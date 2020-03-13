 В Киеве установят памятник Петлюре, - Дробович

"Судя по документам, которые туда-сюда снуют годами, хоть это и долгая история, но мне кажется, что она движется к завершению, и должен быть памятник Петлюре", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, глава Института нацпамяти не назвал, в какие сроки этот проект может быть реализован.

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"Симон Петлюра - один из выдающихся деятелей украинской государственности. Украинцы имеют право ставить памятники тому, кто отвечает их интересам и представлениям о морали, эстетике и так далее. Симон Петлюра - один из тех людей, которому логично и целесообразно ставить памятник. Это даже не вопрос героизации. Петлюра и другие люди, которые в 1917-1921 годах создавали Украинское государство, - это люди, которые обеспечили нас осознанием государственности как минимум в столетний продолжительности. Это очень важная история", - добавил Дробович.

Также он подчеркнул, что по этому вопросу в обществе есть консенсус, "поэтому памятник ему уже назрел". "Есть мурал Петлюры в Киеве, это говорит о том, что народ уже определился", - констатировал Дробович.