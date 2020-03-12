 "Слуга народа" Чернев осудил Сивохо за "внутренний конфликт"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Чернев отметил: "Да нет, Сергей Сивохо, я войны не хочу, и на ней не зарабатывал, уйдя в АТО добровольцем. Кроме крови, горя и слез на той войне я не видел ничего другого. Я хочу мира.
Но мира не хочет наш враг. Поэтому я готов в случае необходимости снова взять в руки оружие. Потому что, как и тысячи моих побратимов, четко видел, с кем мы воюем. Это были не "шахтеры и трактористы", а кадровые российские военные и добровольцы и современное российское вооружение".
Он продолжил: "Я не поддерживаю радикальный выпад Нацкорпуса. Но еще меньше я поддерживаю вас, людей с гибкими спинами, которые боятся собственной тени и готовы ползать перед врагом, чтобы не навлечь на себя его гнев.
К счастью, не все боятся. И мы не позволим публично предавать принципы и ценности, ради которых погибали наши друзья".
"Даже не думайте о том, чтобы подменить понятия и назвать агрессию России против Украины нашим внутренним конфликтом. Судьба трусов, как правило, очень позорная", - резюмировал Чернев.
Напомним, Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
А в Києві, тоді донецькі попідсцикали всі під'їзди.
Помєтілі.
Ролик "янукевич и яйцо" видели?
Так вот сегодняшний ролик с сивухой - один в один.
Испугался, схватился за сердце, упал мешком говна, охрана подняла\увела.
В сухом остатке.
1. Сивуха остался непизженым.
2. Раиса 24 и вся остальная ******** захлебываются от ненависти к "националистам которые не жеалют мира".
3. Не очень умные сограждане захлебываются от восторгом - "Ах ккакие мальчики из Азова молодцы!".
Постановщик один.
Он реально штаны намочил ?
На всє случаі служби народу...
Период озабоченности прошёл
Можлива або перемога, або поразка й знов поневолення...
Забийте вже собі це в мозок...
Они эти слуги олигархов, а на самом деле это всё люди медведчука - рабиновича, недавно демократов США попросили сделать заявление по Азову.
Мол мешают слиться нам с россией, помогите, назовите их радикальными террористами, да и вообще все патриоты, это радикалы.
Бояться эти слуги олигархов, патриотического народа.