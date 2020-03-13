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 Политика Украины
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Все про:измена (236) Россия (75168) Сивохо (42)

 Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: "У нас война, а не внутренний конфликт"

Экс-комбат 16-го ОМПБ Олег Громадский требует привлечь советника СНБО Сергея Сивохо к уголовной ответственности по ст. 111 УК (Государственная измена).

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-комбат 16-го ОМПБ Олег Громадский, передает Цензор.НЕТ.

"Сергей Сивохо!!! Я в прошлом командир 16 омпб "Полтава". Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно Вас. Этим действиям Национальная полиция предоставит правовую оценку. Сивохо привлечь по ст. 111 в УК Украины! Но прошу Вас, Сергей!!! Услышьте УКРАИНЦЕВ!!! А, тем более, ВЕТЕРАНОВ войны с россией. У нас война, а не внутренний конфликт!!! Ничего не перепутайте!!!", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо: "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте"

Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: У нас война, а не внутренний конфликт 01
Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: У нас война, а не внутренний конфликт 02
Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: У нас война, а не внутренний конфликт 03
Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: У нас война, а не внутренний конфликт 04
Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: У нас война, а не внутренний конфликт 05

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

Источник: https://censor.net.ua/n3181180
 
   
 Топ комментарии
 
Правильно! І посадити сиву коняку на 15 років з конфіскацією!
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Зелені соплі в своїй більшості як Сивуха. Від презирвадента, до депутатів-міністрів.

І я не порохобот.
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Якщо викинути лишнє слово "народу" в назві "Слуга народу", то буде більш правдиво звучати по відношенню до всіх Зе.
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Кодлан коломойского и НАТО/Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны" .Главная Украина 13 ноября 2019, 14:09/ Глава подкомитета по госбезопасности и представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук («Слуга народа») сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./Боевые действия на территории Донбасса - это внутренний украинский конфликт, который делает нереальным вступление Украины в НАТО,Сивохо
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Вор должен сидеть, а урод отвечать за свои действия.
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Правильно! І посадити сиву коняку на 15 років з конфіскацією!
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Да там почти все слуг народа во главе с зебилом пересадить надо
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Ще й годувать цю свиню за державний кошт, доки воно сидіти буде? Нє-нє-нє! До гілляки!
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Зелені соплі в своїй більшості як Сивуха. Від презирвадента, до депутатів-міністрів.

І я не порохобот.
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Ні, не відмажешся, для малоросів всі патріоти України - порохоботи.
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не ну через пиз,,,ну доходит всегда лучше!
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Якщо викинути лишнє слово "народу" в назві "Слуга народу", то буде більш правдиво звучати по відношенню до всіх Зе.
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Весна пришла...пора сажать этот зеленый скот....
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І не тільки Сивоху, там список серйозний... А взагалі ЗСУ мають стояти на варті суверенітету і дати відсіч зрадникам, які намагаються здати Україну!
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Поддерживаю и козла Кернеса и того что маски продал, и министра который воду решил подавать, и парочку зепутатов.
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Почему только Сивохо?И ОПЗЖ.и вся зелень должны сидеть за госизмену
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А Зеленского за госизмену садить не надо? Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: "У нас война, а не внутренний конфликт" - Цензор.НЕТ 8813
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ОН имеет право так говорить, тем более так дипломатично...
сивохо - плесень
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А медведчука, бойка, рабіновича, шуфрича та ківу не хотіли б ви спочатку притягнути до відповідалності за державну зраду, а вже потім і за шісток братися. Бо щось як завжди не з того краю починаємо.
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Да ,Сивуху надо привлекать ,если выяснится,что идиот то лечить ...
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У нас війна, але війна гібридна і це Сивохо не заперечує. Де ви бачили, щоб під час гарячої війни, люди виїздили б до ворога на заробітки, або воюючі держави продовжували між собою торгівлю, не скасовували дипломатичні відносини?
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Ветераны пока по-хорошему "просят", то есть пока предупредительный. Не дойдёт - придётся действовать согласно Уставу.
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да почему не поддерживают действия радикально настроенных граждан? отмудохать такого как сивуха никогда лишним не будет. потом можно и уголовное дело. и не только против сивухи, там вон целая шобла-**** мацковских гастролеров и пускателей воды.
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Обоссцаный Сивохо наглядно демонстрирует уровень "советников" при преЗЕденте ..... Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: "У нас война, а не внутренний конфликт" - Цензор.НЕТ 8941


Экс-комбат 16-го ОМПБ Громадский требует привлечь Сивохо к уголовной ответственности за госизмену: "У нас война, а не внутренний конфликт" - Цензор.НЕТ 2539

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сівухи як й усі представники "рюццкага міру" розуміють лише добрячу 3,14здюліну
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ОПЗЖ его не смущает со своей риторикой и поездками в Москву к путину??? Или это всё фигня, а фраза Сивохо нет? Напомним что опзж 2-я фракция в парламенте которая называет войну (гражданским конфликтом) её твари любят руководство рф хотят ехать на 9 мая в москву...периодически летают на поклон к хозяину. И никто их не трогает не СБУ не нац корпус и Азов... Видно просто Аваков команду не дает...
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Интересно когда 95 квартал снимет сатирическую сценку про Сивохо. Типа он упал потому-что тяжелее воздуха. И все в зале, "бугагагагагага, браво, браво!!!"
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Вот уж , не знаю кому как , а мне странно читать эти слова - Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно Вас Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт" - Цензор.НЕТ 5059 . Источник: https://censor.net.ua/n3181180
Так что же комбат , будем и дальше играть " в демократию " с этими рыговскими выродками .? Екскомбат 16-го ОМПБ Громадський вимагає притягнути Сивохо до кримінальної відповідальності за держзраду: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт" - Цензор.НЕТ 9390 . А я очень даже поддерживаю , и всегда очень поддерживал и говорил всегда - наша толерантность к рыгам , рано или поздно , нам же и вылезет боком . Хватит этого миролюбия к врагу ,, мира с ними быть не может априори . Это нонсенс , утопия . Или Сивохи нас , или мы их, третьего не дано .
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брать за жопу надо кукловодов, а не шутов и паяцев... Медведчуку можно остальным низя?
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