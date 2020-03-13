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 Тест на коронавирус у трех пассажиров самолета Милан-Киев дал отрицательный результат, - Минздрав

В Александровской больнице Киева проведены исследование быстрыми тестами 3 пассажиров с самолета Милан-Киев, коронавирус у них не выявлен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Медицинскими работниками больницы было проведено исследование трех человек с борта самолета Милан-Киев. По итогам исследования быстрыми тестами на IgG/ IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 были получены отрицательные результаты, то есть коронавирус у лиц не обнаружен", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Борисполе с самолета сняли троих египтян с подозрением на коронавирус, - СМИ

Напоминаем, ранее сообщалось о госпитализации из аэропорта "Борисполь" 3 иностранцев для проверки на предмет инфицирования коронавирусом COVID-19.

Тест на коронавирус у трех пассажиров самолета Милан-Киев дал отрицательный результат, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181148
 
 
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Кто ты ? Дурак или наивный ? Эта власть самая лживая и лицемерная за все годы независимости Украины
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А у остальных, отпущенных пассажиров?
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Отпущенным пассажирам отпустили грехи. Мало ли что...
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Я понимаю, что там история подозрительная, но я посмотрел видео пассажира с самолета. Минут двадцать посмотрел и никто ни разу не кашлянул.

Самолеты из Милана все равно нельзя принимать, но если никто не обращает внимание, что десятки автобусов в день приходят из Италии и Германии в Украину, то в принципе все это до лампочки.
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Если ты внимательно смотрел то понимал что ребятки нашпиговались лекарствами.
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А у остальных?!
Как можно выдавать дипломы врачей лицам которые понятия не имеют что такое ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД?!
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Их уже с температурой брали и проверяли уже на активную фазу, а с вирусом в инкубационном периоде может быть любой из пассажиров в равной вероятности.
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У них трускавецькі дипломи, а це не абищо.
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Понятно, что всех пассажиров надо было везти в карантинное здание, например, как было в Новых Санжарах...
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Зачем сейчас рейсы из Милана?
Люди по безвизу имеют право превысить допустимые сроки прибывания в ЕС...
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Экспресс тесты не диагноз и его только на какой-то день делают, после заболевания.

И кто бы сомневался, что результат будет какой нужно бо так опозорились.
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Результат ю, который нужно, им же после хайпа нужно одно место перекрыть, они ни о ком кроме себя рейтингов и денег не волнуются.
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Так чел на видео сразу сказал что скажут всё в порядке.
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Чем отличается китайский очаг от итальянского? Почему прибывших из Китая 2 недели держали на карантине, а прибывших из Италии выпустили заражать украинцев. Это ли то нарушение карантиного режима за которое предусмотрена уголовная ответственность?!
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Теперь по каждому тесту Цензор будет статью выпускать?
Очень смешно.. Сколько там тестов подвезли? )))
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Кто ещё верить, что эта власть говорить хоть чуть-чуть правды ! ?

Посмотрите что делается в мире от этого вируса , президент Франции что говорит в образование к народу ?

А что пишет , те в Украине , кто приближений к власти ?

Масштаб короновируса в Украине будет катастрофический , только из за того , что власть лжёт!

Вспомните мои слова .
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А у остальных кого отпустили ?)))Ты глянь какая у нас атмосфера все без корона вируса))Прям спасительный остров.Кого вы лечите дурики этой туфтой?И да с каких пор у нас появились тест системы которые за 2 часа дают результат а не на следующий день как у всех?Что вы втираете дичь народу?!
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Вся беда Украины в отсутствии персональной ответственности. В Китае при значительно большей плотности населения только благодаря радикальным мерам удалось погасить вспышку. Если бы В. Ляшко знал, что ему прийдется стоять в неудобной позе перед его однафамильцем Олегом, вряд ли он так беззаботно стал бы относится к нависшей угрозе.
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