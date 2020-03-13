 За три дня на Донбассе погибло 4 украинских военнослужащих, 16 ранены, - Украина в ОБСЕ

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последние несколько дней ознаменовались серьезным ухудшением ситуации с безопасностью на линии соприкосновения на Донбассе. 8 марта российские вооруженные формирования наносили удар по украинской военному грузовику, убив одного военнослужащего и ранив трех других. На следующий день они сбросили гранаты с БПЛА на медицинский автомобиль, на крыше которого была четкая маркировка Красного Креста. 10 марта российские "марионетки" нанесли удар противотанковой управляемой ракетой по другому украинскому военному грузовику, убив двух человек и ранив восьмерых", - проинформировал иностранные делегации украинский дипломат.

Он подчеркнул, что атака 10 марта была осуществлена ​​российскими вооруженными формированиями из жилого района, "используя гражданских лиц, живущих в этом месте, в качестве "живого щита", чтобы предотвратить возможный ответ со стороны Вооруженных Сил Украины".

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"В целом только за эти три дня украинские военные потери составили 4 военнослужащих убитыми и 16 ранеными", - сказал Цымбалюк.

Глава украинской миссии при ОБСЕ указал на то, что гражданские жители также продолжают страдать от этой гибридной войны, начатой ​​Россией. Так, 2 марта российские наемники обстреляли Красногоровку, а 9 марта - жилой район в Верхнеторецком.

Украинский дипломат также в очередной раз привлек внимание иностранных делегаций к использованию противопехотных мин на оккупированных Россией районах Донбасса: по данным СММ ОБСЕ, 6 марта на одной такой мине подорвался человек в оккупированном Пионерском.

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"Мы много раз призывали российскую сторону прекратить использование запрещенных противопехотных мин на оккупированных ею районах Донбасса. Мы решительно осуждаем постоянные нарушения норм международного гуманитарного права, включая огонь по медицинским машинам, использование противопехотных мин, обстрелы из жилых районов и многое другое, что является широко распространенным на оккупированных Россией районах Донбасса", - подчеркнул Цымбалюк.