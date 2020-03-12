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 В Борисполе с самолета сняли троих египтян с подозрением на коронавирус, - СМИ

В аэропорту "Борисполь" украинские пограничники сняли с самолета, который прилетел из Милана, троих граждан Египта. Их госпитализировали для проверки на предмет инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник ZN.UA в Офисе президента.

В 19:40 четверга, 12 марта диспетчер аэропорта получил сообщение, что на борту самолета "МАУ", который следует из Милана в Киев, находятся трое египтян с признаками повышенной температуры тела. Самолет приземлился в 19:59.

По прилету самолет отправили на отдаленную стоянку, и кнему отправили наряд пограничников в защитных костюмах и со средствами индивидуальной защиты.

При осмотре пассажиров информация о том, что у них высокая температура, не подтвердилась. Однако было принято решение отправить египтян в Александровскую больницу Киева, а остальных пассажиров – оформить общим потоком.

В 21:00 троих граждан Египта каретой скорой помощи доставили в больницу для дальнейшего обследования. Египтяне летели из Милана в Каир транзитом через Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китаянку с подозрением на коронавирус вывезли из аэропорта "Борисполь" в киевскую больницу

Источник: https://censor.net.ua/n3181145
 
 
 Топ комментарии
 
Цей літак з Мілану буде початком нашого кінця.
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Чумной корабль.
Наши мрази всех пустили просто на выход...
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Пенсионный Фонд их там встречает хлеб соль
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Цей літак з Мілану буде початком нашого кінця.
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Вообщето два самолета ..незакрили Милан и Рим
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Усі без винятку католицькі церкви у Римі будуть закриті щонайменше до 3 квітня.
Це безпрецедентне рішення вже схвалене представником Святого престолу з Ватікану.
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А наши попы (всех конфессий) говорят что все нормуль ходите, несите подояния , ну разве что икону можно не целовать .
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Так нельзя, а то на форуме паника начнётся
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Там не один самолёт был по утверждения парня, который пассажир и постит это все на фб.
Как у нас заражённых может быть только трое, если итальянцы к нам сплавляют больных?
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Та там все контактировали и зашкварены, и их тупо выпустили с памятками о самоизоляции.
Ну вас нафиг, завтра еду в магазин, забью морозилку мясом и на месяц самоизолируюсь. Чета неохота сдохнуть...у нас в поселке ни одного ИВЛ вроде нет...
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Сьогодні був у СІЛЬПІ. Гребуть шопопало, а до м"ясного відділу і не підійдеш.
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В Глушках затарюсь мясом. Вообще надо было позавчера ехать, меньше очередей, меньше больных. Подозреваю что больных уже тысячи по всей стране.
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Зе-тима уже не шифруется ..На самолетах МАУ Игоря Валерьича свозит из Италии теперь раз с Уханем не получилось
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А утром писали о закрытии авиасообщений с италией .
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Чумной корабль.
Наши мрази всех пустили просто на выход...
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А где карантин.Почему не закрыта граница в ордло.Почему в кризис продают Украину.Всех на карантин.И раду закрыть.Весь жопоблок с сивохой и зелей вон из Украины.
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Тамжінашілюді. Які принесли війну в Україну.
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Там весь самолет больных в хлам арабов летел Ищите видео.Фейсбук полчаса назад удалил.Но уже есть в Ютубе.Там все очень мрачно.Все укащы,карантины.....
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Там весь самолёт под сомнением.

Японцы принцессу под карантин, а у нас все из этого самолёта разъехались.

Парень утверждает, что такой самолёт не один.
Вместе с тем, тех кто не из заграницы даже не проверят, а они уже проехалисьв общественном транспорте.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4538856299488812&id=100000934611349&fs=0&focus_composer=0

На плюсах его показывали.
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А остальные, которых эти больные с подозрением обчихивали и обкашливали все время полета в замкнутом пространстве самолета -- беспрепятственно разбежались заражать беспечное население Украины ?
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Даже если доллары по 200 грн будут то они всеравно непригодятся
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Пассажир самолета Милан - Киев заявил, что из аэропорта Борисполь отпустили десятки больных людей, которые вернулись из Италии
"Я поехал в Италию ради эксперимента, чтобы показать ситуацию. Я к этому готовился, никому не говорил. Хотел купить билеты на Sky Up и Wizz Air, но он отказали, а МАУ не отказали. Так я оказался в самолете. Перед взлетом многие пили жаропонижающие средства, я это увидел. Во время полета многим было плохо, просили у бортпроводников воду, чтобы запись порошки. Среди всех пассажиров - 40% наших заробитчан. Все остальные - иностранцы. У одного из них я спросил, сколько он жил в Италии, он сказал, что полтора года, а уехал, потому что у него было подозрение на коронавирус, его выписали и отправили на самолет в Египет. Я уточнил, почему египетский самолет его не забрал, он стоял в Милане. Он ответил, что на борту обнаружили серьезного больного, а их высадили. Зато МАУ всех забрали" - рассказал пассажир.
По его словам, в Италии не хватает аппаратов искусственного дыхания, поэтому иностранцам предлагают улететь и оплачивают вылет.
Также Гура сообщил, что врач в "Борисполе" мерила температуру неправильно - сбоку. И что после осмотра выяснилось, что ни у кого нет температуры.
"Все чихают, кашляют, глаза слезятся, но 36,6. Когда я указал на больных, она перемерила, а там 37,6, 37,2. Троих египтян госпитализировали. Пол самолета больных. Одна наша заробитчанка из Черновцов так наглоталась порошков, что у нее температура 35,4. Я на нее смотрю и говорю, что у нее сердце может не выдержать.
Она: "Я нічого не пила, нічого не пила". Я зашел в туалет, а там бумажки от порошков, штук шесть... Они знают, что нужно только скрининг пройти и все ок. Наши заробитчане все прошли скрининг и поехали во Львов, Черновцы, Ивано-Франковск. Они работали с температурными бабушками, им повысили зарплату, а бабушек 80-ти летних с коронавирусом не берут в больницу. Бортпроводники и капитан корабля подняли бунт и заставили врачей еще раз измерить температуру, еще онлайн трансляция их заставила что-то делать. Наши люди больны: чихают, кашляют. Я спросил у одной, больна ли она. Она опустила глаза и спросила, что ей делать. Я сказал обратиться в больницу. Она говорит, что там, где она живет, закрыли больницу" - рассказал Гура.
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Що це таке ???
А чому екіпаж не відмовився від польоту ?
Це якийсь абзац. Повний.
Але при такій =владі= все можливо.
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какого хрена летают в эпицентр рассадник Милан прямые рейсы МАУ?какой сысл в карантине тогда? когда большинство стран мира отменили во всю Италию прилет а на завтра летят в Рим и Милан по расписанию МАУ и еще один прямой от SkyUP в Неаполь
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Просто жадным оказался не Порох, а беня!
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не "жадним", а схибленним на баксах відморозком! про що мекаюче стадо зебілів намагалися попередити перед виборами..
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Это что б дэфолт в мае не обьявлять ..При нормальном расскладе здохнет 30% воосновном пенсы ..это плюс в бюджет
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А где приземлились эти самолеты ?В Санжары нам их не визите , на этот раз люди уже не камни будут бросать поверте ситуация серьезная
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Шкода, що ми не можемо повішати Сивоху. Хоча іноді дуже хочеться. Не тому, що вибрали демократію, а тому що де знайти таку гіляку, яка його витримає
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Тобто Італія людей з країни випускає ?

А нашим горя з літаком в Ірані мало.
Чому не закрили сполучення ?
Канада закрила.
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в Италии своих уже нечем лечить потому избавляются от иностранцев
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Разом з тим, Італія не має права так робити. Чому мовчить ВООЗ ?
Італія таким чином сприяє поширенню вірусу.
Китай з Уханя не випускав хворих.
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Так зелёная мрази вчера объявили что самолёты с Италии летать уже не будут со вчерашнего дня!
Меня **** денег не нажрется тварь!
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Ну що, шановне панство, думали все обійдеться згорівшим Нотр-Дамом, помершим принцем і ще якимись там дрібничками?! Ніт! 🤗
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...из там весь самолет таких в каир летевших из милана, нафига было их снимать, свои вышли, их сразу на карантин, остальных не выпуская - прямиком в каир домой...
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Там весь самолет кашлял и чтобы пройти контроль наглотались жаропонижающих
В результате на обследование отправили только троих, остальных отпустили
73 процентные одноклеточные, может до вас хоть так дойдет, что вы наделали, выбрав абсолютно некомпетентную, абсолютно бестолковую власть во время войны, к которой сейчас добавилась пандемия и мировой финансовый кризис
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Причому "влада", зе-кагал зайняті найперше капітуляцією, одностороннім відведенням ЗСУ і розворотом від НАТО та ЄС і законом про Землю та змінами до закону про Мову.
А на пандемію їм глибоко начхати.
Подумаєш, гоїв трохи помре.
Це одне з їхніх завдань.
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В аэропорт "Борисполь" прибыли два борта из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса. Два часа назад рейсами "Международных авиалиний Украины" и TAP Air Portugal из Милана в Киев прибыло более 300 человек которые розбрелись по Киеву...
Это преступление против государства и народа Украины !!! ....

а я ведь говорил что с этим коронавирусом и такой-никакой властью нам всем тупо писта.. но мне не верили.. ну-ну
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Отвезите их всех в бизнес центр Милениум, который в Киеве.
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Ти, пля, не займайся блюзнірством хоч на темі пандемії! Ти ще звинувать Зекоманду, що то вона вірус розробила, а не Китай! лібеД!
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Ссу в твою пасть абсолютно спокойно.Можешь самку свою подозвать,пока я струшу😂🌷🌷
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********* їбана, пандемія остаточно знищила твій мозок рівно рік назад...
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Какой то транзит кривой из Милана до Каира ближе чем от Киева...и какого хрена дополнительно 2000 км лететь? Умные люди в Египте Италию нафиг закрыли? Это Мау все копеечки сшибает?
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это не копеечки а целенаправленная диверсия
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Этот блогер что снял видео из этого самолета, рассказал, что Милан пустой, дороги перекрыты людей нет везде военные и полиция, аэропорт Милана пустой, а на взлетной полосе только два самолета Мау и еще одной арабской авиакомпании. Остальные компании уже туда не летают

И итальянская полиция запихал к ним в самолет всех этих египтян лишь бы сдыхаться.
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Канада закрила сполучення ще 10-го березня.
Ось повідомлення від українки, яка живе в Італії.

Marianna Soronevych
4 hrs ·

Моніторинг ситуації, пов'язаної з поширенням нового коронавірусу на території Італії на 12 березня 2020.
💮Загальна кількість випадків 15113,
💮На даний момент позитивним на коронавірус вірусом є 12 839 осіб.
💮1 258 людей одужало
💮6 650 пацієнтів, госпіталізованих із симптомами,
💮1153 на інтенсивній терапії
💮5,036 - на домашньому карантині

💮1016 померло
У Борисполі з літака зняли трьох єгиптян із підозрою на коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9039
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Епт, какой самолет из Милана? Самоубийцы у нас что ли власть в стране? А эти твари, заробітчани, решили сюда этот вирус привезти?
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ні, це твій пахан коломийша і його зепосіпаки вирішили поголів'я овець трохи скоротити!
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Да да и это Беня этот вирус создал! Ну ты и скзочный д...б!)
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зе-тваринка мекаюча, вже готова їжу на смітнику виборювати? під канонаду лугандонських градів..
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Люди,ви що не вірите в давньо єврейського бога? Якщо він не захоче нашої загибелі,її не буде.
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Чтобы пройти в Киеве контроль на короновирус, пассажиры из Италии пили жаропонижающее видео с самолета МАУ https://www.youtube.com/watch?v=ydyzWPBfGpA
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Вот это нормуль ...Я думаю этот план ФСБ на ходу придумала ...Завезти из Италии чехоточнвх в столицу Украины ..А завтра в Киеве комендантский час за неповение расстрел наместе ...на Майдан собраться не дадут .. И принимай Законы какие хочь а зеля с бункера подпишет
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Зебанат, ты к этому беспределу причастен.
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Вот когда этот ЗРК Бук бы пригодился, а не когда летел МН-17!
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Если самолет транзитный нах. усралось нам ети египтяне. Пускай бы ехали дальше к себе домой
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В Украине скоро будет свой момент Истины, когда привычный уклад рухнет....
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В аэропорт "Борисполь" приземлился самолет из Милана компании МАУ, на борту которого много египтян с признаками ОРВИ. Однако все они пьют жаропонижающие средства, чтобы пройти температурный контроль на границе.

Об этом в видеорепортаже, выложенном на Facebook, рассказал один из пассажиров рейса Антон Гура.

По словам мужчины, из Италии, где очень сложная ситуация с коронавирусом, сейчас массово бегут иностранцы. Вместе с ним в самолете много граждан Египта, которые через Украину надеются добраться до Каира. Почти все они кашляют и сморкаются, а при посадке потели и были с красными глазами. Однако чтобы пройти температурный скрининг и не застрять на карантине, они пьют жаропонижающие средства.

Также Гура рассказал, что из Италии выгоняют многих украинцев с признаками болезни. Поэтому в стране образовался дефицит сиделок и резко выросли зарплаты тех, кто ухаживает за больными.

Когда в салон явились контролеры, они решили выпустить пассажиров. Автора ролика это возмутило, ведь у больных египтян может быть коронавирус. В итоге к нему присоединился экипаж судна, тоже потребовавший у медиков не выпускать иностранцев.

В итоге контролеры все-таки забрали троих пассажиров. Однако остальных спокойно выпустили. Таким образом Гура показал, что карантин в аэропорту де-факто не работает
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Хочу всіх заспокоїти щодо рейсу з Мілану. Щойно у Праві на владу головний санітарний лікар Ляшко сказав, що завтра цю ситуацію розберуть і винних покарають. Все під контролем.
Далі кожен сам за себе)
(Сарказм).
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Сборная Египта по короновирусу - Офис Гидранта 3-0
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Про эту новость забудем когда начнем уже считать сколько за сутки умрет от короновируса людей в Украине
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Коронавирус является самой опасной инфекционной болезнью за последние 100 лет, со времен Испанского гриппа, эпидемия которого разразилась в 1918-1919 годах.

Тогда заболели больше 500 мл. человек, третья часть населения Земли на тот момент, и умерли около 100 мл. человек.
За последние 100 лет ни один вирус не заражал со смертельнім исходом столько людей на Земле.
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****** сполучення з італійським епіцентром не перекрили, заразою всю країну засрали, аби пархатий ненажерливий пахан зайвий бакс не втратив!!!!
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А остальных БОЛЬНЫХ, которые кашляли и пили жаропонижающие- отпустили восвояси! Какого ляда нам, в Киеве, в Александровской больнице, нужны больные египтяне? Потому что КАЛОмойское МАУ бабки терять не хочет от авиарейсов? А новое правительство не может закрыть авиасообщение со странами, где эпидемия бушует?

Беню на соседнюю койку - с больными египтянами, в Александровской больнице! МРАЗИ!!! У Борисполі з літака зняли трьох єгиптян із підозрою на коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8201
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Короче летим в эконом классе в кайфовую страну типа Швеции натираем термометр до 42 во время замера они не поймут бо очень честные , остаёмся и косим как можно дольше
шутка У Борисполі з літака зняли трьох єгиптян із підозрою на коронавірус, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8150
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В Италии сейчас смертность от коронавируса 7 %. В старшем возрасте 14.3 %.
При 10 000 заболевших гриппом умирает 10 человек.
А при 10 000 заболевших коронавирусом умрет 700 человек.
То есть в 70 раз больше, чем от гриппа. И об 'том знают правительства всех нормальных стран, а не те недоразумения, шо у нас сейчас.
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