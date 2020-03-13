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 Общество, За рубежом
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 Украинцам в Польше гарантируют бесплатное лечение в случае заражения коронавирусом

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

Отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, которые не имеют медицинского страхования или страхового полиса, он сказал: "Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства".

Отмечается, что на сегодняшний день в Польше находятся примерно 1-1,5 млн трудовых мигрантов из Украины.

Количество зараженных коронавируса в Польше выросло до 51 человека, один человек накануне умер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181173
 
 
 Топ комментарии
 
Прошу заметить, УКРАИНЦАМ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ БЕСПЛАТНО....а в самой Украине только проверить наличие вируса стоит 300 - 600 грн ,в зависимости от глубины заботы державы о людях.
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Главное что бы украинцам в Украине гарантировали, что маловероятно...если даже с оплатой больничных в карантин есть вопросы, я боюсь представить что будет для кармана человека когда случаев заражения станет много...
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смело множь на 5----- ,больше 20 минут они в аптеках не будут
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мкеяю паспорт украины на польский с доплатой
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Нынче здоровье нации у наших "вождей" не в тренде. Не прибыльное это дело.
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Страховки ни у кого нема. Складки ЗУС платишь?
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а нашо жидiвськiй владi лiкувати укранцiв? а цю терiторiю ж.ди мають плани.
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І ще й гешефт на тому зробити. Наприклад, зібрати маски і перепродати.
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А тести по 500грн купувати нормально? Чи держава повинна безкоштовно надавати?
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Прошу заметить, УКРАИНЦАМ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ БЕСПЛАТНО....а в самой Украине только проверить наличие вируса стоит 300 - 600 грн ,в зависимости от глубины заботы державы о людях.
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