 Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится, - премьер Великобритании Джонсон призвал готовиться к распространению коронавируса

Борьба с коронавирусом в Британии входит в следующую стадию - замедления распространения вируса, заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВ.
Стадия сдерживая вируса завершилась, эксперты признают, что вирус будет неизбежно распространяться и охватит большую часть населения.
К вечеру четверга в Британии насчитывается 596 подтвержденных случаев болезни и 10 умерших. В стране было проведено почти 30 тыс. тестов.
Специалисты, в том числе и в правительстве, подчеркивают, что официальные цифры - лишь верхушка айсберга. Как показывает опыт других стран, большое количество зараженных испытывают лишь легкие симптомы, не обращаются к врачам и переносят вирус на ногах. Но они являются переносчиками инфекции.
Поэтому, по приблизительным оценкам, в Британии может быть уже 5-10 тыс. зараженных. Эксперты утверждают, что страна отстает в этом смысле на четыре недели от Италии (где погибло уже более тысячи человек).
"Это самый тяжелый кризис в области здравоохранения для нашего поколения", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подчеркнувший, что в ближайшие месяцы вирус будет распространяться в мире и в Британии.
"Многие семьи потеряют своих любимых, прежде чем эпидемия закончится", - добавил премьер-министр.
Гражданам даже с легкими симптомами заболевания, такими как постоянный кашель и повышенная температура, предписывается оставаться дома по меньшей мере семь дней.
Людям преклонного возраста также настоятельно рекомендуется не выходить в ближайшие недели из дома.
Правительство рассматривает возможность отмены спортивных соревнований и массовых мероприятий.
Школы пока не закрываются, однако эта мера будет применяться в конкретных случаях, если появятся очаги заражения.
Зарубежные поездки для школы запрещены. Пожилым людям с хроническими болезнями рекомендуется отменить круизы.
На пресс-конференции в четверг Джонсон предупредил, что число заболевших резко вырастет, и сейчас перед правительством стоит задача - замедлить распространение вируса.
Пик эпидемии в Британии, считают правительственные эксперты, ожидается через 10-14 недель.
По словам премьера, если пик вируса будет задержан на несколько недель, это даст возможность системе здравоохранения подготовиться.
Власти предвидят высокое число зараженных, но надеются снизить и растянуть пик эпидемии, чтобы избежать одномоментной перегрузки системы здравоохранения. Непродолжительный, но резкий пик числа зараженных приведет к тому, что многие из них не смогут получить адекватной медицинской помощи.
Правительство надеяться выиграть время и отсрочить пик вируса на весну или даже к лету, когда поликлиники и больницы меньше загружены борьбой с гриппом и простудой.
Кроме того, за это время может произойти прогресс в тестировании лекарств, разработке вакцины, а методы лечения могут быть усовершенствованы.
Уровень смертности может варьироваться в зависимости от страны .
3172 deaths 62857 recovered China - - - 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy - - - - - 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran - - - - - 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain - - - - - 23 %%
48 deaths 12 recovered France - - - - - 80 %%
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кито из dudrбецаллов
назовёт причину по которой в Украине будет как в Китае , а не в Италии ?.
В Китае вирус содержали, а эти говорят ну умрёте и умрёте, значит слабая иммунка.