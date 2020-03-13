 Враг за сутки 4 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была зафиксирована работа снайперской пары.
Два обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от н.п. Пески - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины.
Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил два обстрела позиций украинских сил, а именно:
- неподалеку от Зайцево - зафиксирована работа снайперской пары;
- в районе населенного пункта Луганское - из станкового противотанкового гранатомета враг осуществил 10 выстрелов, а также вел обстрел из крупнокалиберного пулемета.
"Вчера, 12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.
С начала текущих суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского, потерь нет.
свічка
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1. Принудить Украину к прямому диалогу с ОРДЛО (сейчас мы как раз начинаем этот этап).
2. Изменения в Конституцию с особым статусом Донбасса и в языковое законодательство, обещанные не путину, а западным партнерам (идет параллельно с первым этапом).
3. Создание внутри украинского политического и экономического кризиса (коронавирус стал хорошим бонусом, хотя, с другой стороны, он мог и подтолкнуть все эти процессы, ведь все окончательные решения россияне приняли только после того, как стало понятно, что нынешняя власть не готова к серьезным вызовам, и это все умножено на то, что Зеленский просто боится принимать любые неудобные решения).
4. Создание ситуации аналогичной 2013 г., когда россияне станут главным источником финансов для команды Зеленского (конец 2020 - начало 2021 гг.).
5. Выборы в ОРДЛО и при необходимости внеочередные парламентские выборы весной 2021 г.