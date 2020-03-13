EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  264  15
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3945) Донбасс (20899) потери (1818) Цымбалюк Евгений (7)

 За три дня на Донбассе погибло 4 украинских военнослужащих, 16 ранены, - Украина в ОБСЕ

Российские вооруженные формирования на Донбассе продолжают нарушать договоренность о прекращении огня, в результате только в течение 8-10 марта от их атак погибли 4 украинских воина, еще 16 получили ранения.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последние несколько дней ознаменовались серьезным ухудшением ситуации с безопасностью на линии соприкосновения на Донбассе. 8 марта российские вооруженные формирования наносили удар по украинской военному грузовику, убив одного военнослужащего и ранив трех других. На следующий день они сбросили гранаты с БПЛА на медицинский автомобиль, на крыше которого была четкая маркировка Красного Креста. 10 марта российские "марионетки" нанесли удар противотанковой управляемой ракетой по другому украинскому военному грузовику, убив двух человек и ранив восьмерых", - проинформировал иностранные делегации украинский дипломат.

Он подчеркнул, что атака 10 марта была осуществлена ​​российскими вооруженными формированиями из жилого района, "используя гражданских лиц, живущих в этом месте, в качестве "живого щита", чтобы предотвратить возможный ответ со стороны Вооруженных Сил Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ атаковали медавтомобиль ВСУ 9 марта, прикрываясь беспилотником СММ ОБСЕ

"В целом только за эти три дня украинские военные потери составили 4 военнослужащих убитыми и 16 ранеными", - сказал Цымбалюк.

Глава украинской миссии при ОБСЕ указал на то, что гражданские жители также продолжают страдать от этой гибридной войны, начатой ​​Россией. Так, 2 марта российские наемники обстреляли Красногоровку, а 9 марта - жилой район в Верхнеторецком.

Украинский дипломат также в очередной раз привлек внимание иностранных делегаций к использованию противопехотных мин на оккупированных Россией районах Донбасса: по данным СММ ОБСЕ, 6 марта на одной такой мине подорвался человек в оккупированном Пионерском.

Также читайте: На Донбассе снова зафиксированы российские РЭБ для глушения беспилотников ОБСЕ, - Цимбалюк

"Мы много раз призывали российскую сторону прекратить использование запрещенных противопехотных мин на оккупированных ею районах Донбасса. Мы решительно осуждаем постоянные нарушения норм международного гуманитарного права, включая огонь по медицинским машинам, использование противопехотных мин, обстрелы из жилых районов и многое другое, что является широко распространенным на оккупированных Россией районах Донбасса", - подчеркнул Цымбалюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3181152
 
 
 Топ комментарии
 
зате у нас наказ-"не стрелять"...та й журналістам доступ закрито..."земиротворці" бісові... За три дня на Донбассе погибло 3 украинских военнослужащих, 16 ранены, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6488
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зате у нас наказ-"не стрелять"...та й журналістам доступ закрито..."земиротворці" бісові... За три дня на Донбассе погибло 3 украинских военнослужащих, 16 ранены, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6488
 показать весь комментарий
 
 
Это один из президентов. У нас их в стране около 10 сейчас.
 показать весь комментарий
 
Він зробив пісь-пісь. Як нормальна людина може так напитися щоб вссатися?
 показать весь комментарий
 
 
Чи є у Єрмака якийсь папірець, згідно з яким він має повноваження представляти Україну на будь-яких переговорах?
Хай покаже, чий підпис стоїть на цьому папірці.
 показать весь комментарий
 
 
Схїоже на те,що влада таки вирішила просто замовчати вчорашні домовленності в ТКГ і просто мовчки25.03. підписати необхідний док в Мінську...Інакше вже б мали бути коментарі і пояснення від зеленського і переговорної групи,яка представляє Україну-тобто мовчки,через коліно...
 показать весь комментарий
 
 
10-го березня від нападу орків загинули троє військових. Четвертий помер від ран, яких зазнав 4-го березня.
 показать весь комментарий
 
Знову зевлада планує відводити війська?
 показать весь комментарий
 
 
ЗСУ втрачають єдиний плацдарм через Сіверський Донець, а зі сторони Первомайська напоготові стоїть ціла танкова частина російських окупаційних військ.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх