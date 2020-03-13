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 С сегодняшнего дня Словакия ограничила пропуск на свою территорию. ДОКУМЕНТ

Словакия с 13 марта ограничила пропуск на свою территорию из-за распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Новой таможни в Twitter.

"ОФИЦИАЛЬНО! С сегодняшнего дня, 13 марта, с 8:00 утра Словакия ограничила пропуск на свою территорию. Разрешение на въезд будет предоставляться только гражданам Словакии и лицам, имеющим документы на постоянное или временное проживание на территории Словацкой Республики", - сказано в сообщении.

Также приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Вместе с тем сообщается, что украинские пункты пропуска на границе со Словакией работают в штатном режиме.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181183
 
   
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А ось це вже не по європейському, устав євросоюзу не передбачає такого самоуправства. Якщо почали рухатися до глобалізації, то ніякий вірус тут перешкдою бути не може. Бо він кордонів не визнає це точно. А от двоногих паразитів ці обмеження дуже лякають.
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Да прикольно буде тим хто вижеве визнати, що останнє досягнення глобалізаторів і стирачів кордонів та культур була глобальна панднмія без кордонів...
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