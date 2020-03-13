 У супруги премьер-министра Канады Трюдо подтвердили коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Лигу, об этом Трюдо сообщил на своей странице в соцсети.
"У сожалению, результаты теста Софи на COVID-19 положительные. Она будет находиться в карантине. У нее сохраняются легкие симптомы, она заботится о себе и будет следовать советам нашего врача", - рассказал Трюдо.
По сообщению пресс-секретаря Трюдо, у самого премьер-министра симптомов заболевания не наблюдается. Поэтому, по совету врачей, он не будет пока проходить тестирование. По этой же причине врачи считают, что нет никакого риска для тех, кто контактировал с ним недавно.
Трюдо будет находиться в изоляции в течение 14 дней. Он продолжит в полной мере выполнять обязанности премьер-министра.
В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию нового типа - COVID-19.
Вчера стало известно, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена, а супруги Трюдо находятся в изоляции из-за подозрения на инфекцию.
От чому коронавірус на скосив медведчука, бондаренчиху, портнова, росіских вилупків ....
а про цей шоколядний вірус, яким добили Україну, вже забули?
І повторю з іншої гілки, що в Монреалі вже закрито багато шкіл та англомовні університети, чекаємо щодо франкомовних.
Від сьогодні закривають бібліотеки, басейни, Ботанічний Сад, Планетарій тощо. На невизначений термін.
Метро і автобуси поки ходитимуть.
Але мересса сказала, що за необхідності - рух буде скасовано.
Доречі, Канада ввела правило що усі хто приїхав з Америки мають сидіти на карантині два тижні
Але обслуговування клієнтів в операційних залах, транзакції, чеки - народ не все робить електронно чи через мобільний, бояться fraud або старші люди.
Пекин заподозрил американских военных в занесении коронавируса на территорию КНР
Об этом сказал официальный представитель МИД, комментируя доклад Центра по предупреждению и контроля заболеваний, в котором говорилось о смерти военнослужащих из США предположительно от нового вируса. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства призвал Вашингтон обнародовать данные о том, когда в США появился первый заболевший.
А как сборище зеленой падали и мразей- так ни одного случая!
А что, тестирование представляет для него какую-то опасность?
Как только уничтожат Путина , вирус пропадет очень быстро.