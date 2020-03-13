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 Медики проверят на коронавирус жителей села, где живет инфицированный, - Черновицкая ОГА

Медики планируют проверить на коронавирус других жителей села Черновицкой области, где накануне обнаружили инфицированного человека.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об это рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Полищук Мария.

"Сегодня мы начнем проверять и других жителей села, где он живет, потому что там много людей в этом селе работают в Италии, и многие вернулись недавно. Врачи уже начали обзванивать жителей ", - отметила она.

Полищук также рассказала о состоянии инфицированного мужчины: "У него температура от 37 до 38, нормально себя чувствует. Он в инфекционном боксе".

"Поскольку он тесно контактировал только с женой, которая недавно вернулась из Италии, скорее всего он подхватил инфекцию от нее. Сегодня ее должны обследовать медики", - добавила Полищук.

Она также рассказала, что вчера вечером в Черновцах было заседание комиссии под председательством руководителя ОГА. Обсуждали возможность ввести более жесткие меры безопасности, в частности закрыть кинотеатры, и отменить развлекательные мероприятия.

Напомним, 3 марта в Черновцах был зафиксирован первый в Украине случай коронавируса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181178
 
 
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Медики перевірять на коронавірус жителів села, де живе інфікований, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 2107
Нужно оставить один пункт пропуска. В Новых Санжарах.
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Коболева с Ветренко в бригаду возьмите их зарплаты больше бюджета Всех эпидембригад страны , пусть суки на своей шкуре поймут когда , за что и кому надо платить полные карманы бабок Медики перевірять на коронавірус жителів села, де живе інфікований, - Чернівецька ОДА - Цензор.НЕТ 1756
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как можно проверить не имея штампов?
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