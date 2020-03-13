 COVID-19: в ОБСЕ ограничили поездки, встречи и заседания

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщили в Секретариате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Секретариат ОБСЕ создал рабочую группу, которая проводит регулярные заседания и активно внедряет меры по предотвращению распространения Covid-19 согласно руководящим указаниям, предоставленным австрийскими властями. Это включает уменьшение официальных поездок и встреч только к тем, что считаются "необходимыми", - заявил сотрудник отдела коммуникаций и связей со СМИ Шив Вашишт.
По его словам, пока не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом Covid-19 среди сотрудников ОБСЕ.
Вместе с тем, учитывая то, что некоторые частные школы в Вене и его окрестностях были временно закрыты из-за коронавируса, тем сотрудникам, которые имеют детей в этих школах, было разрешено работать из дома.
Кроме того, по просьбе Албанского председательства в ОБСЕ заседания, которые проходят еженедельно в конгресс-центре "Гофбург" – Постоянного совета и Форума по вопросам сотрудничества по безопасности – ограничено в формате. Заседания этих двух директивных органов ОБСЕ отныне проходят в формате "1+1" – при участии максимум двух представителей от каждой делегации страны-участницы (глава делегации и один член делегации).
"Это превентивная мера было также приняты согласно руководящим указаниям австрийских властей в качестве принимающей стороны", - добавил сотрудник отдела коммуникаций и связей со СМИ Секретариата ОБСЕ.
Как известно, согласно решению Совета министров Австрии, 11 марта и, как минимум, до 3 апреля в стране запрещается проведение всех массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и с более чем 100 лицами – в помещении. Это касается также культурно-развлекательных и спортивных мероприятий.
Да если бы не ОБСЕ в свое время, хрен бы кто тогда выражал озабоченность...
И это я молчу еще про их братскую обеспокоенность...
Krychek
Начало эпидемии. Китай VS Европа. Фактически один в один. Теперь вы знаете что будет дальше.
https://newsonline24.com.ua/koronavirus-pochemu-nado-dejstvovat-pryamo-sejchas/
Уровень нагрузки на систему здравоохранения
Около 20% коронавируса случаев требуют госпитализации, 5% - помещения в отделение интенсивной терапии (реанимацию), и около 1% - оказания крайне интенсивной помощи с применением таких средств, как ИВЛ (искусственная вентиляция легких) или ЭКМО (искусственные сердце и легкие).Проблема заключается в том, что такое оборудование, как аппараты ИВЛ и ЭКМО, невозможно легко произвести или закупить. Несколько лет назад в США, например, было всего 250 ЭКМО-аппаратов.
Так что если внезапно 100 000 человек заразились, многие из них захотят пройти тестирование. Около 20 000 потребуется госпитализация, 5 000 понадобится отделение интенсивной терапии, а 1000 - аппараты, которых сегодня не хватает. И это всего лишь 100 000 случаев.
Это ещё не учитывая других проблем, - как, например, маски. В стране наподобие США есть только 1% масок, необходимых медицинским работникам (12 миллионов N95 и 30 миллионов хирургических против требуемых 3,5 миллиардов). Если одновременно появляется много случаев заболевания, то масок хватит только на две недели.
Такие страны, как Япония, Южная Корея, Гонконг или Сингапур, а также китайские регионы за пределами Хубэя были подготовлены и смогли обеспечить пациентов необходимым уходом.
Но остальные западные страны скорее идут в направлении Хубэя и Италии. Так что же там происходит?
Как работает перегруженная система здравоохранения
Истории, произошедшие в Хубэе и в Италии, начинают жутко походить друг на друга. Хоть в Хубэе смогли построить две больницы за десять дней, они сразу же оказались полностью перегружены.
И там, и там все жаловались, что пациенты наводнили больницы. О них нужно было заботиться повсюду: в коридорах, в комнатах ожидания…
Этот короткий тред в Твиттере рисует довольно страшную картину сегодняшней Италии
Медицинские работники часами не меняют защитную одежду, потому что её не хватает. В результате, они по несколько часов не могут покинуть зараженные зоны. Когда они это делают, они валятся с ног, обезвоженные и истощенные. Смен больше не существует. Приходится вызывать ушедших на пенсию, чтобы удовлетворить потребность в специалистах, а людей, не знакомых с сестринским делом, в одночасье обучают выполнять критические роли. Выходных дней и часов отдыха нет, все работают без перерыва.
То есть, пока они не заболеют. Что случается часто, потому что они находятся в постоянном контакте с вирусом без достаточного защитного снаряжения. Когда это происходит, они должны находиться в карантине в течение 14 дней, в течение которых они никому не могут помочь. В лучшем случае, они теряют две недели; в худшем случае, они мертвы.
Самое ужасное происходит в реанимации, когда пациентам приходится делить аппараты ИВЛ или ЭКМО. Ими просто нельзя поделиться, поэтому медицинские работники должны определить, какой пациент будет их использовать. Что, на самом деле, означает решать, кто из них выживет, а кто умрет.
«Через несколько дней приходится выбирать. Не всех можно интубировать. Мы принимаем решение, основываясь на возрасте и состоянии здоровья» - Кристиан Салароли, итальянский доктор
Всё это приводит к тому, что летальность в перегруженной системе здравоохранения составляет ≈4% вместо ≈0,5%. Если вы хотите, чтобы ваш город или ваша страна были частью этих 4%, просто не делайте ничего сегодня.