 В Киеве сегодня состоится суд над ветеранами, которые сорвали презентацию Сивохо

Об этом сообщила в Facebook координатор Службы социальной защиты добровольцев Анастасия Римар, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в 12:30 суд у ветеранов, которые вчера показали ватным козлам, где место их инициативам примирения с Рашей", - написала Римар.

По ее словам, сейчас к ветеранам не пускают адвоката.

"И Сергей Тамарин, и Саша Волков, и Юрий Капля - крутые ветераны, добровольцы, которые не один год жизни отдали на фронте. Теперь они имеют полное право высказать свое мнение относительно "мирных планов". Но власть почему-то так не считает. Очень важна поддержка сегодня! " - написала Римар.

По ее словам, заседание состоится в 12:30 в Печерском районном суде города Киева (ул. Владимирская 15).

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Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Полиция задержала 15 человек, среди которых представители Нацкорпуса.