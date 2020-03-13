 "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Фацевича в Фейсбук.
"Сергей Сивохо !!! Я в прошлом командир роты "Свитязь". Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно Вас. Этим действиям Национальная полиция даст правовую оценку.
Но прошу вас, Сергей!!! Услышьте украинцев!!! А, тем более, ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт!!!
Ничего не перепутайте!!!", - написал замглавы Нацполиции.
Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
мусора в москве
у нас полиция
ничего не перепутай
На тебе еще радости. Как же ты тут за Роттердам(+) на дерьмо исходился. Кушай
то лучше помолчи
речь не о национальности а в терминологии
в Украине мусора были только по оперативной работе и в головах у таких фраеров как ты и аваков
школьник?)))
ты шо такое шобы спрашивать?
неуч задрыпанный
прежде чем срать на ветках изучи терминологию
ты такие слова откуда узнало?))
Рахит какой то
якщо до посольства, то хай сами ходят!
поки добровольці не рушать до офісу Пі-пі-дента, я на такі заходи не ходок !
бо страшні не московські воші, а малоросські гніди
Не тем путем идете, товарищи !
Если вы сами так позоритесь , то почему тогда претензии к Европе , Америке что они не хотят помогать ?
Вы даже в президенты не можете себе нормального человека выбрать .
Позор Вам !
ведь лучше за пенсионерами на пресс-конференциях гоняться.
Мужики, а цепляются к словам, как барышни истеричные.
Идите Медведчука потрольте, если кишка не тонка.
я не знал, что у тебя, московит, алекс ньюман- это мокшанская свинособачья на ******** фамилия угро-финская.
Как твоя срана 404 называлась до 1721 года
хорош тебе плакать. накати боярки.
так ты кацап под американским прокси ещё и с гугл транслейтом на украинский.