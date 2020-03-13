 Замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо: "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Фацевича в Фейсбук.

"Сергей Сивохо !!! Я в прошлом командир роты "Свитязь". Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно Вас. Этим действиям Национальная полиция даст правовую оценку.

Но прошу вас, Сергей!!! Услышьте украинцев!!! А, тем более, ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт!!!

Ничего не перепутайте!!!", - написал замглавы Нацполиции.

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Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

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