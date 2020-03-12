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 Политика Украины
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 В Раду внесли заявление о попытках восстановления поставок воды в Крым

Инициаторы заявления — 28 народных депутатов от "ЕС", "Слуги народа" и "Голоса".

Проект постановления №3207 зарегистрирован на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Документ называется "О Заявлении Верховной рады Украины по поводу попыток восстановления масштабного водоснабжения по Северо-Крымскому каналу к временно оккупированным Автономной республике Крым и городу Севастополя и призывов о якобы необходимости такого восстановления".

Его авторами значатся 28 нардепов от разных политических сил.

Текст заявления при этом на сайте отсутствует. Отмечается только, что оно передано на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подача воды в Крым - одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил Путин на переговорах в Париже, - Бутусов

Бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин назвал регистрацию заявления "лучшим подарком к своему дню рождения". "Уверен, что многим сам факт регистрации этого заявления даст вдохновение в противодействии врагу и многочисленным коллаборационистам", - написал он в Фейсбуке.

Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Также на Цензор.НЕТ: Поставки воды в Крым - это не начало деоккупации, а ее конец, - Климкин

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

В Раду внесли заявление о попытках восстановления поставок воды в Крым 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181136
 
   
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Пока будут рассматривать, будут смотреть на реакцию людей, если пережить можно, пустят. Теория Овертона в процессе.
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28 так сказать "комиссаров"и не только, надеюсь это он имел в виду
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А не пора этот непотриб выносит на смитник истории
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Тут надо "держать руку на пульсе". При малейших попытках подать воду в Крым, выезжать на канал и блокировать все механизмы.
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Для чого по такій дурниці їхати на канал, це не розумно. На Банковій краник від каналу, і не тільки від каналу, а і від портнових, сивох, опзж і іншої нечисті. Тому далеко не потрібно їхати.
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Зебилы думают, как лучше дать Ху*лу из любого положения:
У Раду внесли заяву про спроби відновлення поставок води в Крим - Цензор.НЕТ 3581
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мрази. пора выходить на майдан, иначе эти зебильные не понимают
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От хай спочатку вийдуть ті 73,22% хто цю владу обрав.
Ну, тоді може й ми, підтягнемось.
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На сьгодні зеблани створили для ***** чудові умови! Нічого не робити блаЗень втягне Україну в парашу , виходити на майдан, блаЗень (не виключена така можливість) позове ******* армію десатом в Київ...
Заворушення і хаос в Україні потрібні *****, і аваков вцьому допоможе,як в Санжарах...
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БУЛО, при Порошенку. СТАЛО, при Зеленському.
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А чому мовчать про рішення Окружного суду по позову Портнова? Відміна усіх пам'ятних заходах щодо ОУН-УПА.
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Бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин назвал регистрацию заявления "лучшим подарком к своему дню рождения". "Уверен, что многим сам факт регистрации этого заявления даст вдохновение в противодействии врагу и многочисленным коллаборационистам", - написал он вИсточник: https://censor.net.ua/n3181136
Такое заявление есть ни что иное, как издевательство над честью украинцев
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Воду в Крым, война - конфликт, на фронте -*перемирие*... Зеля, давай приканчивай!
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кого ? себе самого ?
ти його обирала - ти і приканчивай
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