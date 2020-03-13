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 Директор предприятия присвоил свыше 2 млн грн госсредств при ремонте в Раде, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией

Следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и оперативным сопровождением работников СБУ разоблачили и задокументировали преступную деятельность директора одного из предприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Полицейские установили, что фигурант в 2016 году присвоил свыше двух миллионов гривен государственных средств. Деньги предназначались для реконструкции систем отопления - холодоснабжения и изменения нагревательных приборов в админзданиях Верховной Рады Украины.

Кроме того, следователи выяснили, что злоумышленник провернул сделку благодаря "помощи" некоторых должностных лиц аппарата Верховной Рады Украины.

Подозреваемому инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса - ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенных группой лиц).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В тюрьмах и СИЗО обнаружили убытков на 170 млн, начато более 60 производств, - Офис генпрокурора

Обвинительный акт в указанных уголовных производствах уже направлен в суд.

Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискация имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3181195
 
 
 Топ комментарии
 
Справедливости ради это было в 2016 году
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Я говорив і скажу ще раз, як можна грабувати свою країну під час війни(!?)( якшо людина краде у особо крупних розмірах то таких треба розстрілювати, або як мінімум довічне в інших випадках конфіскація майна і заборона займати керівні посади в країні мінімум 50 років. Поки не здохне
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В 16, в 17, в ... все одинаково и только на ухудшение.
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Оно конечно так, но в 20 году положение еще хуже.
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Чукча не читатель, чукча писатель? Посмотри за какой год это дело - 2016!
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А сейчас все говорят, что коррупция выросла в 3 раза, особенно на таможне. Так что чукча ты сам.
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..а представителям заказчика, кто визировал и подписывал акты выполненных работ что?..это же классичесский договорняк-откат.. Директор предприятия присвоил свыше 2 млн грн госсредств при ремонте в Раде, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией - Цензор.НЕТ 8227..
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На "святе" позарився!!! Значить получиш по повній 12 років, от якби вбив когось то 7 дали б, або вкрав з бюджета 10 лімонів то взагалі пішов би на підвищення, а тут правильно по максимуму підеш.
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..и такое по всей стране при ремонтах обьектов.. Директор предприятия присвоил свыше 2 млн грн госсредств при ремонте в Раде, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией - Цензор.НЕТ 9393..откаты, откаты и откаты..и так много-много лет... Директор предприятия присвоил свыше 2 млн грн госсредств при ремонте в Раде, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией - Цензор.НЕТ 9393
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Я говорив і скажу ще раз, як можна грабувати свою країну під час війни(!?)( якшо людина краде у особо крупних розмірах то таких треба розстрілювати, або як мінімум довічне в інших випадках конфіскація майна і заборона займати керівні посади в країні мінімум 50 років. Поки не здохне
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"... ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией" Мля, уже задовбали подібними заголовками! "Обещать - не значит жениться" (с) Перевірено часом! Пожиттєва гарантія від глибокореформованих судів та ще глибше переатестованої прокуратури! "З нами завжди можна домовитися" (с)
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2 лимона на Раде ? Я вас умоляю , да на ремонте любой міської ради тырят больше ....
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присвоил /присваивали при Порошенко.При Коломойском осваивают.
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А этот директор песни поет?
Или это другой поет? Директор підприємства привласнив понад 2 млн грн держкоштів під час ремонту в Раді, йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією - Цензор.НЕТ 674
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Доки в Україні будуть такі посадовці, доти і буде більшість українців жити бідно
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Задача Прозорро - показать масштаб коррупции в Украине. А бороться с ней должны антикоррупционные органы.
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Народ возмущается ВР ограбили))) У вас под боком, от села до города, от сельсовета до облрады, от каждой гривны кому то прилипает. Вместо кукарекать, поднимайте #опу и контролируйте то что рядом, вы -громада, это ваше. Киев и Рада вам как до Луны.
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Вот наглец!
Депутатам нужно давать, а не брать!

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