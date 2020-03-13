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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4856) Кабмин (11844) градостроительство (10) Шмыгаль Денис (89)

 Кабмин сегодня проведет выездное заседание при участии Зеленского, будет представлена реформа системы градостроительства

Кабинет Министров Украины сегодня проведет внеочередное выездное заседание при участии Президента Украины Владимира Зеленского. На заседании будет представлена реформа системы градостроительства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"13 марта состоится онлайн-трансляция выездного внеочередного заседания Кабинета министров при участии Президента Украины Владимира Зеленского. В рамках заседания будет представлена Реформу системы градостроительства", - говорится в сообщении.

По итогам заседания состоится брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Вопросы по теме можно поставить под видео в течение прямой трансляции. Ответы на них премьер даст во время брифинга.

Отмечается, что мероприятие начнется в 11:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новое правительство Украины подтвердило приверженность реформам и новой программе с МВФ, - представитель Фонда

Источник: https://censor.net.ua/n3181176
 
 
 Топ комментарии
 
Пока фиглярный буратино проводит малый совнарком в стиле аля совок, его папе бене становится всё грустнее и грустнее. Кабмин сегодня проведет выездное заседание при участии Зеленского, будет представлена реформа системы градостроительства - Цензор.НЕТ 8512
12.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в условиях закрытого заседания закончил рассмотрение и вынес решение о предъявлении предварительного обвинения нескольким фигурантам данного процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). Время следующего заседания по делу, которое будет проводится в обычной процедуре назначено на 17 марта 2020 года.
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Все "гениальное " просто! Город делится на кварталы. Тот квартал , который достигнет лучших результатов будет именоваться 95-тым.
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Пока фиглярный буратино проводит малый совнарком в стиле аля совок, его папе бене становится всё грустнее и грустнее. Кабмин сегодня проведет выездное заседание при участии Зеленского, будет представлена реформа системы градостроительства - Цензор.НЕТ 8512
12.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в условиях закрытого заседания закончил рассмотрение и вынес решение о предъявлении предварительного обвинения нескольким фигурантам данного процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). Время следующего заседания по делу, которое будет проводится в обычной процедуре назначено на 17 марта 2020 года.
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Та ні. Скоріше їх цікавить київська земелька.
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Нє. Данєцкіє спотворили Київ своїми забудовами. Тепер криворізькі перейняли естафету і довершуть цю справу. Всьо буде провінційний Кривий Ріг. Кабмін сьогодні проведе виїзне засідання за участю Зеленського, буде представлено ​​реформу системи містобудування - Цензор.НЕТ 7923
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Пропоную! - Краще ЛУГАНДОН і Кривий РІГ назвати 95-м кварталом!!!
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Это ответ Зелемойского на заявления им же назначенного Сивохо?
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О! той, що з правої сторони майбутній ГУБЕРНАТОР Кривого Рогу. Бачите як задумався про свої плани
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Совковый бред показухи, грустно смотреть на этот заезжий цирк
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"Градостроітєлі" хрЄнові, яквюі навіть шпаківні не зробили.
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Все "гениальное " просто! Город делится на кварталы. Тот квартал , который достигнет лучших результатов будет именоваться 95-тым.
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А він яким боком до цього питання? Він вже всі президентські питання вирішив? Чи цим займається фсбшний Єрмак? А буба попрацює, як його запоребриковий куратор «Атцом нации»?
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А чим йому ще займатись? Війну вже закінчив, епоха бідності минула, економіка зросте на 40%
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Бубочка скоро будет участвовать в заседаниях городских ЖЕКов.... Кабмін сьогодні проведе виїзне засідання за участю Зеленського, буде представлено ​​реформу системи містобудування - Цензор.НЕТ 3730
Его уровень марионетки....
Вывозят в нарид что бы не забыли этого идиота...
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Когда коту делать нечего (не знает что делать), что он делает?
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Про это написано в статье...
P.S. В Конституцию просьба не заглядывать, там не все обязанности доступны артистическим способностям Моники...
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Может ему в офис пианино купить, а то ему нечем заняться и он везде суёт свой музыкальный инструмент.
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Едет в Градостроительство с инспекцией - там кофе хорошо делают и рядом шаурма приличная...
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Градостроительство...........мля,паяц сдает страну реально,предаёт память павших на войне и ему всё ни почём.Януковощ за меньшие прегрешения в Ростов УБЁГ!!!
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- Владимир Александрович! Очнитесь! Сделайте "умное лицо" и не пердите - мы не на "корпоративе", а на выездном заседании Кабинета министров!...
- О! А что за вопрос решаем?
- Обсуждаем качество градостроительства...
- Ну-у-у... Это неинтересно...Я думал, разговор о мне, как мировом лидере...
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Блин, а ты его хоть раз видел в "Квартале" с умным лицом?
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Я ни его с "умным лицом" не видел, ни самого "Квартала"... Начинал "плеваться" через минуту, и переключал телевизор... Кстати, это касается и большей части твоих комментариев...
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Понятно...
Похоже шо Сывочолый - наше все! еще если бы у него женой была Фарионша...
А я не люблю ограниченных - вечно влюбленных в Гитлера, Сталина, Бандеру, водку...
Ну ты понял...Люблю покой, волю, удочку и ни одного ******** в радиусе 500 м, шо достигается наличием СКС под рукой...
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Это ты о себе? Об "ограниченности"? В зеркало смотреть, не пробовал?... Напомню тебе свою любимую поговорку - "Прежде, чем кричать, что кто-то "обосрался", стоит оглянуться и понюхать собственный зад - может, он воняет сильнее?...". А насчёт СКСа - так у ствола два конца... Его и отобрать можно, и такому "герою" запихнуть в зад, с "проворотом"...
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Извините, а этот который у нас, не хочется называть кто, шоб не посадили, знает шо люди в мире чем-то болеют?
Или Мендельша ему еще не сказала?
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Люди не просто болеют но и как-то умирают, вот где подвох.
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самое время поделить землю между своими, первостепенной важности вопрос для украины))
ну а тышком консультативный совет с дамбасом создать и не отчитаться в раде то такое...страна пусть не переживает, ее доля в надежных руках коллаборантов))
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Не переживай - никто не может иметь больше чем 1.5 Х 2.0 м. земли.
А любой закон можно отменить, любого судью можно повесить, а закон признать никчемным и обосцать кресло Председателя Верховной Зрады!
Народ все - остальное плесень на его теле...
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Советую зеле усилить охрану. Одного его соратника уже побили.
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Я одного не понимаю. 74% проголосовали против Президета Порошенко, 24% против будущего Президента Зеленского. И те и другие оказались правы. В свете поведения обнуленного ***** это его результат. Так за кого же вы, комментаторы?
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Какой же бубочка умничка! Это именно то, что сейчас просто необходзимааа!!!

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Величайший лидер современности будет обсуждать строительство общественных туалетов?? Круто... Кабмін сьогодні проведе виїзне засідання за участю Зеленського, буде представлено ​​реформу системи містобудування - Цензор.НЕТ 1760
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Советую зеле усилить охрану. Одного его соратника уже побили.
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