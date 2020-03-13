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 Общество, Здоровье
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 Фонд соцстрахования рассматривает вопрос оплаты больничных во время карантина, - главный санврач Ляшко

Вопрос открытия и оплаты больничных во время карантина обрабатывает Фонд социального страхования.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских каналов.

"Сегодня закон о всеобщем обязательном государственном и социальном страховании предусматривает выплату больничного в случае введения карантина на общенациональном уровне. Мы работаем с фондом социального страхования ... Сейчас фонд социального страхования даст разъяснения, поскольку он компетентен в этом", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законодательно будет упрощен импорт товаров для борьбы с коронавирусом и отменены тендеры при закупке медоборудования, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Радомышле Житомирской области из коронавируса госпитализировали 70-летнюю женщину, которая вернулась из Польши.

Источник: https://censor.net.ua/n3181154
 
 
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Зеленое стадо начинает пытаться думать только после того как дубиной по лбу получит...до этого их мыслительные процессы заблокированы...
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денег может не хватить в этом фонде на такое количество больничных
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Проснулись сиволапые. Наконец дошло, с чего нужно начинать. Зебилы мля... Фонд соцстрахования рассматривает вопрос оплаты больничных во время карантина, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9901
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уже и больничные отменить хотят? когда они уже нажрутся!
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Все равно в статье зрада зрадная!!!
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как это понять?
Вопрос открытия и оплаты больничных во время карантина обрабатывает Фонд социального страхования.

вчера у меня не взяли больничный, надо еще принести кучу дополнительных бумажек! хотя в компьютере все есть! и я больной должен их собирать, хотя больничный еще продлен!
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В Украине на данный момент 3 случая заражения
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Боюсь, цифирку можно смело увеличивать....
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пока я пишу об официальной цифре обнаруженных носителей... ну каждый просочившийся зараженный/ая - примерно + 200 человек в день.
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Кому потрібні повідомлення, що Фонд соцстраху "розглядає питання", чи, "...зараз дасть роз"яснення з приводу..." ? Людям треба сказати конкретно яке рішення прийнято, що буде з оплатою.
Ця коМАНДА не володіє ситуацією, брякає, аби хоч щось брякнути...
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Освободите от налогов малый бизнес и СПД , пусть сидят дома и не разносят вирус
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Освободить от налогов на период объявленной эпидемии - это нормальная практика
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Знаємо ми, як ваш ср@ний соц-трах "виплачує" лікарняні. Перші 5 днів тимчасової втрати працездатності відшкодовує роботодавець. Наступні - трах-соц. Через кілька місяців після одужання.
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Зеленое стадо начинает пытаться думать только после того как дубиной по лбу получит...до этого их мыслительные процессы заблокированы...
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Це для тих хто працює офіційно. А хто працює без оформлення?
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больше умрет-меньше больничных.... чо думать???
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А пенсіонерам відмінили індексацію до вересня, з надією, що багато пенсів до цього часу не доживуть! Так, падли зелені?! Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации
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