 Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке на время карантина из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily Mail.

Также ресурс будет отдавать часть доходов с платформы Modelhub для помощи Италии во время вспышки коронавируса.

По последним данным, в Италии более 12 тыс. инфицированных коронавирусом.

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