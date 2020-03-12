 Лига Европы: "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за пандемии коронавируса встреча "Вольфсбурга" и "Шахтера" прошла без зрителей.

Счет в матче на 17 минуте открыли горняки, гол на счету Жуниора Мораеса.

В начале второго тайма "Вольфсбург" сравнял счет, на 48 минуте с углового отличился Брукс.

Победный гол "Шахтер" забил на 73 минуте (Маркос Антонио).

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Необходимо отметить, что на 45 минуте игрок "Вольсбурга" Вегорст не реализовал пенальти.

Ответный матч состоится 19 марта в Харькове.