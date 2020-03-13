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 Общество, Здоровье
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 Студента с подозрением на коронавирус госпитализировали на Полтавщине

12 марта около 23 часов в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская" в городе Кременчуг (Полтавская обл.) был госпитализирован парень с подозрением на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

По данным главного эпидемиолога города Ларисы Коровиной, у парня взяты анализы, ждут результатов. Он в отдельном боксе.

По данным, которые удалось получить УНИАН из разных источников, подозрение на коронавирус - у студента Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Он посетил Швецию, Финляндию, Эстонию.

Вернулся в Украину 5 марта. Вчера у студента внезапно поднялась температура тела до 39 градусов, и он обратился в скорую помощь, чтобы исключить коронавирус. Его немедленно госпитализировали.

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Как сообщалось, в Украине зафиксировано 3 случая заражения китайским коронавирусом. 12 марта COVID-19 подтвердили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области. Первым, у кого обнаружили болезнь, был житель Черновцов. Он вместе с женой вернулся после путешествия по Италии.

Источник: https://censor.net.ua/n3181177
 
 
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Задолбали уже с этим вирусом, маски выдали на работе, типа давайте носите. Придурки.
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скажите где вы работает? у вас даже очень хорошее начальство, у нас нигде масок нет
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Допутешествовался студент ... Студента з підозрою на коронавірус госпіталізували на Полтавщині - Цензор.НЕТ 4617ну и как там в Швеции ?
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Как проникает корона в Украину

40+ минут стрима из самолета в Борисполе.
Точно такая же ситуация должна быть и на других рейсах могучих стран СНГ!
Продолжение у него на странице.
Профиль в ФБ
Кому лень смотреть: всех выпустили на волю с памятками, в салоне было трое с высокой температурой, их забрали медики, но хз куда, часть пассажиров закинулась жаропонижающими для прохождения скрининга. Итальянцы выпускали всех, нехер им статистику портить, украинская сторона пропустила в страну. Одна едет в Харьков, сейчас...

из обсуждения:

- Чувак, который автор, который Антон, сам наглотался жаропонижающих и снимает как все плохо?
- его не впустили в Италию, но обратно с ним отправили кучу народа, который жрал жаропонижающее, причем не только украинцев но и египтян... Украинцы ехали с заработков, где ухаживали за пенсионерами, которые с их слов "заболели и с температурой", но они сами чувствуют себя хорошо....
- но в Украине он на карантине не хочет посидеть. А пошел "в люди", да?
-поэтому он и начал стрим, что почему всех выпускают, а здоровых из Китая на карантин отправляли. Ждем ответа от властей, вроде бы с ним начали связываться журналисты, надеюсь изолируют всех, но это жопа, 159 человек ушли на просторы и сколько там контактов теперь....
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Мда, скільки ж навколо ідіотів. Замість того, аби посидіти з високою температурою на карантині (є вірогідність, що то звичайний грип) і потім вийти абсолютно здоровим, придурки жаропонижаючими сттимулюють у себе посилення хвороби незалежно від того, що це за хвороба.
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