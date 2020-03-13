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 Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина из-за вспышки коронавируса

Сервис Pornhub сообщил, что для жителей Италии открыт бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина в стране (до 3 апреля).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail.

Также ресурс будет отдавать часть доходов с платформы Modelhub для помощи Италии во время вспышки коронавируса.

По последним данным, в Италии  более 12 тыс. инфицированных коронавирусом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Есть ли жизнь на карантине? Опыт украинцев в Италии. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3181151
 
   
 Топ комментарии
 
Так, где тут Италия в настройках VPN..
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Я чекала цього коменту ! Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 8688
Наші люди - винахідливі і кмітливі.
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есть о чем !!!

з появи короновірусу пройшло вже два з половиною місяці.
за цей час ЗЕлена влада зробила:
1. продади ВСІ МАСКИ
2. попіарились на Санжарах (режисер особисто Бубочка, у головній ролі Дура)
3. не підготували законодавчої бази екстрених заходів
4. не закупили жодного !!!!!!!!!!!!!!!!!! апарату штучного дихання (і вже не куплять, бо немає в кого)
5....опа
6. ....опа
7. ...опа........

те, що треба було зробити позавчора, збираються робити післязавтра -
звільняють українські черноземи від зайвого населення
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Дай ссыль. Ну что за народ такой жлобский пошёл, а?
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221 ихтамнет повезли груз-200 тайно через Иран на Расею после турецкой активности в Сирии))
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Если только рузких ихтамнетов-инструкторов набили больше двух сотен, то сколько же асадитов превратились в песок... Цифра названная Ердоганом в более 2000 вполне реальная
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ну асадистов там не в 10 раз больше чем вагнеровцев, там каждой твари по паре, считай что иранцев 400, асадистов алавитов 400, хэзбллонов ливанцев 200, иракцев шиитского ополчения 200 и т.д.
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А не один хрен. Все кто за Асада- асадиты. А кацапы в основном офицеры и екипажи панциерей, танков и ПВО, тоеть считай елитные дорогие и обученные войска. Главное что ***** еще перед Ердоганом аж 3 раза извинился Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6940
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Мне кажется это вряд ли это поможет против вируса.
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Зато людям будет чем заняться с пользой для стареющей нации.
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Може, їм так буде легше хворіти.
Логіку, звичайно, важко знайти в такому рішенні, але ...
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Висока температура підсилює оргазм. Тож хворіти і помирати буде приємніше... )))0))0)))
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А оргазм має знеболювальний ефект ...
Капець.
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Якщо серйозно, то лікарі рекомендують секс для лікування ГРВІ, якщо температура не дуже підвищена (до 37.8). Якщо вище, то від сексу можливий серцевий напад або навіть термічний шок. А от якщо грип, бронхіт або пневмонія, то сексом трахатися взагалі небезпечно.

"Если бронхит или пневмония уже развились (а при гриппе это может случиться даже на 2-3 сутки болезни, когда организм ослаблен), "гимнастика" не поможет излечиться, а способна даже усилить воспалительный процесс".
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https://nv.ua/ukr/style/lifestyle/pro-korist-seksu-eksperti-nazvali-12-prichin-zajnjatisja-ljubov-ju-64121.html

Ми як ще більше поспілкуємося на цю тему - то багато хто подумає, що це і профілактика, і лікування мало не всіх болячок.
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это чтоб не было скучно пока дома на карантине сидишь.
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"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих..."

Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 7166
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Ну, Нові Санжари вони не переплюнуть: там народу презервативи підігнали.
А тут уже хай буде virtual ...
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Vedana Але презервативи не жителям санджар підігнали.
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Та я знаю. Тим, хто на карантині. А Ви вже прямо хочте, щоб геть усім. Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 4971
Хай уже мовчки дивляться бесплатну порнуху, раз не хочуть книжки читать ...
І за це дякують.

Футболу нема, у нас теж хокей відмінили, хотіла подивитися сьогоднішню гру, хоча наші каліки так грають, шо хоч бери і не дивись ...

А як серйозно: то сумно від таких новин. Хай швидше це все мине.
А то як апокаліпсис якийсь, я аж повірити не можу.
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Vedana Можна і книжечку почитать,а після і порно подивитися. Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 8242
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Vedana Це все мине,колись було ще гірше і все пройшло.Нам потрібно не забувати,що в нас війна.Епідемія пройде,а війна нажаль залишиться.
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У нас, крім війни, ще й зе-чума. Страшна і небезпечна. Як війна, тільки всередині країни.
Ото треба на два фронти воювати.
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А що конкретно вони мають вивчати ? Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 3893
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"наші каліки так грають, шо хоч бери і не дивись ..."
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"Go Canucks Go", не? Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 3349
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І не буде того, що ми з Вами обговорювали 8-го березня.
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Італія - це брудна вродлива жінка, повія, але в бриллі, в золотих прикрасах
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Так, где тут Италия в настройках VPN..
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Я чекала цього коменту ! Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 8688
Наші люди - винахідливі і кмітливі.
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Господи ! Нашо Вам таке "щастя".
Дивіться бесплатний контент, але здорові.
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это для тех, кто на карантине лишен секса в реальной жизни
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Идею у xHamster украли, тоже хотят попиарится на этой теме.
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Up to 10,000 people in the UK probably have coronavirus, officials have said

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-uk-cases-deaths-symptoms-map-news-outbreak-a9398181.html

Эпидемия коронавируса стремительно набирает обороты по всему миру. В то время, как в Украине подтвердили 2 новых случая заболевания уханьской пневмонией, в Великобритании количество зараженных приблизилось к 10 тысячам. Об этом передает Independent.
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До речі, я не шукала спеціально, але цікаво: тобто тест покаже наявність вірусу в організмі, навіть якщо симптомів нема ?
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Я так розумію що відразу. І це дуже добре. Людей можна перевіряти та діагностувати на місці
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оце правильно... Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 2822 підтримати і морально і матеріально...а шо ж наш Квартал-95...?!!!
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все ж це набагато краще ніж реклама "интера" або "сватів"...
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Це точно. Від "інтера" та "сватів" - жодного задоволення.
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Непогано. Може, спрацює.
Італійці будуть саморятуватися "не покладая рук", так би мовити...
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