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 Политика Украины
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 Минздрав предложил провести внеочередное заседание Рады для реагирования на пандемию коронавируса, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения предложит провести внеочередное заседание Верховной Рады для принятия законопроекта, необходимого для реагирования на пандемию коронавируса.

Об этом сказал в эфире "1+1" заместитель министра - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Мы готовим законопроект о первоочередных мерах. Там отдельным вопросом рассматривается приоритет растаможки товаров, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции. Это средства индивидуальной защиты, лекарственные средства, если будут разработаны, для специфической терапии, это будет отдельный список товаров, который будет устанавливаться Кабинетом министров", - сообщил он.

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"Думаю, министр здравоохранения уже инициировал вопрос, чтобы созвать Раду на внеочередную сессию для принятия этого закона", - сказал замминистра.

Источник: https://censor.net.ua/n3181174
 
 
 Топ комментарии
 
не когда срать садятся бумажку ищут ,это надо делать было раньше , у нас всё путем закончилось ?
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Сначала уничтожили лучшую в мире систему профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, а теперь придумывают законопроекты в то время, когда нужно оперативно противодействовать распространению инфекции. Тупое стадо грантоедов всех мастей таки добьет нашу страну. А как радовались недалекие представитель нашего общества ликвидации СЭС. Страна непуганных идиотов...
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Он не шутит. У совков в ссср всё было самым лучшим.
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не когда срать садятся бумажку ищут ,это надо делать было раньше , у нас всё путем закончилось ?
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Будут решать как бабла содрать с народа побольше прикрываясь коронавирусом ?
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И сколько в Раде врачей ? То что там переполнение свадебных фотографов и художников-оформителей - это мы знаем. Они что-то в медицине соображают ? Корону от вируса отличить смогут ?
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Сначала уничтожили лучшую в мире систему профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, а теперь придумывают законопроекты в то время, когда нужно оперативно противодействовать распространению инфекции. Тупое стадо грантоедов всех мастей таки добьет нашу страну. А как радовались недалекие представитель нашего общества ликвидации СЭС. Страна непуганных идиотов...
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Сначала уничтожили лучшую в мире систему\\\\\\\\

, тонко однако. я бы так не смог пошутить.
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Он не шутит. У совков в ссср всё было самым лучшим.
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я просто чет не помню этого деятеля, может он недавно тут, либо ник поменял.
но есть надежда шо он так типо "потроллил".
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Они даже ими же принятый закон нарушают...
Потому возникает вопрос о необходимости сбора людей, а не только их...
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не спешите....
завидую Главрвачу - бегаешь, кричишь, требуешь, созываешь, исполняешь, волнуешься, заявляешь, сожалеешь..... убегаешь шоб не убили.
(если вирус станет опасным, а так - бабла поднимаешь и разводишь руками, типо "я старался, но святая вода почему-то не помогает")
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Волошина (жопоблок )туди і на карантин на три тижні ..( без оплати відомо )_ МОЗ запропонував провести позачергове засідання Ради для реагування на пандемію коронавірусу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6950
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Нужно пригласить также китайских товарищей ( что бы поделились опытом) и разместить их рядом с ОПЗЖопсом, ну так на всякий случай. ( а вдруг попрет)
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Я предлагаю Всем в день один раз ГРЕТЬСЯ У КОСТРА.Наверное это поможет,ведь в глазах у каждого из нас горит Огонь( 5-й вид) .Когда он затухает человек умирает(поэтому горячая еда обязатльна),заодно и микробы сгорят.ПОПРОБУЕМ!
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Я вот тут с супругой посоветовался (она из вречебной семьи). Решение супруги такое: отказаться от всех медицинских посещений врачей в больницах и районах массового проживания китайцев. Не покупать китайские товары нигде - ни на Ebay, ни тем более на Aliexpress. Да, и ещё: у нас тут жена Тома Хэнкса заболела, хотя вроде как в Китае не была, в Иране тоже. Значит, получила вирус через покупку белья в универмаге Kmart.
Супруга так же сообщила что если бы она продолжала преподавать в университете, она отказалась бы войти в аудиторию где обучаются студенты из материкового Китая, если они не были в карантине.
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Так і Том захворів, не тільки дружина. Що у вас пишуть, де вони відпочивали та з ким спілкувались?
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В "Моск.комсомольце" была статья якобы какого-то итальянского медика, который подробно рассказал о клинической картине заболевания: у людей поражаются альвеолы лёгких, то есть человек теряет возможность дышать. Если выяснится что он не в больнице на интубации, то значит кто-то врёт: либо Том, либо врач из Италии, либо газеты сочиняют небылицы с далеко идущими политическими целями.
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Pavlo Dudra (13.03.2020 09:43)
Уровень смертности может варьироваться в зависимости от страны .

3172 deaths 62857 recovered China - - - 4,8 %%
827 deaths 1045 recovered Italy - - - - - 44 %%
354 deaths 2959 recovered Iran - - - - - 10 %%
60 deaths 288 recovered Korea, South 17 %%
55 deaths 183 recovered Spain - - - - - 23 %%
48 deaths 12 recovered France - - - - - 80 %%
= = = = = = = = = =

кито из dudrбецаллов
назовёт причину по которой в Украине будет как в Китае , а не в Италии ?.

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A может просто кто-то врёт напропалую ?
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