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 Политика Украины
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 Оккупанты арестовали троих крымских татар, задержанных после обысков по подозрению якобы в участии в "Хизб ут-Тахрир", - адвокат Семедляев

Подконтрольный России "Киевский районный суд" огккупированного Симферополя 12 марта арестовал на два месяца троих крымских татар, задержанных накануне по подозрению якобы в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

Так, Османа и Сейтумера Сейтумеровых а также Рустема Сейтемеметова отправят в СИЗО №1 Симферополя до 10 мая. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Эдем Семедляев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, все судебные заседания проходили в открытом режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идет запугивание в преддверии "марша на Крым", - Чубаров об обысках и задержании крымских татар в Бахчисарае

"Мы считаем решение (суда. - Ред.) незаконным и необоснованным. Как собственно было необоснованным ходатайство следователя российской ФСБ Крыма (об аресте троих крымских татар. - Ред.). Кто-то из адвокатов просил для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу; кто-то – домашний арест; я просил вообще отказать в удовлетворении ходатайства следователя", – рассказал адвокат.

Семедляев также добавил, что защита крымских татар обжалуют все три решения симферопольского "суда". По завершению судебных заседаний, по словам Семедляева, троих крымских татар доставят в следственный изолятор.

Российские силовики утром 11 марта пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. На место проведения обысков не пустили адвокатов. Оккупанты вменяют четверым задержанным в Бахчисарае крымским татарам участие в "Хизб ут-Тахрир".

Источник: https://censor.net.ua/n3181165
 
 
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Окупанти виживають їх з Криму, а туди везуть чистопородних каців, які верещатимуть що вони корінні кримчани.
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Цім рогатим ще вилізе ото усе що вони роблять!!
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Кацапи створюють обмінний фонд для бубочки
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Колаборанти незаконно тримають за ґратами трьох українських патріотів...

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***** давит на Украину с помощью заложников. И не верте в иллюзии что ето прекратится до полного освобождения крыма и дамбаса. И ***** не собирается отдавать Украине дамбас. Сами подумайте почему ***** в первую очередь настаивает на отводе ВСУ и расширении серой зоны. Ето делается лишь для того чтобы после признания Украиной автономии ОРДЛО, в серой зоне сделать границу, возможно даже с росийскими миротворцами. В результате Украина не получит доступа к ОРДЛО, зато ОРДЛО получит доступ к украинскому бюджету и влияние на украинскую власть и украинский выбор.
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"***** давит на Украину с помощью заложников." - глупость.
Заложников - несколько миллионов граждан Украины на оккупированных территориях.

Вопрос заложников раскручивают колаборанты совместно с ФСБ для прикрытия своих действий.

А об остальном - все нормальные люди знают. Ну и что они могут сделать?

Парашенко только создаёт видимость "борьбы" и, занимая нишу оппонента, играет одну игру с зе... и т.п.
просрали Украину.
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Недавно смотрел как татары "патриоты"освободильсь из расейских тюрем по концу срока.
Вернулись в окупированный крым и получили мордоровские паспорта и пошли искать работу.
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