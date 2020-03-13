Зеленский созывает заседание СНБО из-за коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Она отметила, что детали заседания будут сообщены по завершению.
"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - сообщила Мендель.
Она отметила, что тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране.
Больно, долго и с вдохновением.
Вашингтонский Обком
@_Fashington
·12 ч
Эпидемия коронавируса во Франции - самая страшная за столетие - Макрон в обращении к нации.
В Беларуси уже 21 диагностированный. А тем временем Лукашенко
"Нужно просто перестать кашлять!"(с)
Скоро введут комендантский час))) и по тихому примут все нужные закончики для нарИду)))
А надо срочно созывать СНБО из-за сдачи интересов страны президентом ЗЕ.
Воно було запойним алконавтом, друзяка донецький (доброволець, комбат), розповідав, що сівуха років 10-15 тому міг нажертися до саме такого стану..
1.Как не пустить ветеранов на марш.
2.Как успеть себаса...