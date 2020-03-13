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 Политика Украины
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Все про:Фацевич (85) Сивохо (42)

 Замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо: "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте"

Заместитель председателя Национальной полиции, ветеран АТО Александр Фацевич обратился с советнику секретаря СНБО Сергею Сивохо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Фацевича в Фейсбук.

"Сергей Сивохо !!! Я в прошлом командир роты "Свитязь". Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно Вас. Этим действиям Национальная полиция даст правовую оценку.

Но прошу вас, Сергей!!! Услышьте украинцев!!! А, тем более, ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт!!!
Ничего не перепутайте!!!", - написал замглавы Нацполиции.

Также смотрите: Сивохо и примирение: За что советник секретаря СНБО получил по шее. ВИДЕО

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

Замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо: У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте 01

Также читайте: Нацкорпус обратился в СБУ по факту совершения Сивохо государственной измены

Источник: https://censor.net.ua/n3181147
 
   
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Презентация "примирительной платформы" закончилась вытиранием ног об организатора - Сивоху "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 5947
"У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 9380
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А вы понимаете, что это реальное доказательство! Фотофакт! Порошенко ссыт в трусы зебилам!
"У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 5319
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Схоже що лише сівуха та зе бажають ,,прастить,, сепарів та інших ,,шахтьоров,, .
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Сівоха - звичайний ФСБшний провокатор. Нічим не ризикував. Навіть впав навмисно, як мішок з лайном красиво, до його гидотної пики ніхто не торкавсь.
Зєля - російський шпигун, як і Пєця.
Дострокові, якщо ще не пізно.
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Начальник полиции безграмотен: - в Украине идет антитеррористическая операция.
Учи матчасть.
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АТО закончилась 30 апреля 2018 года.
Соответственно с 01 мая 2018 года, началась ООС.
Так что учите матчасть Вы.
И внимательно.
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ну если этой простой истины не знает Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, то я просто в ШОКЕ !!! ( хотя вероятно этого "не знает" даже верховный главнокомандующий , он же гарант)
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Да не просить его нужно,а дать правовую оценку его ************* действиям в условиях ВОЙНЫ,а не арестовывать патриотов!
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Значит полиция и г-н Фацевич готовы дать правовую оценку действиям "радикально настроенным гражданам", а правовую оценку действиям Сивохи по статье "Державна зрада" они не готовы давать. А правовую оценку предательству Медведчуков и прочих Рабиновичей они тоже не готовы давать? Вот такие приоритеты власти.
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У нас війна, але війна гібридна і це Сивохо не заперечує. Де ви бачили, щоб під час гарячої війни, люди виїздили б до ворога на заробітки, або воюючі держави продовжували між собою торгівлю, не скасовували дипломатичні відносини? І пан заступник Нацполіції Фацевич, у якого я думаю має бути юридична освіта, повинен розуміти цю відмінність. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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