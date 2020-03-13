 Студента с подозрением на коронавирус госпитализировали на Полтавщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

По данным главного эпидемиолога города Ларисы Коровиной, у парня взяты анализы, ждут результатов. Он в отдельном боксе.

По данным, которые удалось получить УНИАН из разных источников, подозрение на коронавирус - у студента Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Он посетил Швецию, Финляндию, Эстонию.

Вернулся в Украину 5 марта. Вчера у студента внезапно поднялась температура тела до 39 градусов, и он обратился в скорую помощь, чтобы исключить коронавирус. Его немедленно госпитализировали.

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Как сообщалось, в Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. 12 марта COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.