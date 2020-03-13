EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  2121  70
Все про:маска (23) Антимонопольный комитет (363) Ляшко Виктор (59)

 Цены на санитарные маски проверит Антимонопольный комитет, - главный санврач Ляшко

Антимонопольный комитет займется проверкой стоимости средств индивидуальной защиты на фоне борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире " Право на власть".

"Сейчас есть поручение Премьер-министра антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что из-за спекуляции с ценами на маски в Кабмине уже провели совещание с представителями Антимонопольного комитета. По его словам, спекулянты, которые продавали маски по завышенным ценам, могут быть привлечены к ответственности.

"Мы уже проводили с ними оперативную рабочую встречу. Если будут такие факты установлены, то будут и определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрет экспорта медицинских масок, халатов и перчаток вызван дефицитом на внутреннем рынке, - Шмыгаль

Ляшко также добавил, что Минздрав инициирует созыв внеочередного заседания Верховной Рады для принятия законопроекта относительно приоритетного растаможивания товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом.

По его словам, законопроект будет подан в парламент в ближайшее время.

Напомним, число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 13 марта превысило 128 тысяч человек. 

Источник: https://censor.net.ua/n3181158
 
 
 Топ комментарии
 
Передайте этому квартальному дятлу, что в киевских аптеках вообще нет масок, которые следует использовать для защиты. О каких ценах он несет?!!
 показать весь комментарий
 
оно не дурачьё. дурачьё - 73%. оно просто стрижёт лохов.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
...І згідно законодавства через три роки зробить висновки та накладе штрафні санкції...
 показать весь комментарий
 
 
Это дурачье сначала позволило вывезти почти тысячу тонн масок из Украины, а теперь начинает "проверять цены". Про законы рынка им никто в Трускавце не говорил.
 показать весь комментарий
 
 
оно не дурачьё. дурачьё - 73%. оно просто стрижёт лохов.
 показать весь комментарий
 
 
А ты не дурачье? Тебя успокаивает факт что дебилы проголосовали так? Но зеленский законы принимает для всех. Так что успокойся, сейчас надо объединится
 показать весь комментарий
 
Ты тупее тех кото проголосовал значит если не понимаешь очевидного, они проголосовали и забыли, а ты в каждой новости семенишь про 73% явка была 61% проголосовало 73% вот и посчитай сколько это процентов. А то что ты кого-то обвиняешь это еще большая глупость. Ты что в другой стране живешь?
 показать весь комментарий
 
Ты ментальный импотент. Нашел оправдания для себя и тиражирует для всех. Бубу так хреново из-за зеленского, дебилы проголосовали, но я д не голосовал. И уже вроде как тебя не касается и вроде как жизнь налаживается. Нашел же виноватых.
 показать весь комментарий
 
8 # 7=33
5#5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?
Докажи, что я тупее тебя. Реши тест на IQ
 показать весь комментарий
 
Это тест на iq? У тебя с головой вижу совсем плохо. Во-первых это не тест, во-вторых как я могу узнать что ты решил тест?
 показать весь комментарий
 
хамство - это плохо. ответ я тебе могу дать. это тест. не хочешь верить - не верь.
 показать весь комментарий
 
точнее, не ответ, а решение. ответ сам по себе малоинтересен.
обзывать всех дураками - много ума не надо. поймай закономерность. или завянь.
 показать весь комментарий
 
Порохоботы, миленькие, на вас вся надежда...больше треша, больше дерьма, больше вони, а то в связи с подозрением на коронавирус Пете готовят изоляцию на два месяца, а Украина без Пети это как Расея без *****!!!
 показать весь комментарий
 
 
Да я обожаю когда порохоботы поуши в нём сидят, это возбуждает в во мне дикий ржач
 показать весь комментарий
 
не "позволило" а само и вывезло ...точнее через своих подельником ...
 показать весь комментарий
 
 
Так из под полы будут продавать. Эти турборежымные всерьез думают что в стране 73% нарида малограмотное быдло, которому что намажешь, то и съедят.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
тобі маска точно не допоможе.. намордник хиба що Ціни на санітарні маски перевірить Антимонопольний комітет, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1786
 показать весь комментарий
 
 
Ти нєсьош йерунду. Тебе с утра еще клавишу не размяли?
 показать весь комментарий
 
ты чащє пампєрси мєняй, а то задохньошса.
 показать весь комментарий
 
 
"турборежымные всерьез думают"

По-перше, їм думати нічим. По-друге, вони знають, що 73% - "малограмотное быдло".
 показать весь комментарий
 
 
Так весна ужепришла. Бери и сажай. Или только свистеть мастер?
 показать весь комментарий
 
«Я бы рекомендовал Правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра. Ясно, что ООО «Мамона Трейд» вывезет все, что хочет. Но все умные страны давно запретили вывозить эти жизненно необходимые для больных и медиков изделия. У нас же за последние три месяца экспорт этой продукции составил 983,5 тонн!», - заявил политик.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10910072-v-fevrale-iz-ukrainy-nesmotrya-na-epidemiyu-vyvezli-bolee-500-tonn-masok-lucenko.html
 показать весь комментарий
 
 
Передайте этому квартальному дятлу, что в киевских аптеках вообще нет масок, которые следует использовать для защиты. О каких ценах он несет?!!
 показать весь комментарий
 
 
безкоштовно лише підсрачники порохоскоту. В Пд.Кореї нашару за призначенням лікаря при наявності симптомів, а за власним бажанням - виклади екв. 140 баксів
 показать весь комментарий
 
 
На те маски/, которые эти клоуны продали в Китай.Эпично
 показать весь комментарий
 
 
Мудрий нарід з гордістю ототожнює це з всесвітньо відомим пеніциліном і апелює до того факту, що цей вид грибів спас міліони насєлєнія. Ціни на санітарні маски перевірить Антимонопольний комітет, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6204
 показать весь комментарий
 
по 17.80?? ато так к сведению маски были по 2 грн месяц назад
 показать весь комментарий
 
я по 70 класса защиты FFP3 - 10 штук вместе с очками и еще за долго до коронавируса.... на защиту от вируса особо не надеюсь - но все ж таки для семьи такой запас может быть полезным - сейчас осталось 8 штук - думаю хавтит
 показать весь комментарий
 
ты можешь купить хоть 1000 масок и идеть их одновременно. но реально защищают от вируса только второй и третий уровень (по европейской классификации) - доказано моими китайскими друзьями.
 показать весь комментарий
 
Якщо справді є потреба , можна самостійно пошити , можна товстішу зробити і більшу за площею , краще - кілька і не забувати прати і найважливіше -! прасувати ! .
 показать весь комментарий
 
 
И засунуть ее в жопу. Ватно-марлевая повязка не помогает, надо специальные медицинские респираторы.
 показать весь комментарий
 
Отсюда можно сделать вывод:

В странах, подготовленных к эпидемии, летальность составит от ≈0,5% (Южная Корея) до 0,9% (остальная часть Китая).
В перегруженных и неготовых странах летальность составит ≈3%-5%.
Иначе говоря, страны, которые действуют быстро, могут сократить число смертей в десять раз. И это только подсчет количества смертей - быстрое реагирование также резко сокращает количество пострадавших, что само по себе упрощает задачу.

Страны, которые действуют быстро, сокращают количество смертей как минимум в 10 раз.

Так что же нужно стране, чтобы подготовиться?

Полностью текст:
https://newsonline24.com.ua/koronavirus-pochemu-nado-dejstvovat-pryamo-sejchas/
 показать весь комментарий
 
весьма сомнительные выводы. по крайней мере частично.
 показать весь комментарий
 
Подтерайте ж............. 100 процентов короновирус туда не проникнет.
 показать весь комментарий
 
Если в этом дело, то рассеяненцы обречены на вымирание...
 показать весь комментарий
 
не, не правильно. жопу нужно подмывать , а не размазывать гавно по булкам ...
 показать весь комментарий
 
Может ты и прав, но не все же живут на побережье.
 показать весь комментарий
 
нах им вода-у них там камни с неба очень полезные -пусть пьют..
 показать весь комментарий
 
 
Ну и по чем же наши маски в Китае продают?Действительно , аж интересно стало, а ну пусть проверят, сравнить с грн ценой здесь .
 показать весь комментарий
 
Антимонопольный коммитет Обязан тарифы проверять! Он для этого создан.
 показать весь комментарий
 
неймется, решили и на чуме 21 века заработать, а бесплатно раздавать что бы попытаться избежать эпидемиии, не дано?
 показать весь комментарий
 
Я не розумію одного як так могло статись що цим ЗЕленим дебілам довірили керувати цілою країною? Вчені спочатку проводять досліди на комахах мишах щурах а цим про кацапським виродкам дозволили знущатись над цілою країною! Ну якщо вже так дуже "чухалось" то треба було дати "порулить" тим же ж Кривим Рогом і подивитись що з того вийде???
 показать весь комментарий
 
Мог ли Зеленский не знать, что его советник Радуцкий скупает все маски в Украине чтобы продать в Китай?
 показать весь комментарий
 
 
В каком-то смысле не соврал, для обрезанных это хуцпа, они берут свое у гоев и за воровство не считают. Это как одна бородатая хламидия говорила, что ведь запрещено двойное гражданство, какие претензии к тройному?
 показать весь комментарий
 
А создать в " турборежиме" предприятие по производству масок не судьба? Или пиар важнее?
 показать весь комментарий
 
Завезли новые маски. ЗЕлёные налетай! Будьте в тренде!
Ціни на санітарні маски перевірить Антимонопольний комітет, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2227
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх