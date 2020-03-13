 Тест на коронавирус у трех пассажиров самолета Милан-Киев дал отрицательный результат, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Медицинскими работниками больницы было проведено исследование трех человек с борта самолета Милан-Киев. По итогам исследования быстрыми тестами на IgG/ IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 были получены отрицательные результаты, то есть коронавирус у лиц не обнаружен", - говорится в сообщении.
Напоминаем, ранее сообщалось о госпитализации из аэропорта "Борисполь" 3 иностранцев для проверки на предмет инфицирования коронавирусом COVID-19.
Самолеты из Милана все равно нельзя принимать, но если никто не обращает внимание, что десятки автобусов в день приходят из Италии и Германии в Украину, то в принципе все это до лампочки.
Как можно выдавать дипломы врачей лицам которые понятия не имеют что такое ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД?!
Люди по безвизу имеют право превысить допустимые сроки прибывания в ЕС...
И кто бы сомневался, что результат будет какой нужно бо так опозорились.
Очень смешно.. Сколько там тестов подвезли? )))
Посмотрите что делается в мире от этого вируса , президент Франции что говорит в образование к народу ?
А что пишет , те в Украине , кто приближений к власти ?
Масштаб короновируса в Украине будет катастрофический , только из за того , что власть лжёт!
Вспомните мои слова .