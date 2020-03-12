 В Радомышле на Житомирщине, где у женщины выявили коронавирусную инфекцию, объявят чрезвычайное положение, - ОГА

Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"С завтрашнего дня будет объявлено чрезвычайное положение природного характера объектового уровня, при котором будет рекомендовано закрыть все развлекательные заведения в городе Радомышль", - подчеркнул Бунечко.

По его словам, такая ситуация вводится только в Радомышле для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Радомышле Житомирской области из коронавируса госпитализировали 70-летнюю женщину, которая вернулась из Польши.

Известно, что с симптомами болезни она посещала церковь.