 Минздрав предложил провести внеочередное заседание Рады для реагирования на пандемию коронавируса, - главный санврач Ляшко

Об этом сказал в эфире "1+1" заместитель министра - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Мы готовим законопроект о первоочередных мерах. Там отдельным вопросом рассматривается приоритет растаможки товаров, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции. Это средства индивидуальной защиты, лекарственные средства, если будут разработаны, для специфической терапии, это будет отдельный список товаров, который будет устанавливаться Кабинетом министров", - сообщил он.
"Думаю, министр здравоохранения уже инициировал вопрос, чтобы созвать Раду на внеочередную сессию для принятия этого закона", - сказал замминистра.
, тонко однако. я бы так не смог пошутить.
но есть надежда шо он так типо "потроллил".
Потому возникает вопрос о необходимости сбора людей, а не только их...
завидую Главрвачу - бегаешь, кричишь, требуешь, созываешь, исполняешь, волнуешься, заявляешь, сожалеешь..... убегаешь шоб не убили.
(если вирус станет опасным, а так - бабла поднимаешь и разводишь руками, типо "я старался, но святая вода почему-то не помогает")
Супруга так же сообщила что если бы она продолжала преподавать в университете, она отказалась бы войти в аудиторию где обучаются студенты из материкового Китая, если они не были в карантине.
Уровень смертности может варьироваться в зависимости от страны .
3172 deaths 62857 recovered China - - - 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy - - - - - 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran - - - - - 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain - - - - - 23 %%
48 deaths 12 recovered France - - - - - 80 %%
= = = = = = = = = =
кито из dudrбецаллов
назовёт причину по которой в Украине будет как в Китае , а не в Италии ?.