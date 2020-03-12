 Изолировно 22 человека, которые контактировали с инфицированной коронавирусом женщиной, - Радомышльская РГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил глава Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский.
"То круг людей, непосредственно контактировавших - эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей дома", - сказал он, уточнив, что все эти люди согласились на самоизоляцию добровольно, а двое из них - не местные, а жители Киева, их изолировали там.
"Относительно киевлян - это проработана информация, с ними проведена беседа, и дальше контакты их прорабатываются. Но уже я этого не знаю, я не в Киеве, то уже соответствующие службы работают", - добавил чиновник.
В то же время Пулковский опроверг информацию об объявлении чрезвычайного положения в районе, но допустил, что это может произойти.
"Завтра (13 марта - ред.) в 9 утра еще одно заседание - мы ждем указаний от Житомира ... Состояние людей в Радомышле спокойное, паники нету. Мы довольно быстро среагировали, сразу найдены лица, контактировавшие с инфицированной", - отметил чиновник.
Он также отметил, что ранее озвученная информация о том, что инфицированная женщина была в церкви, не подтверждена, она была там или нет, устанавливается.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Радомышле Житомирской области из коронавируса госпитализировали 70-летнюю женщину, которая вернулась из Польши.
Щомісячна оплата праці директора Укрпошти Ігоря Смілянського у 2020 році становитиме 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень і 33 копійки. - 1 866 808,33 грн = 70 214,02 евро. Ежемесячный доход Ангелы Меркель составляет €19 796, 68.
Виговський Іван@DEN04089
Израиль зафиксировал два новых случая коронавируса в стране, это туристы, прилетевшие из Москвы
А на рассєє коронавируса нету...
И ещё здесь парень постит стримы из самолёта с зараженными, людей контактировавших в этом самолёте отпустили домой.
Подозревает, что таких самолётов не один.
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РuŦyƛA-С
@PrytSLU
·15 мин
Літак МАУ З Мілану, Італія. На борту 190 пасажирів, більшість єгіптян, всі ковтають пігулки від температури, бо в них транзит в Каїр. Наши медики оглянули літак. Забирають декілька людей з підозрою, рашту відпускають з Пам'яткою. Повний ПЗДЦЬ !
Впертий оптиміст@ruslan_j5
Інсайд з Рівненської обласної лікарні.
За останні два дні там померли восьмеро людей.
Діагноз - вірусна пневмонія.
Звісно, вмирали і раніше, але не так інтенсивно.
Впертий оптиміст ретвитнул(а)
Унікальний випадок в історії людства: в цілій державі оголосили карантин через одного-однісінького хворого. А без жодного хворого карантин теж можна оголосити?
А потом пошли "инсайды" из Ровно и "мыфсеумрем, спасайся хтоможе"