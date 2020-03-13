 Коронавирус: число инфицированных в мире 128,3 тыс. человек, умерших - 4720, в Украине зафиксировано 3 случая заболевания

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 12 462, выздоровели – 1045, умерли 827 человек; Франции – 2 284, выздоровели – 12, умерли 48; Испании - 2 277, выздоровели – 183, умерли 55; Германии – 2078, выздоровели - 25, умерли трое больных.
В материковом Китае - 80 932 больных (скончались 3166 тыс.), Иране - 10 075 (429), Южной Корее - 7 869 (66).
По данным ГСЧС, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1.
В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
Напомним, в Украине и Киеве ввели ограничения для предотвращения возможного распространения заболевания коронавирус.
Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
Визначити захворювання немає чим.
2) Троє .
3) Є чим. Тест-система називається
-троє-офіційно визнанані Моз ВИЯВЛЕНІ інфікованих.
-скільки в реалі інфікованих З СИМПТОМАМИ -НЕМАЄ ДАНИХ..
Статистика каже- вже не менше від кількох десятків до кількох сотень..
иконыодну и ту же икону!
Число официально зарегистрированных больных туберкулезом - более 550 000 человек.
Ежегодно в стране от туберкулеза умирают 4 тысячи пациентов, то есть 11 человек каждый день.
Мы боимся короновируса?
" с 1 апреля 2020 года в Запорожье закроются три из четырех ныне действующих противотуберкулезных амбулаторий. Соответствующее решение, в рамках реализации медицинской реформы, принял запорожский областной совет"
В Запорожье закроют 75% тубдиспансеров 🚫
По данным МОЗ Украины за 2019 год, Запорожская область занимает первое место в Украине по уровню распространения детского туберкулеза и входит в первую пятерку по распространению заболевания среди взрослого населения. Наибольший рост наблюдается в городе Запорожье
Несмотря на это, с 1 апреля 2020 года в Запорожье закроются три из четырех ныне действующих противотуберкулезных амбулаторий. Соответствующее решение, в рамках реализации медицинской реформы(***Супрун-Гройсмана-Порошенко), принял запорожский областной совет.
Постом выше Serg Koshserg упомянул Запорожье. Было 5 тубдиспансеров. Один закрыли ранее, из-за нехватки финансирования.
Тот, который оставляют на 500 койко-мест! За 2018г стационарное лечение получили около 15 тыс. только в г. Запорожье.
Отключите интернет придуркам.
Я просто трошки помріяв.
И на кладбище бегите.
Занимайте лучшие места. Ха-ха.
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [13.03.20 08:18]
❗️Власти Шанхая выявили два новых завозных случая инфицирования коронавирусом нового типа. Как сообщил в пятницу городской Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения, речь идет о двух гражданах КНР, которые прибыли в Шанхай из США и Италии, последний летел с пересадкой в Москве.