EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  2248  32
Материалы по теме:
Все про:Бразилия (181) Трамп (2807) Пенс (86) COVID-19 (720)

 Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем, - Белый дом

Президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса не будут тестировать на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в четверг пресс-секретарь президента Стефани Гришем.

"Оба - и президент, и вице-президент - почти не контактировали с человеком, у которого выявили коронавирус, и поэтому обследование им сейчас не требуется", - говорится в его заявлении.

Ранее сообщалось, что заражение коронавирусом выявили у сотрудника президента Бразилии Жаира Болсонару, сопровождавшего его на переговорах в Вашингтоне с президентом США.

За состоянием здоровья Болсонару также наблюдают медики. При этом Трамп заявил, что его не беспокоит эта информация.

Источник: https://censor.net.ua/n3181138
 
   
 Топ комментарии
 
Настало время для чудодейственных пирамидок?.... Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем, - Белый дом - Цензор.НЕТ 6525
 показать весь комментарий
 
Правильно...чеснока, лука и сала им, а Данилова лечащим доктором... Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем, - Белый дом - Цензор.НЕТ 321
 показать весь комментарий
 
Отак воно й виходить.Ви маски купляєте,руки миєте та дезенфікуєтеся коньяком.А приїжджає тєло з Польщі,знає про епідемію,їй херово,а вона йде до церкви,де цілує ікони,за нею ці ікони цілує усе селище по кругу,а потім це селище їде у Житомир молоко і сир продавати.Resident Evil 2
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Настало время для чудодейственных пирамидок?....
 показать весь комментарий
 
 
макаренко юра В Ухані є біологічна лабораторія високого рівня.Так що цей вірус могли придумати китайці і по халатності,він міг вирватися.
 показать весь комментарий
 
 
Так.Є така версія.Ще минулорічна.Але з "умними большимі дядямі" вона не пов'язана.
 показать весь комментарий
 
 
макаренко юра Ну так вже чутка ходить,що це злі американці зробили.
 показать весь комментарий
 
Кстати, на Западе эту версию не исключают! Думаю, её даже прорабатывают.
 показать весь комментарий
 
От тупак...За його логікою іспанський грип придумали іспанці щоб винищити населення планети? Трампа і Пенса не перевірятимуть на коронавірус, незважаючи на контакт із зараженим бразильцем, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7023
 показать весь комментарий
 
 
Правильно...чеснока, лука и сала им, а Данилова лечащим доктором... Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем, - Белый дом - Цензор.НЕТ 321
 показать весь комментарий
 
 
Прожившие 60 лет вместе супруги из Италии умерли от коронавируса SARS-CoV-2 в один день с разницей в два часа. Об этом рассказал их сын.
82-летняя Севера Белотти и ее супруг - Луиджи Каррара 86 лет жили в городе Альбино, северной провинции Бергамо. Более недели они находились дома с высокой температурой, затем пожилую пару доставили в больницу. Супруги умерли во вторник, 10 марта, жена - в 9:15, а муж - в 11:00.
Их сын по имени Лука не смог увидеть родителей перед смертью из-за карантина. «Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить», - рассказал он. Сейчас он помещен в карантин с женой и двумя детьми.
 показать весь комментарий
 
 
Твої молитви тобі за пазуху,придурку порхоботний!Копай могилу і вниз головою!
 показать весь комментарий
 
 
Ти дебіл? )) Чи у тебе проблеми з сприйняттям? Тільки кацапня не розрізнить Сподіваються і Сподіваюся. Ти кацап?))
 показать весь комментарий
 
 
ну может они и правы...это устроило бы всех.и республиканцев, и демократов,и весь мир...ну,кроме наших соседей по глобусу
 показать весь комментарий
 
 
ЕзЬІг -у гЬІг поросенка-в Україні -мова!
 показать весь комментарий
 
езыг-это ботало...а мова-то мова.мову не сломаешь.а ботало вывихнешь Трампа і Пенса не перевірятимуть на коронавірус, незважаючи на контакт із зараженим бразильцем, - Білий дім - Цензор.НЕТ 7018
 показать весь комментарий
 
 
засунь своє ботало в гЬІ1ало та вчи українську мову,а не виглядай дурником,мов езЬІкове патякало-мішик поросенка перед ГБР.
 показать весь комментарий
 
У тебе стать мозку? Бо якийсь ти занадто агресивний, хоч і думаєш, що влучно мовиш, наче Робін Гуд з цибулі.
 показать весь комментарий
 
Отак воно й виходить.Ви маски купляєте,руки миєте та дезенфікуєтеся коньяком.А приїжджає тєло з Польщі,знає про епідемію,їй херово,а вона йде до церкви,де цілує ікони,за нею ці ікони цілує усе селище по кругу,а потім це селище їде у Житомир молоко і сир продавати.Resident Evil 2
 показать весь комментарий
 
 
китайці вирішили провести пенсійну реформу по всьому світі,нажаль саме більше постраждають демократичні і мало розвинуті країни ми відносимся до других Трампа и Пенса не будут проверять на коронавирус, несмотря на контакт с зараженным бразильцем, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3685
 показать весь комментарий
 
На месте Трампа сам бы прошёл тест- мало ли. Лучше выявить вначале, чем потом сдохнуть в муках.
 показать весь комментарий
 
мягко говоря - странные рассуждения. И не только в отношении рыжего
Ну, прошел тест - вирус, дальше что?? Лекарств - нет
Единственный смысл теста - изолировать в случае чего, не разносить дальше
 показать весь комментарий
 
Звичайно, що нарцис Трамп тест зробить, тІльки нікому про не скаже.
 показать весь комментарий
 
 
смєлава пуля баїтса, смєлава штик нє берьот ? Трампа і Пенса не перевірятимуть на коронавірус, незважаючи на контакт із зараженим бразильцем, - Білий дім - Цензор.НЕТ 9166

 показать весь комментарий
 
Уже давно проверили.Дипломатично навесили лапшу.
 показать весь комментарий
 
 
Меланья, мне тут из Бразилии привезли подарок : клей и ласты.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх