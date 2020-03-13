 В Киеве сегодня состоится суд над ветеранами, которые сорвали презентацию Сивохо

Об этом сообщила в Facebook координатор Службы социальной защиты добровольцев Анастасия Римар, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, в 12:30 суд у ветеранов, которые вчера показали ватным козлам, где место их инициативам примирения с Рашей", - написала Римар.
По ее словам, сейчас к ветеранам не пускают адвоката.
"И Сергей Тамарин, и Саша Волков, и Юрий Капля - крутые ветераны, добровольцы, которые не один год жизни отдали на фронте. Теперь они имеют полное право высказать свое мнение относительно "мирных планов". Но власть почему-то так не считает. Очень важна поддержка сегодня! " - написала Римар.
По ее словам, заседание состоится в 12:30 в Печерском районном суде города Киева (ул. Владимирская 15).
Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.
12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Полиция задержала 15 человек, среди которых представители Нацкорпуса.
Зєля - російський шпигун, як і Пєця.
Дострокові, якщо ще не пізно.
Патріоти - вороги нації???
Це пздц чи ще ні???
"Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза? Помните ли вы такое слово как люстрация? Какова ваша доля с незаконного копания янтаря?" Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/debaty-zelenskogo-i-poroshenko-polnyy-tekst-vystupleniy-i-otvetov-kandidatov-1332675.html
Что он сам на это теперь ответит?
До зеленского не дошло, что произошло с януковичем?
Так трамп не вечно будет сидеть в белом доме и покрывать опу ***** от санкций!
Чтоб ты успокоился?
Она рожала таких обсосов, как ты.
https://www.youtube.com/watch?v=N8glM2tieQM
Недокацапский фейк, не дает спокойно спать?
Питання: від кого Сивоха представляє т.з. Програму примирення (с*ка колаборантська) - виконує функцію козла-провокатора
То зрив якої конференції? Це самодіяльність Сивохи-колаборанта
Питання: від кого Сивоха представляє т.з. Програму примирення (с*ка колаборантська) - виконує функцію козла-провокатора
То зрив якої конференції? Це самодіяльність Сивохи-колаборанта
Или будет суд линча?
ЙорікСєрий, бідний Сєрий" кастраціюлюстрацію. Жорстку люстрацію руками ветеранів.
Потому что актуальная политика Украины противоположная.