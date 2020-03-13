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 "Северный поток-2" угрожает безопасности Европы, - глава МИД Польши Чапутович

Проект "Северный поток-2" представляет угрозу для безопасности Европы так как усиливает зависимость от ненадежного поставщика – российского "Газпрома".

Об этом в интервью агентству РБК заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает Цензор.НЕТ.

"Северный поток-2" представляет собой угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности. Газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — "Газпрома"", - подчеркнул Чапутович.

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По эго словам, реализация проекта приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок.

По его мнению, газопровод не повышает диверсификацию ни поставщиков энергии, ни направлений поставок в регионе Центральной и Восточной Европы.

Источник: https://censor.net.ua/n3181188
 
 
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Помиляється Чапутович. Безпеці Європи щагрожує РФ. А "Північний потік-2" - лише дубина, якою оці кацапи погрожують.
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Вже не загрожує. Американці зплели лапті цій трубі. Путін, та його західні подєльнікі попали неа бабло по крупному.
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Уже сорок лет Германия закупает газ и ни разу небыло проблем. Это я о ненадёжности Газпрома. Поляки пусть выбирают надёжного поставщика.
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