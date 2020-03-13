 Украинцам в Польше гарантируют бесплатное лечение в случае заражения коронавирусом

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.
Отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, которые не имеют медицинского страхования или страхового полиса, он сказал: "Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства".
Отмечается, что на сегодняшний день в Польше находятся примерно 1-1,5 млн трудовых мигрантов из Украины.
Количество зараженных коронавируса в Польше выросло до 51 человека, один человек накануне умер.