EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  5722  89
Все про:Фацевич (85) Сивохо (42)

 "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо

Заместитель председателя Национальной полиции, ветеран АТО Александр Фацевич обратился с советнику секретаря СНБО Сергею Сивохо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Фацевича в Фейсбук.

"Сергей Сивохо !!! Я в прошлом командир роты "Свитязь". Не поддерживаю действия радикально настроенных граждан Украины относительно Вас. Этим действиям Национальная полиция даст правовую оценку.

Но прошу вас, Сергей!!! Услышьте украинцев!!! А, тем более, ветеранов войны с Россией. У нас война, а не внутренний конфликт!!!
Ничего не перепутайте!!!", - написал замглавы Нацполиции.

Также смотрите: Сивохо и примирение: За что советник секретаря СНБО получил по шее. ВИДЕО

Напомним, 12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте, - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо 01

Также читайте: Нацкорпус обратился в СБУ по факту совершения Сивохо государственной измены

Источник: https://censor.net.ua/n3181147
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так чому мусара стоять на боці ворога Сівухи,Медведчука,та іншої гидоти?
 показать весь комментарий
 
 
ну откуда в Украине мусора???
мусора в москве
у нас полиция
ничего не перепутай
 показать весь комментарий
 
 
Мусара це окрема гілка еволюції,в них нема національної приналежності.
 показать весь комментарий
 
Как и у патологических зебилов, которые вдруг "забыли" о своем выборе.
 показать весь комментарий
 
 
Тут головне шоб ви не забули,шо Порошенко програв вибори,і сьогодні втік до Європи,шоб не йти завтра на допит))
 показать весь комментарий
 
Ага. завтра передохнешь, он тебе в штаны не нагадит и лопату в твой зад не воткнет.
На тебе еще радости. Как же ты тут за Роттердам(+) на дерьмо исходился. Кушай

"У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 8462
 показать весь комментарий
 
Порошенко програв вибори, бо в нас дуже багато зебілів.
 показать весь комментарий
 
Срочна новость від 🐐🐐🐐! Порошенко знову ВТІК-5!
 показать весь комментарий
 
 
Помоему уже с 10 раз. А если еще посчитать и сбегания жены с семьей -- вообще раз с 20 будет.
 показать весь комментарий
 
незнаеш
то лучше помолчи
речь не о национальности а в терминологии
в Украине мусора были только по оперативной работе и в головах у таких фраеров как ты и аваков
 показать весь комментарий
 
 
тебе батьки уже жопу вытерли?
школьник?)))
ты шо такое шобы спрашивать?
неуч задрыпанный
прежде чем срать на ветках изучи терминологию
ты такие слова откуда узнало?))
 показать весь комментарий
 
А у Сивухи внутренний конфликт ,для идиота это обычное дело ...
 показать весь комментарий
 
 
Девка, чего тут в рабочее время, нет клиентов? Вроде "силенский твой призитент", а ты его в гамно, падла!
 показать весь комментарий
 
 
В Раді - збочинці та ґвалтівники, в РНБО - обісцяні сєпари. Мозок просто закипає...
 показать весь комментарий
 
 
Когда ты успел уволить Кривоноса из СНБО?
 показать весь комментарий
 
Оно типа не в курсе, что Кривонос сам написал заявление 1 декабря и ждет решения. Ему Г+Г не доложило.
 показать весь комментарий
 
Решения нет - Кривонос работает в СНБО и он там нужен - как противовес тем же Сивохе с Королевской.
 показать весь комментарий
 
Это не его проблема, он свой выбор сделал. На его месте теперь засцанный алкаш.
 показать весь комментарий
 
Он должен был на допросе ему это сказать.
 показать весь комментарий
 
 
Это статуя генералу террористу Сулеймани в Иране, которого уничтожили американцы...
Рахит какой то "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 685
 показать весь комментарий
 
 
Kak raz teper utezit irancev amerikansi po polnoj programe Irake.Ix i Hezbala ruskix druzej bjut "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 4364
 показать весь комментарий
 
американские дроны его замочили в Багдаде
 показать весь комментарий
 
 
Jasno vot kak raz teper prodolzenyje idut F-35 Raptors i droni bjut po vsem bazam Irancev v Irake.Zest tam teper kak raz v dani moment.
 показать весь комментарий
 
Eto za 3 soldat sto vcera ubyli.V siriji toze naciali ix bombit dostanitsia i ruskim tem samim "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 87
 показать весь комментарий
 
Подол. Киев. 12 марта 2020 года. Год назад мы себе представить такого не могли в центре столицы Украины. Внимательно посмотрите на номер этой машинки"У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 7172"У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 6930
 показать весь комментарий
 
 
Я встечал в Киеве эрифийские номера и в 14, и 15, 16, 17, 18, 19, а в этом ещё не встречал.
 показать весь комментарий
 
Там управделами Ху...ла машина. В этом и заключается шок.
 показать весь комментарий
 
Это рамка для номера такое "добро" в интернете продается аж за 249 ржублей.Но при всем этом кто-то отчаянный ведь патриоты за российские номера могут и подрихтовать ломиками или лопатой
 показать весь комментарий
 
ФБР выдало ордер на арест олигарха из Днепра Коломойского, - СМИ
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
если в войне не победить, то надо заключать мир на наиболее выгодных для себя условиях. но условия диктует сильнейший. это замкнутый круг. остаётся почётное харакири "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 9168
 показать весь комментарий
 
 
Слышь кацапчик, еще как можно победить. И не называй ********* сильнейшей. Сейчас Украина кстати в более выгодной позиции чем *********. Украине нужно только держать позицию и укреплять страну а ********* как уж на сковородке в санкциях как в тисках, еще и яйца нефтью прижали а даунбас и крым нужно кормить в убыток кацапам оставшихся на материке и которые уже начали что то подозревать и вот-вот начнут вилы брать в руки
 показать весь комментарий
 
 
А вы понимаете, что это реальное доказательство! Фотофакт! Порошенко ссыт в трусы зебилам!
"У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 5319
 показать весь комментарий
 
 
Скрєпний вміст в організмі не втримати.
 показать весь комментарий
 
День добровольця: у Києві 14 березня плануються акція, молебень та хода до посольства РФ.
якщо до посольства, то хай сами ходят!

поки добровольці не рушать до офісу Пі-пі-дента, я на такі заходи не ходок !

бо страшні не московські воші, а малоросські гніди

Не тем путем идете, товарищи ! "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 3064
 показать весь комментарий
 
 
Тре сивуху в темному кутку притиснути, щоб аж чвиркнуло.
 показать весь комментарий
 
Стаття 111. Державна зрада1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України...Сивохо всё, напрацював на долгий срок.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбіл, ти за це і голосував.Шо не так?
 показать весь комментарий
 
Сивохо нарушил закон по статье государственная измена и подрыв обороноспособности страны. Почему он не в СИЗО а в СИЗО простые люди которые просто сорвали выступление росийского пропагандиста? Наоборот людей нужно наградить за предотвращение преступления.
 показать весь комментарий
 
Якщо у зеленої влади такі радники, то що чекати далі.
 показать весь комментарий
 
 
Презентация "примирительной платформы" закончилась вытиранием ног об организатора - Сивоху "У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 5947
"У нас война, а не внутренний конфликт, ничего не перепутайте", - замглавы Нацполиции Фацевич обратился к Сивохо - Цензор.НЕТ 9380
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Никто так не позорит Украину на весь мир , как вы сами украинцы с вашего молчаливого согласия.

Если вы сами так позоритесь , то почему тогда претензии к Европе , Америке что они не хотят помогать ?
Вы даже в президенты не можете себе нормального человека выбрать .

Позор Вам !
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Война? Так может ее объявить? И воевать не только на Донбассе, но и в Крыму, Белгороде?
 показать весь комментарий
 
Кацапский проксеныш,стесняющийся своей тряпки,пытается троллить на этом сайте?😂😂😂🌷
 показать весь комментарий
 
 
ещё чего, тогда кликушам придётся на фронт идти.
ведь лучше за пенсионерами на пресс-конференциях гоняться.
 показать весь комментарий
 
Кацап, ти не грамотний? Чай Па рускі напісана-ветерани, жителі Донбаса повинні бути представлені, а не обісцяний клоун-рашист.
 показать весь комментарий
 
Это у полиции должна быть ВОЙНА беспощадная с преступностью, особенно с ромами на вокзалах, магазинах, метро, маршрутках и проч. А уж иные силовики найдут нужные термины.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что вы все, храбрецы, доколупаись до Сивохи?
Мужики, а цепляются к словам, как барышни истеричные.
Идите Медведчука потрольте, если кишка не тонка.
 показать весь комментарий
 
Московит, почему у вас, мокшанских свинособак на ********, фамилии угро-финские？
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ты из окопа пишешь, барышня ты истеричная.
я не знал, что у тебя, московит, алекс ньюман- это мокшанская свинособачья на ******** фамилия угро-финская.
 показать весь комментарий
 
Мокша, это правда что у вас на пидароссии в юртах до сих пор снохачество в ходу？
Как твоя срана 404 называлась до 1721 года
 показать весь комментарий
 
 
хорошо,ты о себе истеричная кацапская барышня под американским прокси написало.
хорош тебе плакать. накати боярки.
 показать весь комментарий
 
Пиши загальнозрозумілою, кацап-я вашого гавканням не розумію.
 показать весь комментарий
 
ага, ясно.
так ты кацап под американским прокси ещё и с гугл транслейтом на украинский.
 показать весь комментарий
 
Ти, зовсім тупорилий, кацапура?!-я не розумію вашого мокшанського гавкання!
 показать весь комментарий
 
Видно же, что Сивоха репортеру кроссовки лижет...
 показать весь комментарий
 
"Внутренний конфликт, между левой и правой ногой"... (с)
 показать весь комментарий
 
В таком возрасте не перевоспитываются люди хоть кол им на голове теши, нужна хотя бы немедленная отставка и всё
 показать весь комментарий
 
треба зразу Сивоху по пиці бити а не фігнєю страждати
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх