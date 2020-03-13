 Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была зафиксирована работа снайперской пары.

Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от н.п. Пески - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил два обстрела позиций украинских сил, а именно:

- неподалеку от Зайцево - зафиксирована работа снайперской пары;

- в районе населенного пункта Луганское - из станкового противотанкового гранатомета враг осуществил 10 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберного пулемета.

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"Вчера, 12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского, потерь нет.