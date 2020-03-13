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 Политика Украины
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 Зеленский созывает заседание СНБО из-за коронавируса

Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Она отметила, что детали заседания будут сообщены по завершению.

"Да, сегодня будет заседание СНБО. Детали заседания будут сообщены после завершения", - сообщила Мендель.

Она отметила, что тема заседания - это ситуация с безопасностью в стране.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181185
 
 
 Топ комментарии
 
П*зда безвизу. Как ето короновирус удачненько пришелся
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цитаты Величайших лидеров современности:
"Нужно просто перестать кашлять!"(с)
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Бедоносец долбаный,где ты взялся на нашу голову!
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П*зда безвизу. Как ето короновирус удачненько пришелся
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Особливо безвіз в Італію наразі потрібен.
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Ти б ще за Китай заговорив. Зараз під шумок короновірусу поприймають капітулянські закони, а тих вийде на вулицю в тюрму через карантин.
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Я хоч і за націоналістів, вважаю що зараз не час виходити на вулицю, спочатку з короною треба розібратись.
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Правильно. Не розхитуйте човна, а то короновірус нападе.
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Зеля ссыт за себя и своих зеленых, а не из-за народа. Бог, Зеля, не теля, он предателей не любит, он тех, кто лижет зад сатане и убийцам украинцев - не любит. Сиди в противочумном костюме полгода и не высовывайся.И своих зеленых посади под домашнюю изоляцию, чтобы они не наголосовали всякой хрени, а то народ не посмотрит на карантин, выкинет их из Рады.
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А мені цікаво, що він цього разу одягне крім бронежилета? Невже те, що я подумав? 😊 Можливо, якщо знайде під свій зріст, то...
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Тут к бабке не нужно ходить. У Зели на инаугурации президентское удостоверение упало - это знак, что не добудет срок во власти, а будет добывать в тюрьме, возможно,за предательство.
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А если потеряет удостоверение, то кто поверит, что он президент?
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Приближается время когда "народ" будет своего "слугу" гамселить.
Больно, долго и с вдохновением.
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Не, не *******. Им законы сейчас про землю и банки надо принять, поэтому очень удобно выйти с умным видом и запретить все массовые мероприятия, чтоб никаких митингов.
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У вас грамматические ошибки, в данном случае вместо "клоун опоздал" нужно писать "клоун опёздал".
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Закрывайте быстрее. И жесточайший карантин с минимумом выхода на улицы и штрафами за появление в многолюдных местах без существенной надобности.
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Чого ви сците? ви кожного вечора вмираєте, різниця в тому тільки, що безболісно. Ось сьогодні перед сном подумайте про це тільки не обісріться, бо це вже не буде безболісно.
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Лаптеногий иди на рашатудей с советами своими "гениальными".
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Вашингтонский Обком

@_Fashington

·12 ч

Эпидемия коронавируса во Франции - самая страшная за столетие - Макрон в обращении к нации.
В Беларуси уже 21 диагностированный. А тем временем Лукашенко

Зеленский созывает заседание СНБО из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 8017
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Кацапы просто сказали, что ...у нас вируса нет, это происки Америки... А народ от пневмонии всегда мер... А у нас уже и про войну забыли, потому что ОП кто то, то ли чихнул, то ли перднул...
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цитаты Величайших лидеров современности:
"Нужно просто перестать кашлять!"(с)
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Нужно просто перестать получать по жирной "платформе".
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а если "жирная платформа" хорошенько выпьет, то может и воду в Крым "дать"..
Зеленський скликає засідання РНБО через коронавірус - Цензор.НЕТ 5974
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Еклмн прошлый през если созывал СНБО то что б военные действия обговорить а тут ?И кто прийдёт на заседание Ляшко у которого нет санстанции или Сивоха ?
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Всем сидеть по домам!
Скоро введут комендантский час))) и по тихому примут все нужные закончики для нарИду)))
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Зеленский созывает заседание СНБО из-за коронавируса/ Странно. Ведь: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход". Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая .
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Бедоносец долбаный,где ты взялся на нашу голову!
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тварь чета удумала провернуть и карантином прикрыться....
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Зеленский созывает заседание СНБО из-за коронавируса.

А надо срочно созывать СНБО из-за сдачи интересов страны президентом ЗЕ.
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А из-за обстрелов и гибели украинских военных, нет, не надо?! Карлик-укурыш, когда ты свалишь нах?
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Понедельник. Суд по отмене национализации Привата. Вторник: суд в США по обвинению в том числе бывших владельцев Привата в отмывании денег, выведенных из Привата. Четверг-пятница - вопрос о земле. Между делом - короновирус. На фоне всего этого - зеленский. Что во много раз хуже всего вышеперечисленного. Витаю, зебилье. Вы хотели этого, вы этого получили. Ваши желания осуществляются, а этим не каждый может похвастаться.
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Вот и все достижения человечества за последние 2000 лет. Чего стоит этот мир? Паника, падение рынков, *******************...
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Надо срочно обговорить обнуление сроков шехва
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Да кому это надо? Кацапам пох., а нашим лишь бы помириться...
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Вова, ну не твое это, не твое. Поигрался и хватит. Положи булаву на место и обратно в 95-тый, где спокойно, уютно, можно кривляться и получать с лохов за это деньги.
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Так СНБО ещё в конце ЯНВАРЯ!требовал принятия мер в связи с надвигающейся эпидемией и - ЧТО?? А зелёным всё пох было! Зато в марте "проснулись"..
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надо надо собирать заседание... пора уже прекратить этот вирус и заняться экономикой, реформами - инвестициями разными
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Так Данилов уже сказал про лук, чеснок и сало....
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вова, нє сци-ти кручє любого коронавіруса.
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Не помиляєтеся, обдзюрилося те лайно..
Воно було запойним алконавтом, друзяка донецький (доброволець, комбат), розповідав, що сівуха років 10-15 тому міг нажертися до саме такого стану..
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Вопроса два:
1.Как не пустить ветеранов на марш.
2.Как успеть себаса...
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заседание СНБО из-за коронавируса, КОТОРЫЙ НАЧАЛ В ДЕКАБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА СВОЕ ШЕСТВИЕ. ... проснулись... КТО БЫ ЕЩЕ РАЗБУДИЛ Юлю , шобы она хоть как-то поучаствовала в жизни страны, а не в своем пиаре...
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жопорука муха зє-зє, за що б ти не бралася, усе стає лайном та руїною
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Та нормальний карантин! Весь молодняк, що не пішов в навчальні заклади тусується стадами по вулиці!
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за сдачу земли Зеленский будет отвечать по законам военного времени
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Кто это сделал? Кто это сделал? -сурово спросит гарант :Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии.
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