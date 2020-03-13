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 Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

12 марта вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была зафиксирована работа снайперской пары.

Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от н.п. Пески - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил два обстрела позиций украинских сил, а именно:

- неподалеку от Зайцево - зафиксирована работа снайперской пары;
- в районе населенного пункта Луганское - из станкового противотанкового гранатомета враг осуществил 10 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберного пулемета.

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"Вчера, 12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского, потерь нет.

Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181153
 
 
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Одужання пораненому бійцю.
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Опять постреливают? Главнокомандующий посетит раненных?
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О, то що? Уже можна далі відводити ВСУ?
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Опять постреливают? Главнокомандующий посетит раненных?
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О, то що? Уже можна далі відводити ВСУ?
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Подейкують- на адміністративні кордони областей. У мене пара десятків інформаторів в Луганську.
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До мене дійшла інформація що найближчим часом будуть приймати рішення по закриттю українських КПП.
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Тобто, Україна перекриє лінію?- Цікаво.
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скоріше б це сталось, обстріл-закриття, ще -закриття... ось тільки сестрі моїй важко їздити туду буде(на могилку сина її, вбили його давно, за часів кучмарика...)
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим масковським окупантам!!!!
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свічка



Сивоха проводить "конференцію за мир із окупованими територіями". А в Дніпрі 6 поранених в зоні АТО бійців в критичному стані і волонтери збирають донорську кров для поранених...
Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5639
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ермак -козак -----------вот что порешали..
1. Принудить Украину к прямому диалогу с ОРДЛО (сейчас мы как раз начинаем этот этап).
2. Изменения в Конституцию с особым статусом Донбасса и в языковое законодательство, обещанные не путину, а западным партнерам (идет параллельно с первым этапом).
3. Создание внутри украинского политического и экономического кризиса (коронавирус стал хорошим бонусом, хотя, с другой стороны, он мог и подтолкнуть все эти процессы, ведь все окончательные решения россияне приняли только после того, как стало понятно, что нынешняя власть не готова к серьезным вызовам, и это все умножено на то, что Зеленский просто боится принимать любые неудобные решения).
4. Создание ситуации аналогичной 2013 г., когда россияне станут главным источником финансов для команды Зеленского (конец 2020 - начало 2021 гг.).
5. Выборы в ОРДЛО и при необходимости внеочередные парламентские выборы весной 2021 г.
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