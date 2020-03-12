 Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем, - Белый дом

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в четверг пресс-секретарь президента Стефани Гришем.
"Оба - и президент, и вице-президент - почти не контактировали с человеком, у которого выявили коронавирус, и поэтому обследование им сейчас не требуется", - говорится в его заявлении.
Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом выявили у сотрудника президента Бразилии Жаира Болсонару, сопровождавшего его на переговорах в Вашингтоне с президентом США.
За состоянием здоровья Болсонару также наблюдают медики. При этом Трамп заявил, что его не беспокоит эта информация.
82-летняя Севера Белотти и ее супруг - Луиджи Каррара 86 лет жили в городе Альбино, северной провинции Бергамо. Более недели они находились дома с высокой температурой, затем пожилую пару доставили в больницу. Супруги умерли во вторник, 10 марта, жена - в 9:15, а муж - в 11:00.
Их сын по имени Лука не смог увидеть родителей перед смертью из-за карантина. «Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить», - рассказал он. Сейчас он помещен в карантин с женой и двумя детьми.
Ну, прошел тест - вирус, дальше что?? Лекарств - нет
Единственный смысл теста - изолировать в случае чего, не разносить дальше