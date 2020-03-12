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 За два месяца "Газпром" на 53% сократил объем транзита газа через Украину, - оператор ГТС

Транзит российского газа в январе-феврале 2020 года составил 6,5 млрд кубометров, что на 53% меньше показателей аналогичного периода 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Оператора ГТС Украины.

В феврале 2020 года через газотранспортную систему Украины транзитом прошло 3,9 млрд кубометров природного газа. Это на 47% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году и на 56% больше показателя января месяца 2020 года.

Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" в соответствии с новым транзитным соглашением из расчета 65 млрд кубометров в год или 178 млн кубометров в сутки.

Также читайте: "Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа по украинской ГТС с начала года, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/n3181139
 
   
 Топ комментарии
 
"Бери или плати" сейчас на стороне Украины. Скажем спасибо Коболеву и Витренко, пока зелень не поставила "крепких хозяйственников"
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валять кАцапобЭнзоколонку За два месяца "Газпром" на 53% сократил объем транзита газа через Украину, - оператор ГТС - Цензор.НЕТ 1115

Саудівська Аравія запропонувала Європі нафту по $25 за барель
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Саудівська Аравія готова продавати свою нафту до Європи, яка є традиційним ринком збуту російської нафти, за ціною 25 доларів за барель та потроїти обсяги своїх поставок.
Про це повідомляє Bloomberg, передає УНІАН.
Дана пропозиція Саудівської Аравії є частиною цінової війни з Росією, що почалася після її відмови додатково скоротити видобуток нафти в рамках угоди країн ОПЕК+.
У повідомленні агентства йдеться, що європейським нафтопереробним заводам (НПЗ), серед яких Royal Dutch Shell Plc, BP, Total SA, OMV AG, Repsol SA та Cepsa SA, запропоновано обсяг додаткових поставок від саудівської нафтової держкомпанії Saudi Aramco, який становить від 25 до 200% їх звичайного обороту.
Наголошується, що для Росії нафтовий ринок Європи, попри зростання поставок до країн АТР, залишається основним. Якісні характеристики марки Arab Light схожі з російською сумішшю Urals. Варто зазначити, що запропонована ціна 25 доларів за барель за нинішніх котирувань - це майже на 20% дешевше російської нафти.
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"Бери или плати" сейчас на стороне Украины. Скажем спасибо Коболеву и Витренко, пока зелень не поставила "крепких хозяйственников"
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Успешных страны или корпорация платятщих своим топам низкие зп или % не существует. Зато наоборот существует совок с уровниловкой который развалился, страны африки, украина за Кравчука и Кучмы, северная корея.
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вот что ты лепишь ? Какое отношение эти трудяги имеют до обьема транзита газа раши ?
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Идиот, кто пункт "бери или плати" включил в контракт?!
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"бери или плати" принцип был проигран во всех европейских судах.
у украины тоже был он... и газпром проиграл..
выигрыш по суду маловероятен. только после самогона можно надеяться на победу, до трезвяка...
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валять кАцапобЭнзоколонку За два месяца "Газпром" на 53% сократил объем транзита газа через Украину, - оператор ГТС - Цензор.НЕТ 1115

Саудівська Аравія запропонувала Європі нафту по $25 за барель
 показать весь комментарий
 
 
Саудівська Аравія готова продавати свою нафту до Європи, яка є традиційним ринком збуту російської нафти, за ціною 25 доларів за барель та потроїти обсяги своїх поставок.
Про це повідомляє Bloomberg, передає УНІАН.
Дана пропозиція Саудівської Аравії є частиною цінової війни з Росією, що почалася після її відмови додатково скоротити видобуток нафти в рамках угоди країн ОПЕК+.
У повідомленні агентства йдеться, що європейським нафтопереробним заводам (НПЗ), серед яких Royal Dutch Shell Plc, BP, Total SA, OMV AG, Repsol SA та Cepsa SA, запропоновано обсяг додаткових поставок від саудівської нафтової держкомпанії Saudi Aramco, який становить від 25 до 200% їх звичайного обороту.
Наголошується, що для Росії нафтовий ринок Європи, попри зростання поставок до країн АТР, залишається основним. Якісні характеристики марки Arab Light схожі з російською сумішшю Urals. Варто зазначити, що запропонована ціна 25 доларів за барель за нинішніх котирувань - це майже на 20% дешевше російської нафти.
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А нам то что. Украина и дальше продолжит качать нефть из ********* походящую на помои по ценам выше рыночных
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..уже и за 8 дол.за бочку готовы продавать, еще и ирак с кувейтом согласились подключиться..
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шаталь- шаталь ... За два месяца "Газпром" на 53% сократил объем транзита газа через Украину, - оператор ГТС - Цензор.НЕТ 6772- так в свое время вуйко сЭм и СССР расшаталь...
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походу, с 1-го апреля начнется основное веселье на рынке жижи, ибо, благодаря эрэфии, прекратить действовать ограничение на добычу жижи. символично, что в день дурака .

в этот день слоган "можем повторить" будет иметь несколько другое значение, а именно: "В 1986 году Саудовская Аравия, решив наказать другие страны ОПЕК за превышение квот, резко нарастила добычу. США перед этим тоже ее увеличили. И к середине года баррель столи 12 долларов. Экономика СССР стала разваливаться, и некоторое удорожание нефти (15-23 долларов в 1987-1991 годах) ее не спасло" https://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/01/14/521358/
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А теперь стихи

Неплохо новость озаглавить так:
Бензоколонка гонит порожняк.
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Что же они думали по СП-2 качать если не могут наполнить даже нашу трубу
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И это не потому, что гаспром плохой, а потому, что зима тёплая - газ никто не покупает, нефть подешевела, ***** обнулили, а в параше дупа - тенденция, ибо не хер было нападать на Украину.
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****, а шо вони ше хотіли по північних потокох 2 і турецьких потоках качати ?! Ото лоха путіна Штати розводять на просирання бабла !
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..сегодня кацапи под санкции еще попали за торговлю венесуэльской нефтью через швейцарскую "дочку"... За два місяці "Газпром" на 53% скоротив обсяг транзиту газу через Україну, - оператор ГТС - Цензор.НЕТ 8953 За два місяці "Газпром" на 53% скоротив обсяг транзиту газу через Україну, - оператор ГТС - Цензор.НЕТ 4877..
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Последнюю, жирную точку в деле развала росии, поставят Эмираты, как 30 лет назад, решили повторить.
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угу. походу, попалась эрэфия на свой любимый крючок
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Что будет делать росия, когда нефть станет 20$ за баррель?
Плести лапти и пытаться впаривать их всему миру, а больше ничего и не умеют.
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Проклятые пендосы увидят настоящую крепость рубля))
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Деятельность которого могут оценить только лаптеногие.
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Мене турбує доки Татарстан, Якутія, Сибір і Кавказ будуть годувати Мацкву ?!
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