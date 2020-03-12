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 Политика Украины
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 Наемники РФ атаковали медавтомобиль ВСУ 9 марта, прикрываясь беспилотником СММ ОБСЕ

Во время заседания Форума сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ в среду в Вене украинская делегация привлекла внимание иностранных партнеров к грубому нарушению российскими оккупационными войсками на Донбассе норм международного гуманитарного права, продемонстрировав фотодоказательство атаки на медицинский автомобиль ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"9 марта российские оккупационные войска атаковали вблизи Талаковки военно-медицинский автомобиль Вооруженных Сил Украины, на котором было четко видна маркировка эмблемы Красного креста. Эта атака была осуществлена ​​с использованием коммерческого квадрокоптера (переделанного для боевых действий), который сбросил 2 заряда ВОГ (ВОГ- 25 или ВОГ-17) на крышу автомобиля ", - заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания этого одного из двух директивных органов ОБСЕ.

Украинский дипломат обратил внимание присутствующих на то, что этот БПЛА был запущен в то время, когда в этом районе осуществлял полет беспилотник СММ ОБСЕ. При этом, оба БПЛА по типу были квадрокоптерами.

"Становится очевидным, что российские оккупационные войска были в курсе точного времени и места работы беспилотного летательного аппарата СММ и использовали эту информацию для прикрытия своей атаки на позиции ВСУ", - подчеркнул Лоссовский.

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"Такие действия ярко свидетельствуют о дерзком пренебрежение российскими оккупационными силами норм международного гуманитарного права", - добавил он.

Делегациям стран-участниц ОБСЕ было продемонстрировано фотографии повреждений военно-медицинского автомобиля ВСУ, полученых в ходе атаки с дрона.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181141
 
 
 Топ комментарии
 
Обісцяного посадити в машину і пустити нехай катається там під кулями, гнида зелена
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скільки ще українців має загинути поки до осла дійде що кацапам мир в Україні не потрібен і вони просто так не збираються йти з Донбасу? Наемники РФ атаковали медавтомобиль ВСУ 9 марта, прикрываясь беспилотником СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 239
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Обявите наконец что Хуйло сорвало нормандский договоренности и требуйте наложение на Пидорашку новых санкций. Иначе етот беспредел будет длиться вечно
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Обісцяного посадити в машину і пустити нехай катається там під кулями, гнида зелена
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скільки ще українців має загинути поки до осла дійде що кацапам мир в Україні не потрібен і вони просто так не збираються йти з Донбасу? Наемники РФ атаковали медавтомобиль ВСУ 9 марта, прикрываясь беспилотником СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 239
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Так ето может и было ОБСЕ, Предьявите им возмущение, а они пускай оправдываются и ищут виновных
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не факт. просто дамбасня эту обсе из шахт выкопала.
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Обявите наконец что ***** сорвало нормандский договоренности и требуйте наложение на ********* новых санкций. Иначе етот беспредел будет длиться вечно
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А как вначале боев за Донецкий аэропорт, русскомирцы прятали пулеметчика в скорой помощи. Это бесчестные скоты, которые используют все спосоы чтобы добится своего. А у нас у некоторых "толерантность" "окончание войны в голове" "вода в Крым" и прочий вздор.
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Просто комику пора возвращаться в КВН,тут война это не смешно
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А вот за это зацепится надо! Козырь выпал! Чуть конечно прямолинейно. Но такого не было. Красный крест на крыше! МИД вперёд и все! Просрёте как летом 12 года протараненых в Азове насмерть 4 рыбаков----всех в отставку и дипломы порвать! В ЕС и в остальных крепких странах это святое. Тут надо бить в точку. Сволота борзеет на глазах, скоро подсохнет, с такими что мы выбрали получим опять 14 год! Выходим все на площадя свои---пора кончать! Тем более к этому всё шло. Рубикон для того чтобы его переходить! Пора к арсеналам! Кто не с нами---тот против нас!
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