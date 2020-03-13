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Все про:ветераны (666) суд (22959) Сивохо (42)

 В Киеве сегодня состоится суд над ветеранами, которые сорвали презентацию Сивохо

В Печерском районном суде Киеве состоится заседание по трем ветеранов, которых 12 марта задержали из-за срыва презентации советка СНБО Сергея Сивохо.

Об этом сообщила в Facebook координатор Службы социальной защиты добровольцев Анастасия Римар, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в 12:30 суд у ветеранов, которые вчера показали ватным козлам, где место их инициативам примирения с Рашей", - написала Римар.

По ее словам, сейчас к ветеранам не пускают адвоката.

"И Сергей Тамарин, и Саша Волков, и Юрий Капля - крутые ветераны, добровольцы, которые не один год жизни отдали на фронте. Теперь они имеют полное право высказать свое мнение относительно "мирных планов". Но власть почему-то так не считает. Очень важна поддержка сегодня! " - написала Римар.

По ее словам, заседание состоится в 12:30 в Печерском районном суде города Киева (ул. Владимирская 15).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 10 задержанных на презентации Национальной платформы примирения и единства Сивохо опросили и отпустили, - полиция

Напомним, 11 марта советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют.

12 марта советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства. Полиция задержала 15 человек, среди которых представители Нацкорпуса.

Источник: https://censor.net.ua/n3181179
 
 
 Топ комментарии
 
Ветеранів будуть судити за сєпара!!!!це хвора влада!
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оперативно работает суд)) скоро тройки нквд введут для националистов и людей которые против капитуляции))
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Суд должен состояться над сивохой по статье 111 измена !!! Где наше хваленое СБУ -- пакйте тварь сепарскую В Киеве сегодня состоится суд над ветеранами, которые сорвали презентацию Сивохо - Цензор.НЕТ 5356
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Сівоха - звичайний ФСБшний провокатор. Нічим не ризикував. Навіть впав навмисно, як мішок з лайном красиво, до його гидотної пики ніхто не торкавсь.
Зєля - російський шпигун, як і Пєця.
Дострокові, якщо ще не пізно.
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Лишнехромосомное, наш несравненный определитель шпионов, когда уже ты признаешься, что ты - Лахта?
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Він обожнювач Юлії Володимирівни. Це окрема каста, як і любителі шмарія.
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Полудурок, а ***** подойдет на должность президента Украины?
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Зараз він фейк запостить про агента лоліту. І байдуже, що по датам там неспівпадіння у кілька років, то таке))
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ліпєцк ліпєцк ліпєцк і єщьо раз ліпєцк!...нєт! мала! єщьо раз ліпєцк!
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Цензор стрим не забудте выложить..очень важно
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Ветеранів будуть судити за сєпара!!!!це хвора влада!
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оперативно работает суд)) скоро тройки нквд введут для националистов и людей которые против капитуляции))
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Т.к. Рада имеет право собраться для борьбы с короновирусом, то и те, кто хочет собраться для борьбы с предательством тоже имеют право...
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Ат-та, а каштаны на Крещатике предусмотрительно не срубили.
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"советка СНБО Сергея Сивохо". СОВЕТКА ??? Я под столом )))))
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Автор не исправляй, плиз !!! Нам нравится !!)))))
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"Потерпілого" терміново потрібно поміняти місцями з "обвинувачиними". Це буде проста, елементарна справедливість.
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За Конституцією захист територіальної цілісності і незалежності, а також безпеки України є не лише правом, але й обов'язком кожного її громадянина. Тому ветерани вчинили цілком законні дії на фоні бездіяльності правоохоронних органів, які не редагували на сепаратний шабаш. У правовій державі, де діє верховенство права, судити мали б Сивохо а кримінальному переслідуванню піддали б також правоохоронців, які не те, що усунули я від захисту територіальної цілісності країни (як мінімум), але й сприяли здійсненню злочину. ЕюКрапка.
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Ніби ще існує юридична сотня то хай підключаються...., хлопців жеж рятувати треба вже, бо продажні суди вказівку виконають незважаючи на повну відсутність доказів - приклад з Фединою і Зверобій((((
Патріоти - вороги нації???
Це пздц чи ще ні???
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Не смійте поганити СС-сівську форму об цього ....
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А судьи кто? ФСБ ешники. Будут действовать по указке власти.
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Хм, быстро, однако (с). А Штепу шестой год судить не могут..
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Все фамилии так называемых (судей) записывать, брать на контроль. Их беспредел вечным быть не может. И ответить нужно будет за то что не проросийского сепара Сцывоху судят а тех кто ему пинка под жирный отъеденный на пицце зад дал.
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На дебатах Зеля зачитал из листочка с надписью "Мои вопросы" следующее

"Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза? Помните ли вы такое слово как люстрация? Какова ваша доля с незаконного копания янтаря?" Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/debaty-zelenskogo-i-poroshenko-polnyy-tekst-vystupleniy-i-otvetov-kandidatov-1332675.html

Что он сам на это теперь ответит?
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Ти диви як швидко! А сивуху нє? А, ну він же не патріот, не добробат, не волонтер! За що його судити? Якщо дерево для цієї сивухи треба ще шукать, то стовп, сподіваюсь, витримає цю безмізку тушу
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Печерский суд уже давно пора назвать - Пещерная инквизиция.
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ОПЗЖ сміло можуть саморозпуститися. Зе самі все зроблять та ще й краще. Не на тих Х-ло ставку зробив.
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Я не могу понять! Эта влада, решила бороться с украинским народом?
До зеленского не дошло, что произошло с януковичем?
Так трамп не вечно будет сидеть в белом доме и покрывать опу ***** от санкций!
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Побольше смайликов, зебил! Ви сдєлалі ето вмєстє!
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Чучелко, мамка тебя зачем в детстве по голове сковородкой била, за что так невзлюбила дитятко?
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Естественно... У Києві сьогодні відбудеться суд над ветеранами, які зірвали презентацію Сивохо - Цензор.НЕТ 8827
Она рожала таких обсосов, как ты. У Києві сьогодні відбудеться суд над ветеранами, які зірвали презентацію Сивохо - Цензор.НЕТ 8827
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Моя жена? Ну, вот ты и подтвердил, что являешься тупорылым обсосом. Но, грей наверное доволен тем как работает твоя "голова")))
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Ну, да свиней и козлов в твоем роду было предостаточно. Собственно, только они и были)))
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Кстати, петуху грею привет передавай. Кто из вас сейчас сверху?))
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Турборежымный,ты уж сам решай, сколько тебе нужно, чтобы самому себе не казацца лохом.
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Зачем так много? Чтобы обозначить направление своего движения мог бы обойтись и одним. Спасибо за приглашение, но ты давай уж сам туда, да и дорогу ты отлично уже знаешь.
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cуд через сутки после срыва презентации?
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Я давно хотел тебе это сказать, как только прочитал твой ник.
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Интересно где же наше турборежимное,,позеленевшее СБУ или будут сливать Украину как в донецке.
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Это, что за бред? Он умер в 1861 году!
Недокацапский фейк, не дает спокойно спать?
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"В Киеве сегодня состоится суд над ветеранами, которые сорвали презентацию Сивохо" - це як би під час ІІ Світової "В Киеве сегодня состоится суд над советскими ветеранами, которые сорвали наступление Вермахта."
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Так Сивоха (який просто "падаль") є позаштатним радником РНБО, і як сказав Данілов (секретар РНБО) не має ніяких повноважень представляти РНБО

Питання: від кого Сивоха представляє т.з. Програму примирення (с*ка колаборантська) - виконує функцію козла-провокатора

То зрив якої конференції? Це самодіяльність Сивохи-колаборанта
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Чому мовчать 73%? Яка їх позиція щодо війни з московитами? Нехай скажуть своє слово щодо війни. Якщо досі не прозріли, то вони безнадійні. Якщо прозріли, але мовчать, то вони - бидло. Чого чекати від країни, де 73% тих, хто ходить на вибори - пасивне бидло?
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А що Ви хочете від стада, коли їх головний віслючок розгледів в очах вовка "непереборне бажання миру"?
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Падение рейтинга зю что-то тебе говорит. С таким его молчанием по поводу сивухи и поездок мертвечука рейтинг у него скоро станет как у пети или 0.
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Так Сивоха (який просто "падаль") є позаштатним радником РНБО, і як сказав Данілов (секретар РНБО) не має ніяких повноважень представляти РНБО

Питання: від кого Сивоха представляє т.з. Програму примирення (с*ка колаборантська) - виконує функцію козла-провокатора

То зрив якої конференції? Це самодіяльність Сивохи-колаборанта
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Как от кого? Что за вопрос? Того, кто НЕЗАКОННО выделил этому хряку 7,9 миллиона гривен из бюджета страны на его вонючую программу.
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Питання - хто йому це дозволив та уповноважив.
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А когда состоится суд над юзовским хряком Сивохо? По ст.111 УК "Государственная измена".
Или будет суд линча?
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Тыловые крысы всегда жирели на войне и процветали после, а вернувшимся живыми с воен оставалось только...
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Давайте на наступних виборах всіх рівнів заасфальтуємо назавжди Зеленського і його холуїв.
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С шекспировским драматизмом в голосе: - Как низко пал Сивохо!
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Краще б хтось тримав його череп в руці й з тим же драматизмом в голосі "Йорік Сєрий, бідний Сєрий"
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Интересно когда 95 квартал снимет сатирическую сценку про Сивохо. Типа он упал потому-что тяжелее воздуха. И все в зале, "бугагагагагага, браво, браво!!!"
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Как то чересчур уж быстро, по Гандзюк бы так действовали.
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Тыловые крысы всегда жирели на войне и процветали после, а вернувшимся живыми с воен оставалось только...
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Суки малороські. Сивухо - ти перший в очереді на кастрацію люстрацію. Жорстку люстрацію руками ветеранів.
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которые сорвали презентацию, наоборот был аншлаг, выносили на руках, и не удержали.
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По моему мнению, судить надлежит сивохо за прорашизм и сепаратизм!
Потому что актуальная политика Украины противоположная.
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Сивоха- обосцанный жирный тупорылый ублюдок. И тут без вопросов)))
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Не бачу жодного мітингу з закликами "Припиніть цькувати Сивоху". Не бачу жодного мітингу з гаслами "Припиніть називати братський народ ворогом, та агресором!" Не бачу. Бо їх немає. Але чомусь на соцопитуваннях вперто показують, що довіра до Зеленського й досі висока. В що вірять його виборці?
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Что - то этой "борьбе" с Сивухой слишком мало аргументов и слишком много крику и пиару. Совпадение?
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Чому хрячок ССивоха не поїхав представляти свою платформу в Донецьк наприклад??? Чому із-за цього п#дара у нормальних хлопцыв, які судячи із відео були з ним мега пунктуальні, наразі проблеми??? Що за нах? Де провадження по розпалюванні ворожнечі сивохою, де провадження щодо держзради останнім???
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Как-же так?????????? Вчера задержали, а сегодня уже суд... А как-же Штепа например??? 5 лет прошло и никакого суда еще не было...
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тварь сепарско данбасятскую выселить на родину обитованную в донбасяо днр. как можно было додуматься такого старого немощного сепарка толстого поставить на такую должность далёкого от политики и событий в стране и мире...? он же ели ногами двигает... толкнули слегка он распластался на полу...а там ещё животное с его команды какое то перебивало ветерана АЗОВА! советник *** фуев... пристроили к кормушке лижбы не без дела как говорится...((
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