 У супруги премьер-министра Канады Трюдо подтвердили коронавирус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Лигу, об этом Трюдо сообщил на своей странице в соцсети.

"У сожалению, результаты теста Софи на COVID-19 положительные. Она будет находиться в карантине. У нее сохраняются легкие симптомы, она заботится о себе и будет следовать советам нашего врача", - рассказал Трюдо.

По сообщению пресс-секретаря Трюдо, у самого премьер-министра симптомов заболевания не наблюдается. Поэтому, по совету врачей, он не будет пока проходить тестирование. По этой же причине врачи считают, что нет никакого риска для тех, кто контактировал с ним недавно.

Трюдо будет находиться в изоляции в течение 14 дней. Он продолжит в полной мере выполнять обязанности премьер-министра.

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В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию нового типа - COVID-19.

Вчера стало известно, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его жена, а супруги Трюдо находятся в изоляции из-за подозрения на инфекцию.