 За два месяца "Газпром" на 53% сократил объем транзита газа через Украину, - оператор ГТС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Оператора ГТС Украины.
В феврале 2020 года через газотранспортную систему Украины транзитом прошло 3,9 млрд кубометров природного газа. Это на 47% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году и на 56% больше показателя января месяца 2020 года.
Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" в соответствии с новым транзитным соглашением из расчета 65 млрд кубометров в год или 178 млн кубометров в сутки.
у украины тоже был он... и газпром проиграл..
выигрыш по суду маловероятен. только после самогона можно надеяться на победу, до трезвяка...
Саудівська Аравія запропонувала Європі нафту по $25 за барель
Про це повідомляє Bloomberg, передає УНІАН.
Дана пропозиція Саудівської Аравії є частиною цінової війни з Росією, що почалася після її відмови додатково скоротити видобуток нафти в рамках угоди країн ОПЕК+.
У повідомленні агентства йдеться, що європейським нафтопереробним заводам (НПЗ), серед яких Royal Dutch Shell Plc, BP, Total SA, OMV AG, Repsol SA та Cepsa SA, запропоновано обсяг додаткових поставок від саудівської нафтової держкомпанії Saudi Aramco, який становить від 25 до 200% їх звичайного обороту.
Наголошується, що для Росії нафтовий ринок Європи, попри зростання поставок до країн АТР, залишається основним. Якісні характеристики марки Arab Light схожі з російською сумішшю Urals. Варто зазначити, що запропонована ціна 25 доларів за барель за нинішніх котирувань - це майже на 20% дешевше російської нафти.
в этот день слоган "можем повторить" будет иметь несколько другое значение, а именно: "В 1986 году Саудовская Аравия, решив наказать другие страны ОПЕК за превышение квот, резко нарастила добычу. США перед этим тоже ее увеличили. И к середине года баррель столи 12 долларов. Экономика СССР стала разваливаться, и некоторое удорожание нефти (15-23 долларов в 1987-1991 годах) ее не спасло" https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/01/14/521358/
Неплохо новость озаглавить так:
Бензоколонка гонит порожняк.
Плести лапти и пытаться впаривать их всему миру, а больше ничего и не умеют.