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 Политика Украины, За рубежом
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 "Все, кто хотели уехать, смогли уехать", - посол Перелыгин объяснил, почему нет потребности в эвакуации украинцев из Италии

После того, как Италия вышла в лидеры по новым заражениям коронавирусом, украинцев не очень напугала эта угроза – нет обращений о помощи вернуться в Украину.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин рассказал в интервью сайту "Сегодня", что ситуация отличается от эвакуации из Китая, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на сегодняшний день не было ни одного желающего быть эвакуированным в Украину из Италии. Он напомнил, что из Китая можно вывезти людей только спецбортом.

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"Во-вторых, до сих пор осуществлялись десятки авиарейсов каждый день, у всех была возможность вернуться. Поэтому я думаю, что все, кто хотели уехать, смогли уехать. Понимаете, ситуация в Италии не такая, как в китайском городе Ухань, когда провинция была закрыта и нужно было организовывать специальный борт, чтобы забрать тех, кто хочет уехать. Я разговаривал недавно с представителем аэропорта Рима, последние три дня на рейсах из/в Украину самолеты были не заполнены. Все же сейчас люди в Украине прислушиваются к рекомендациям не ехать в Италию. И из Италии в этот период неопределенности особенно никто не летит в Украину", – сказал Перелыгин.

Он отметил, что сейчас очередей в магазинах вообще нет, потому что в супермаркет пускают не всех сразу.

"Если супермаркет большой, пускают по 20-30 человек. В меньшие – по 5-10 человек, не больше. А остальные ждут на улице в очереди, дисциплинированно соблюдая дистанцию друг от друга не меньше одного метра. Поэтому иногда кажется, что очередь очень большая. А есть такие очереди, когда люди стоят друг от друга на расстоянии 2-3 метра. В самом супермаркете очередей нет. Нет и общей паники, хотя в соцсетях можно увидеть посты о том, "как люди сметают с полок дешевые продукты", – рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что Италия не была готова к такому спросу на средства индивидуальной профилактической защиты и гигиены (дезинфицирующая жидкость для рук, маски, средства для уборки помещений и тому подобное).

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"Только сейчас, после дополнительных мер и решений правительства, уже чувствуется, что дефицит преодолевается. Две недели достимулировали производство, уменьшая налоги для производителей. Мы в консульстве ежедневно пользуемся всеми этими средствами, включая маски, и поэтому хорошо знакомы со всеми тенденциями в этой сфере, владеем ситуацией", – отметил Перелыгин.

Также дипломат сообщил, что в Италии заведения общественного питания работают до 18:00, массовые мероприятия отменены, а кинотеатры, школы и университеты закрыты.

Источник: https://censor.net.ua/n3181169
 
 
 Топ комментарии
 
Пускай сидят за границей.никого не впускать..
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Ми своїм ходом вернемось, перед пасхою
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Та нє, хлопці, то не є причина, чому ви їх не евакуюєте. Головна причина - на цьому вже не пропіаришся, а, після евакуації в Санжари, нова евакуація ще й рейтинг опустить... А решта все бла-бла-бла...
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Пускай сидят за границей.никого не впускать..
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Україна для цих людей точно така як і для тебе. У жодного з нас немає якихось більших, чи менших прав жити і перебувати тут.
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Трохи не так, людина має усвідомлювати що вона несе небезпеку для оточуючих.
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Ми своїм ходом вернемось, перед пасхою
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хоругви та мощі не забувай.те(молиться, читає мантри, камлає, прикладається до лику Будди)
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Не закриють. Навіть з Китаєм не закривали
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Та нє, хлопці, то не є причина, чому ви їх не евакуюєте. Головна причина - на цьому вже не пропіаришся, а, після евакуації в Санжари, нова евакуація ще й рейтинг опустить... А решта все бла-бла-бла...
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Она врач, наверно на переднем крае борьбы с вирусом.
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Они поедут в середине апреля ( Пасха).. вот тогда и начнется наш отдельно взятый армагеддон. ( перекрыть полностью границы не получится, а только это и могло бы предотвратить распространение вируса, так что ожидаем новых сообщений , наиболее тревожными они будут в апреле - мае ( всевозможные праздники и массовое передвижение народа), плюс время на распространение. Реально понимание того что происходит мы увидим ближе к июню. А вообще нужно перекрывать границы ( ну хотя бы для выезда, что бы потом не пополнять новыми заразившимися когда они будут возвращаться, летний тур сезон нужно закрыть) Ну а будет как будет... ( Как окажется Китай с вирусом справится быстрее всего ,из за системы власти, тут отсутствие демократии и свобод как раз тот вариант что окажется "во благо")
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Как проникает корона в Украину

40+ минут стрима из самолета в Борисполе.
Точно такая же ситуация должна быть и на других рейсах могучих стран СНГ!
Продолжение у него на странице.
Профиль в ФБ
Кому лень смотреть: всех выпустили на волю с памятками, в салоне было трое с высокой температурой, их забрали медики, но хз куда, часть пассажиров закинулась жаропонижающими для прохождения скрининга. Итальянцы выпускали всех, нехер им статистику портить, украинская сторона пропустила в страну. Одна едет в Харьков, сейчас...

16 комментариев
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из обсуждения:

- Чувак, который автор, который Антон, сам наглотался жаропонижающих и снимает как все плохо?

- его не впустили в Италию, но обратно с ним отправили кучу народа, который жрал жаропонижающее, причем не только украинцев но и египтян... Украинцы ехали с заработков, где ухаживали за пенсионерами, которые с их слов "заболели и с температурой", но они сами чувствуют себя хорошо....
- но в Украине он на карантине не хочет посидеть. А пошел "в люди", да?
-поэтому он и начал стрим, что почему всех выпускают, а здоровых из Китая на карантин отправляли. Ждем ответа от властей, вроде бы с ним начали связываться журналисты, надеюсь изолируют всех, но это жопа, 159 человек ушли на просторы и сколько там контактов теперь....
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Цей хлопчик реально придурок, поїхав подивитись на епидемію...
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