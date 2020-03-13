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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Институт нацпамяти (241) история (1689) памятник (1921) Петлюра (43) Дробович (33)

 В Киеве установят памятник Петлюре, - Дробович

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович сообщил, что памятник главе Директории Украинской народной республики, главному атаману Войск и флота УНР Симону Петлюре все же будет установлен в Киеве.

"Судя по документам, которые туда-сюда снуют годами, хоть это и долгая история, но мне кажется, что она движется к завершению, и должен быть памятник Петлюре", - сказал Дробович в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В то же время, глава Института нацпамяти не назвал, в какие сроки этот проект может быть реализован.

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"Симон Петлюра - один из выдающихся деятелей украинской государственности. Украинцы имеют право ставить памятники тому, кто отвечает их интересам и представлениям о морали, эстетике и так далее. Симон Петлюра - один из тех людей, которому логично и целесообразно ставить памятник. Это даже не вопрос героизации. Петлюра и другие люди, которые в 1917-1921 годах создавали Украинское государство, - это люди, которые обеспечили нас осознанием государственности как минимум в столетний продолжительности. Это очень важная история", - добавил Дробович.

Также он подчеркнул, что по этому вопросу в обществе есть консенсус, "поэтому памятник ему уже назрел". "Есть мурал Петлюры в Киеве, это говорит о том, что народ уже определился", - констатировал Дробович.

Источник: https://censor.net.ua/n3181190
 
 
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За що йому ставити пам'ятник? За те, що не збудував Українську державу?
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Можна подумати що Щорси з Жуковими збудували.
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не . у них как раз получилось . но ну его нах то что получилось
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за то что для строительства этого государства он сделал на много больше чем например ты В Киеве установят памятник Петлюре, - Дробович - Цензор.НЕТ 2994
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Важке завдання для роспропаганди - визначити ким був Петлюра хвашистом чи біндерівцем. В Киеве установят памятник Петлюре, - Дробович - Цензор.НЕТ 597
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Ага, Петлюра, який був при владі до появи фашизму і коли Бандера був ще школярем))
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штамп для Петлюры у русни уже давно готов: "пещерный антисемит"
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Це при тому, що у уряді Петлюри було окреме єврейське міністерство - такого міністерства тоді не було в жодній країні світу!
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Рекомендую подивитися фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри" - там показано, як совєти із Петлюри (який мав центристські погляди і навіть з ухилом уліво) ліпили фашиста і організатора єврейських погромів...
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Щаз Дубинский, Рабинович и Бужанский на говно изойдут.
"Фошызм нипрайдёт!"
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Сивоха . как сменит трусы . тоже подключится В Киеве установят памятник Петлюре, - Дробович - Цензор.НЕТ 8620
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установят/ Дробович освоил испанский.Ответом на вопрос Когда? лучше всего подходит испанское слово «маньяна» - «завтра». Произнося это слово, испанец может подразумевать вовсе не завтрашний день, а «потом», «когда-нибудь», а то и вовсе «никогда». Понять, что имел в виду собеседник в конкретный момент, практически невозможно.
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Євреї перестали вірити у байки про єврейські погроми, які нібито дозволив Симон Петлюра? Ця тема була дуже популярна у совіцькому союзі. Єврей Шварцбад, який убив Симона Васильовича, свій вчинок виправдовував саме цією байкою.
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Петлюра тянул Украину в Рашку ..если что ну кто историю 10 класс не учил
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Млять, да они ВСЕ - и Винниченко, и Грушевский, и магнаты-сахарозаводчики, ориентированные на рынок Московии - все "тянули" Украину в "федерацию с Россией".
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