по усій *********** пиці!
Нехай сперше пройдуть лінію фронту, там нормальні наші хлопці їх нашинкують..
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо? Достатньо просто нагодувати "кормільцев України".
 показать весь комментарий
 
Чого вона там шастає, хай їде в Київ, тут її будуть охороняти поліцейські і хто обідить загрубуть, як вчора Азовців.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх