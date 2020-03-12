 Франция с понедельника закрывает на карантин все учебные заведения для борьбы с распространением коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
В своем обращении Макрон отметил, что эпидемия коронавируса во Франции, хоть и унесла уже жизни 61 человека, только набирает обороты. По его словам, это самый большой вызов для системы здравоохранения Франции за последнее столетие.
Президент Франции попросил людей пожилого возраста и людей с хроническими болезнями как можно больше оставаться дома. Он также призвал работодателей разрешить сотрудникам работать из дому.
Макрон заверил, что общественный транспорт продолжит работать, но попросил использовать его только в случае крайней необходимости.
Президент Франции также призвал отказаться от рукопожатий и тем более поцелуев при встрече.
Он не исключил возможность закрытия границ Франции "в координации с Евросоюзом".
Согласно последним данным, во Франции зарегистрировано 2 876 подтвержденных случаев коронавируса, 61 пациент умер.