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 Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится, - премьер Великобритании Джонсон призвал готовиться к распространению коронавируса

Власти Великобритании вводят новые меры по противодействию эпидемии коронавируса.

Борьба с коронавирусом в Британии входит в следующую стадию - замедления распространения вируса, заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВ.

Стадия сдерживая вируса завершилась, эксперты признают, что вирус будет неизбежно распространяться и охватит большую часть населения.

К вечеру четверга в Британии насчитывается 596 подтвержденных случаев болезни и 10 умерших. В стране было проведено почти 30 тыс. тестов.

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Специалисты, в том числе и в правительстве, подчеркивают, что официальные цифры - лишь верхушка айсберга. Как показывает опыт других стран, большое количество зараженных испытывают лишь легкие симптомы, не обращаются к врачам и переносят вирус на ногах. Но они являются переносчиками инфекции.

Поэтому, по приблизительным оценкам, в Британии может быть уже 5-10 тыс. зараженных. Эксперты утверждают, что страна отстает в этом смысле на четыре недели от Италии (где погибло уже более тысячи человек).

"Это самый тяжелый кризис в области здравоохранения для нашего поколения", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подчеркнувший, что в ближайшие месяцы вирус будет распространяться в мире и в Британии.

"Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится", - добавил премьер-министр.

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Гражданам даже с легкими симптомами заболевания, такими как постоянный кашель и повышенная температура, предписывается оставаться дома по меньшей мере семь дней.

Людям преклонного возраста также настоятельно рекомендуется не выходить в ближайшие недели из дома.

Правительство рассматривает возможность отмены спортивных соревнований и массовых мероприятий.

Школы пока не закрываются, однако эта мера будет применяться в конкретных случаях, если появятся очаги заражения.

Зарубежные поездки для школы запрещены. Пожилым людям с хроническими болезнями рекомендуется отменить круизы.

На пресс-конференции в четверг Джонсон предупредил, что число заболевших резко вырастет, и сейчас перед правительством стоит задача - замедлить распространение вируса.

Пик эпидемии в Британии, считают правительственные эксперты, ожидается через 10-14 недель.

По словам премьера, если пик вируса будет задержан на несколько недель, это даст возможность системе здравоохранения подготовиться.

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Власти предвидят высокое число зараженных, но надеются снизить и растянуть пик эпидемии, чтобы избежать одномоментной перегрузки системы здравоохранения. Непродолжительный, но резкий пик числа зараженных приведет к тому, что многие из них не смогут получить адекватной медицинской помощи.

Правительство надеяться выиграть время и отсрочить пик вируса на весну или даже к лету, когда поликлиники и больницы меньше загружены борьбой с гриппом и простудой.

Кроме того, за это время может произойти прогресс в тестировании лекарств, разработке вакцины, а методы лечения могут быть усовершенствованы.

Источник: https://censor.net.ua/n3181182
 
 
 Топ комментарии
 
Какой-то очень странный этот вирус и всё что вокруг него происходит тоже очень странное или нам очень многое не договаривают ... Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится, - премьер Великобритании Джонсон призвал готовиться к распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 8746
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это пиздец, нам явно всю правду не говорят. Готовимся к наихудшему сценарию
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Навіть влада Британії про пандемію відверто каже. А в зебільному царстві все нормально. Вони до неї готові. Блазні, що поробиш...
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Навіть влада Британії про пандемію відверто каже. А в зебільному царстві все нормально. Вони до неї готові. Блазні, що поробиш...
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А потом ты будешь волать про диктатуру когда "зебильная власть" запретит марши в центре Киева и закроет границы от наплыва заробитчан.
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Якщо зебіл подивиться новини хочаб двох, трьох тижневої давнини, та й теперішні, він побачить висловлювання представників зебільної влади що вони до цього готові та у них все під контролем. Беручи за зразок Італію, про що ти волатимеш за місяць? І, доречі, твоя влада вже заборонила масові акції.
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Какой-то очень странный этот вирус и всё что вокруг него происходит тоже очень странное или нам очень многое не договаривают ...
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та да. выборочный. кто-то его и не замечает, но переносит, а кто-то мрёт как муха.
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Світ переповнений безкорисними двоногими паразитами, які це змінити......... Ну, я думаю спочатку потрібна репетиція.
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это ******, нам явно всю правду не говорят. Готовимся к наихудшему сценарию
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А як купувати продукти не виходячи з дому?
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хуже всего, что у нас многие люди выживают только благодаря тому, что ищут где купить продукты дешевле и явно не в состоянии их заказать онлине. У власти должна быть разработана стратегия, если все пойдет по худшему сценарию.
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Є держрезерв на такий випадок, правда невпевнений що Сивоха знає що це таке.
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А ти знаєш що зєбуїни натворили в Держрезерві? Там катастрофа.
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Наробили де, у нас все зерно і цукор на місці.
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online давно доступен. многие уже давно так покупают, шпар, билла, меркур. общество продажи услуг- если небыло такой услуги, то щас точно хто то может начать развивать.
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Трохи схуднемо, нічого з нами не станеться. Головне - це не захворіти. Вам скільки кг хотілося б зкинути? Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится, - премьер Великобритании Джонсон призвал готовиться к распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 146
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Катастрофа МАУ: Тегеран не передаватиме Києву «чорні скриньки» через спалах коронавірусу,наверное в Кремле подсказали как реагировать обеим сторонам и очень странно что так тихо в Московии и в её колониях ,ничего не слышно о коронаRU вирусе
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Pavlo Dudra (13.03.2020 09:43)
Уровень смертности может варьироваться в зависимости от страны .

3172 deaths 62857 recovered China - - - 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy - - - - - 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran - - - - - 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain - - - - - 23 %%
48 deaths 12 recovered France - - - - - 80 %%
= = = = = = = = = =

кито из dudrбецаллов
назовёт причину по которой в Украине будет как в Китае , а не в Италии ?.

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Єдина адекватна реакція влади. Всі інші наче подуріли. Сподіваюсь, що острів з цим впорається. Повна ізоляція може врятувати королівство.
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Впечатление, что его специально распространяют, чтобы выкосит пенсов и слабых с этими эвакуация и и подобными карантинами.

В Китае вирус содержали, а эти говорят ну умрёте и умрёте, значит слабая иммунка.
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"Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится", - добавил премьер-министр." Говорит правду и это вызывает уважение.
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