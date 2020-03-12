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 Франция с понедельника закрывает на карантин все учебные заведения для борьбы с распространением коронавируса

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с понедельника, 16 марта, в стране закрываются на карантин все школы и детские сады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

В своем обращении Макрон отметил, что эпидемия коронавируса во Франции, хоть и унесла уже жизни 61 человека, только набирает обороты. По его словам, это самый большой вызов для системы здравоохранения Франции за последнее столетие.

Президент Франции попросил людей пожилого возраста и людей с хроническими болезнями как можно больше оставаться дома. Он также призвал работодателей разрешить сотрудникам работать из дому.

Макрон заверил, что общественный транспорт продолжит работать, но попросил использовать его только в случае крайней необходимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон о коронавирусе во Франции: "Перед нами эпидемия, и наш долг - максимально противостоять ей"

Президент Франции также призвал отказаться от рукопожатий и тем более поцелуев при встрече.

Он не исключил возможность закрытия границ Франции "в координации с Евросоюзом".

Также читайте: Министр культуры Франции заразился коронавирусом

Согласно последним данным, во Франции зарегистрировано 2 876 подтвержденных случаев коронавируса, 61 пациент умер.

Источник: https://censor.net.ua/n3181144
 
 
 Топ комментарии
 
Макрон , Жёлтые жилеты вирус не боятся Франция с понедельника закрывает на карантин все школы и детские сады для борьбы с распространением коронавируса - Цензор.НЕТ 3538
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От осложнений пневмонии еще 15 января умер в районной реанимации 36 летний парень..Это на Полтавщине случилось...Парень сгорел от температуры сказали ...Если люди умирали от пневмонии то от копоновируса будет больше намного больше
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В публичных домах тоже без поцелуев и рукопожатий.
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Франция завтра проснется и окажется что за эту ночь умерло от вируса 1000 людей а послезавтра уже 10 000 скончается
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К выходным количество жертв перевалит за 100 миллиардов.
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Но мы в эти 100 миллиардов не попадаем
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во Франции система здравоохранения получше чем в Италии
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Макрон , Жёлтые жилеты вирус не боятся Франция с понедельника закрывает на карантин все школы и детские сады для борьбы с распространением коронавируса - Цензор.НЕТ 3538
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От осложнений пневмонии еще 15 января умер в районной реанимации 36 летний парень..Это на Полтавщине случилось...Парень сгорел от температуры сказали ...Если люди умирали от пневмонии то от копоновируса будет больше намного больше
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А чому впевненість, що помер від пневмонії? Тести були на корону?
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Ну если честно сказать,страшно и то это беда планетарного масштаба, а что касается высказываний на форуме так это просто шутим, что бы страх преодолеть перед этой заразой
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У меня сосед алкаш в Польше уже 4 года .На В6 СС фольце гоняет
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Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 7608 Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 7608 Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 7608 Колокольний дзвін! На всіх церквах! Терміново! Необхідний. В усіх населених пунктах! Він раніше під час епідемій знищував всю гидоту! Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 7608 Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 7608
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В публичных домах тоже без поцелуев и рукопожатий.
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