 Цены на санитарные маски проверит Антимонопольный комитет, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире " Право на власть".
"Сейчас есть поручение Премьер-министра антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции", - сказал он.
Ляшко подчеркнул, что из-за спекуляции с ценами на маски в Кабмине уже провели совещание с представителями Антимонопольного комитета. По его словам, спекулянты, которые продавали маски по завышенным ценам, могут быть привлечены к ответственности.
"Мы уже проводили с ними оперативную рабочую встречу. Если будут такие факты установлены, то будут и определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства", - добавил он.
Ляшко также добавил, что Минздрав инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады для принятия законопроекта относительно приоритетного растаможивания товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом.
По его словам, законопроект будет подан в парламент в ближайшее время.
Напомним, число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 13 марта превысило 128 тысяч человек.
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обзывать всех дураками - много ума не надо. поймай закономерность. или завянь.
По-перше, їм думати нічим. По-друге, вони знають, що 73% - "малограмотное быдло".
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10910072-v-fevrale-iz-ukrainy-nesmotrya-na-epidemiyu-vyvezli-bolee-500-tonn-masok-lucenko.html
В странах, подготовленных к эпидемии, летальность составит от ≈0,5% (Южная Корея) до 0,9% (остальная часть Китая).
В перегруженных и неготовых странах летальность составит ≈3%-5%.
Иначе говоря, страны, которые действуют быстро, могут сократить число смертей в десять раз. И это только подсчет количества смертей - быстрое реагирование также резко сокращает количество пострадавших, что само по себе упрощает задачу.
Страны, которые действуют быстро, сокращают количество смертей как минимум в 10 раз.
Так что же нужно стране, чтобы подготовиться?
Полностью текст:
https://newsonline24.com.ua/koronavirus-pochemu-nado-dejstvovat-pryamo-sejchas/