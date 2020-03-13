 Студента с подозрением на коронавирус госпитализировали на Полтавщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
По данным главного эпидемиолога города Ларисы Коровиной, у парня взяты анализы, ждут результатов. Он в отдельном боксе.
По данным, которые удалось получить УНИАН из разных источников, подозрение на коронавирус - у студента Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Он посетил Швецию, Финляндию, Эстонию.
Вернулся в Украину 5 марта. Вчера у студента внезапно поднялась температура тела до 39 градусов, и он обратился в скорую помощь, чтобы исключить коронавирус. Его немедленно госпитализировали.
Как сообщалось, в Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. 12 марта COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.
40+ минут стрима из самолета в Борисполе.
Точно такая же ситуация должна быть и на других рейсах могучих стран СНГ!
Продолжение у него на странице.
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Кому лень смотреть: всех выпустили на волю с памятками, в салоне было трое с высокой температурой, их забрали медики, но хз куда, часть пассажиров закинулась жаропонижающими для прохождения скрининга. Итальянцы выпускали всех, нехер им статистику портить, украинская сторона пропустила в страну. Одна едет в Харьков, сейчас...
из обсуждения:
- Чувак, который автор, который Антон, сам наглотался жаропонижающих и снимает как все плохо?
- его не впустили в Италию, но обратно с ним отправили кучу народа, который жрал жаропонижающее, причем не только украинцев но и египтян... Украинцы ехали с заработков, где ухаживали за пенсионерами, которые с их слов "заболели и с температурой", но они сами чувствуют себя хорошо....
- но в Украине он на карантине не хочет посидеть. А пошел "в люди", да?
-поэтому он и начал стрим, что почему всех выпускают, а здоровых из Китая на карантин отправляли. Ждем ответа от властей, вроде бы с ним начали связываться журналисты, надеюсь изолируют всех, но это жопа, 159 человек ушли на просторы и сколько там контактов теперь....