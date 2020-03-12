 В Радомышле на Житомирщине, где у женщины выявили коронавирусную инфекцию, объявят чрезвычайное положение, - ОГА

Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"С завтрашнего дня будет объявлено чрезвычайное положение природного характера объектового уровня, при котором будет рекомендовано закрыть все развлекательные заведения в городе Радомышль", - подчеркнул Бунечко.
По его словам, такая ситуация вводится только в Радомышле для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в Радомышле Житомирской области из коронавируса госпитализировали 70-летнюю женщину, которая вернулась из Польши.
Известно, что с симптомами болезни она посещала церковь.
песец...
https://korrespondent.net/ukraine/4203772-v-kyev-pryletel-samolet-yz-ytalyy-s-bolnymy-passazhyramy-sotssety
Сергій Таран / Sergiy Taran
Якщо влада вважає, що обмеження масових зборів не стосується «заходів державного значення»(напр,засідання ВР)- то це також означає, що чимало громадян може вирішити, що протест проти рішень влади які підривають суверенітет країни теж можуть вважатися заходами державного значення
«Заходами державного значення», на які не розповсюджується заборона масових зборів можуть бути, наприклад, протести проти «особливого статусу» чи вибори в ОРДЛО, або рішення про постачання води до Криму.
Отсыпь что ты там куришь.
В райцентрі Радомишль, в якому у жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, вводять надзвичайний стан.
Про це повідомили 12 березня на брифінгу в Житомирській облдержадміністрації. Пряму трансляцію брифінгу з ОДА дивіться тут
«Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема - закриття розважальних закладів та місця знаходження великої кількості людей», - уточнив голова ОДА Віталій Бунечко.
Він зауважив, що вводити надзвичайні заходи у всій області чи навіть в межах району на даний час не планують.
Жінка погано себе почувала з 3 березня, але не зверталася до лікарів, вона була госпіталізована до районної лікарні у Радомишлі 12 березня о 10-й ранку, перевозити її у Житомир не планують. Також під наглядом лікарів знаходиться шестеро людей - її близькі родичі, з якими вона проживала. На даний час симптомів корона вірусу у них не виявлено.
Директор державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Зіновій Парамонов зауважив, що епідеміологів найбільше турбує те, що хвора жінка 8 березня відвідала церкву і треба провести «роботу зі священниками», щоб виявити людей, які були в церкві.
8 березня 2020 року з'явилася інформація, що в інфекційне відділення міської лікарні поступила пацієнтка, жителька міста Овруч Житомирської області, з підозрою на коронавірус. Наступного дня заступниця мера Житомира поінформувала, що підозра на коронавірус не підтвердилися, у жінки виявили грип A (H1N1), який у народі називають «свинячим». На засіданні 11 березня 2020 року Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції строком на три тижні - з 12 березня по 3 квітня. Пізно ввечері 11 березня Житомирська ОДА поінформувала про розпорядження голови, яким у всіх навчальних закладах області з 12 березня по 3 квітня 2020 року призупиняється навчальний процес.
а в россии коронавируса нет...
Сихівсята
між італійцями ходять розмови шо то русня привезла вірус в Італію, туристи які приїхали на лижні курорти в Альпи
І до речі, там такий їб... довбонутий закон про спадщину, що навіть при наявності заповіту, якщо серед претендентів є непрацездатна особа, то вона автоматом отримує свою долю ,навіть всупереч волі заповідача !
В Киев из Милана прилетел самолет МАУ, в пассажиров которого подозревают коронавирус. Позже стало известно, что врачи забрали троих человек. Прямую трансляцию с места событий в Facebook ведет активист Антон Гура.
По его словам, "половина самолета кашляет, многие с температурой".
По прилету в Киев, рассказыват Антон, в Борисполе врачи всех осмотрели и не обнаружили симптомов коронавируса. Но после того, как "поднялся кипиш", врачи все же забрали в больницу троих человек. Все они - инострацы. Всех остальных пассажиров просто отпустили.
По словам Гуры, в целом на борту было около 186 человек, из них приблизительно 90 - иностранцев (египтяне, индусы и др.). Многие пили жаропонижающие препараты.
Также активист добавил, что при посадке никому не проводили скрининг - всех просто пригласили на свои места в самолет. При этом, по его словам, у многих заходивших в салон, были красные глаза и сильное потоотделение.
Может у Зеленского уже коронавирус - подцепил от какого-то посла.
В мережу виклали фото статті із газети із заголовком "Корана-вірус".
Газета датована ще за 2003 рік. Отже з коронавірусом людство зустрічається вже не вперше?!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B