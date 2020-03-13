Зеленский созывает заседание СНБО из-за коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она отметила, что детали заседания будут сообщены по завершению.

"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - сообщила Мендель.

Она отметила, что тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране.

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