 Кабмин сегодня проведет выездное заседание при участии Зеленского, будет представлена реформа системы градостроительства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"13 марта состоится онлайн-трансляция выездного внеочередного заседания Кабинета министров при участии Президента Украины Владимира Зеленского. В рамках заседания будет представлена Реформу системы градостроительства", - говорится в сообщении.
По итогам заседания состоится брифинг премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Вопросы по теме можно поставить под видео в течение прямой трансляции. Ответы на них премьер даст во время брифинга.
Отмечается, что мероприятие начнется в 11:00.
12.03.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в условиях закрытого заседания закончил рассмотрение и вынес решение о предъявлении предварительного обвинения нескольким фигурантам данного процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). Время следующего заседания по делу, которое будет проводится в обычной процедуре назначено на 17 марта 2020 года.
Его уровень марионетки....
Вывозят в нарид что бы не забыли этого идиота...
P.S. В Конституцию просьба не заглядывать, там не все обязанности доступны артистическим способностям Моники...
- О! А что за вопрос решаем?
- Обсуждаем качество градостроительства...
- Ну-у-у... Это неинтересно...Я думал, разговор о мне, как мировом лидере...
Похоже шо Сывочолый - наше все! еще если бы у него женой была Фарионша...
А я не люблю ограниченных - вечно влюбленных в Гитлера, Сталина, Бандеру, водку...
Ну ты понял...Люблю покой, волю, удочку и ни одного ******** в радиусе 500 м, шо достигается наличием СКС под рукой...
Или Мендельша ему еще не сказала?
ну а тышком консультативный совет с дамбасом создать и не отчитаться в раде то такое...страна пусть не переживает, ее доля в надежных руках коллаборантов))
А любой закон можно отменить, любого судью можно повесить, а закон признать никчемным и обосцать кресло Председателя Верховной Зрады!
Народ все - остальное плесень на его теле...