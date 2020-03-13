 Коронавирус: число инфицированных в мире 128,3 тыс. человек, умерших - 4720, в Украине зафиксировано 3 случая заболевания

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 12 462, выздоровели – 1045, умерли 827 человек; Франции – 2 284, выздоровели – 12, умерли 48; Испании - 2 277, выздоровели – 183, умерли 55; Германии – 2078, выздоровели - 25, умерли трое больных.

В материковом Китае - 80 932 больных (скончались 3166 тыс.), Иране - 10 075 (429), Южной Корее - 7 869 (66).

По данным ГСЧС, всего по состоянию на 13 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

Напомним, в Украине и Киеве ввели ограничения для предотвращения возможного распространения заболевания коронавирус.

Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.