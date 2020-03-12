 В Раду внесли заявление о попытках восстановления поставок воды в Крым

Проект постановления №3207 зарегистрирован на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Документ называется "О Заявлении Верховной рады Украины по поводу попыток восстановления масштабного водоснабжения по Северо-Крымскому каналу к временно оккупированным Автономной республике Крым и городу Севастополя и призывов о якобы необходимости такого восстановления".

Его авторами значатся 28 нардепов от разных политических сил.

Текст заявления при этом на сайте отсутствует. Отмечается только, что оно передано на рассмотрение руководству Верховной Рады.

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Бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин назвал регистрацию заявления "лучшим подарком к своему дню рождения". "Уверен, что многим сам факт регистрации этого заявления даст вдохновение в противодействии врагу и многочисленным коллаборационистам", - написал он в Фейсбуке.

Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

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Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.