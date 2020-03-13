 Румыния ввела дополнительные режимные меры на границе, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Через консультационный пункт "Порубное", от румынских пограничников получена информация об условном разделении территорий стран Европы на зоны риска. При въезде в Румынию из зон риска, лиц направляют к представителям Минздрава Румынии для проведения проверочных мероприятий в карантинной зоне в течение 7 дней. В случае отказа - лицо не пропускается и возвращается обратно", - сказано в сообщении.

Согласно полученной информации в настоящее время Украина к зонам риска не относится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня Словакия ограничила пропуск на свою территорию. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось ранее, Словакия с 13 марта ограничила пропуск на свою территорию из-за распространения коронавируса.