 Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail.
Также ресурс будет отдавать часть доходов с платформы Modelhub для помощи Италии во время вспышки коронавируса.
По последним данным, в Италии более 12 тыс. инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail.
Также ресурс будет отдавать часть доходов с платформы Modelhub для помощи Италии во время вспышки коронавируса.
По последним данным, в Италии более 12 тыс. инфицированных коронавирусом.
з появи короновірусу пройшло вже два з половиною місяці.
за цей час ЗЕлена влада зробила:
1. продади ВСІ МАСКИ
2. попіарились на Санжарах (режисер особисто Бубочка, у головній ролі Дура)
3. не підготували законодавчої бази екстрених заходів
4. не закупили жодного !!!!!!!!!!!!!!!!!! апарату штучного дихання (і вже не куплять, бо немає в кого)
5....опа
6. ....опа
7. ...опа........
те, що треба було зробити позавчора, збираються робити післязавтра -
звільняють українські черноземи від зайвого населення
Логіку, звичайно, важко знайти в такому рішенні, але ...
Капець.
"Если бронхит или пневмония уже развились (а при гриппе это может случиться даже на 2-3 сутки болезни, когда организм ослаблен), "гимнастика" не поможет излечиться, а способна даже усилить воспалительный процесс".
Ми як ще більше поспілкуємося на цю тему - то багато хто подумає, що це і профілактика, і лікування мало не всіх болячок.
А тут уже хай буде virtual ...
Хай уже мовчки дивляться бесплатну порнуху, раз не хочуть книжки читать ...
І за це дякують.
Футболу нема, у нас теж хокей відмінили, хотіла подивитися сьогоднішню гру, хоча наші каліки так грають, шо хоч бери і не дивись ...
А як серйозно: то сумно від таких новин. Хай швидше це все мине.
А то як апокаліпсис якийсь, я аж повірити не можу.
Ото треба на два фронти воювати.
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"Go Canucks Go", не?
Наші люди - винахідливі і кмітливі.
Дивіться бесплатний контент, але здорові.
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/coronavirus-uk-cases-deaths-symptoms-map-news-outbreak-a9398181.html
Эпидемия коронавируса стремительно набирает обороты по всему миру. В то время, как в Украине подтвердили 2 новых случая заболевания уханьской пневмонией, в Великобритании количество зараженных приблизилось к 10 тысячам. Об этом передает Independent.
Італійці будуть саморятуватися "не покладая рук", так би мовити...