 Фонд соцстрахования рассматривает вопрос оплаты больничных во время карантина, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских каналов.

"Сегодня закон о всеобщем обязательном государственном и социальном страховании предусматривает выплату больничного в случае введения карантина на общенациональном уровне. Мы работаем с фондом социального страхования ... Сейчас фонд социального страхования даст разъяснения, поскольку он компетентен в этом", - сказал Ляшко.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Радомышле Житомирской области из коронавируса госпитализировали 70-летнюю женщину, которая вернулась из Польши.