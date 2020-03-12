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 Политика Украины
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Все про:Чернев (11) Сивохо (28)

 "Слуга народа" Чернев осудил Сивохо за "внутренний конфликт"

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Егор Чернев раскритиковал слова советника секретаря СНБО Сергея Сивохо о том, что война "это большие деньги".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чернев отметил: "Да нет, Сергей Сивохо, я войны не хочу, и на ней не зарабатывал, уйдя в АТО добровольцем. Кроме крови, горя и слез на той войне я не видел ничего другого. Я хочу мира.

Но мира не хочет наш враг. Поэтому я готов в случае необходимости снова взять в руки оружие. Потому что, как и тысячи моих побратимов, четко видел, с кем мы воюем. Это были не "шахтеры и трактористы", а кадровые российские военные и добровольцы и современное российское вооружение".

Он продолжил: "Я не поддерживаю радикальный выпад Нацкорпуса. Но еще меньше я поддерживаю вас, людей с гибкими спинами, которые боятся собственной тени и готовы ползать перед врагом, чтобы не навлечь на себя его гнев.

К счастью, не все боятся. И мы не позволим публично предавать принципы и ценности, ради которых погибали наши друзья".

"Даже не думайте о том, чтобы подменить понятия и назвать агрессию России против Украины нашим внутренним конфликтом. Судьба трусов, как правило, очень позорная", - резюмировал Чернев. 

Также читайте: Сивохо после столкновения с Нацкорпусом: "Хотят войны, потому что война - это бизнес и большие деньги"

Слуга народа Чернев осудил Сивохо за внутренний конфликт 01

Напомним, Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

Источник: https://censor.net.ua/n3181135
 
   
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его еще в 2010 осуждать надо было "Слуга народа" Чернев осудил Сивохо за "внутренний конфликт" - Цензор.НЕТ 2735

"Слуга народа" Чернев осудил Сивохо за "внутренний конфликт" - Цензор.НЕТ 2965
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Вот так мордой в асфальт должен лижать ,каждый предатель -медведчук зеленский портной Рабинович шуфрич Каломой и ………
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БАРЫГА Зэленьскый!!!! Хватэ робыты бизнэс на крови!!!
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Тоді Донєцьк святкував перемогу Януковича, над «бєндєрамі»...
А в Києві, тоді донецькі попідсцикали всі під'їзди.
Помєтілі.
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🤡🤢💩🐲🐛--🤣😂🙈позорный обоссанный ЗЕлупа
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Вассерман Железный@VasserIronnn

Ролик "янукевич и яйцо" видели?
Так вот сегодняшний ролик с сивухой - один в один.
Испугался, схватился за сердце, упал мешком говна, охрана подняла\увела.

В сухом остатке.
1. Сивуха остался непизженым.
2. Раиса 24 и вся остальная ******** захлебываются от ненависти к "националистам которые не жеалют мира".
3. Не очень умные сограждане захлебываются от восторгом - "Ах ккакие мальчики из Азова молодцы!".

Постановщик один.
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Обычное шоу от Арсена. Мы с таким уже третий год живем, раньше он делал шоу как он ловит террористов и отпускает их, а теперь борется с сепарами.
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Ех, от хто міг би президентські аналізи здати...
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Член РНБО...теє...нічого не тримає.(І ноги теж).
"Слуга народу" Чернєв засудив Сивохо за "внутрішній конфлікт" - Цензор.НЕТ 4410
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Тобто, там ролі поділені...сєпар, патріот ідіот, і т.д.
На всє случаі служби народу...
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Именно так. Это называется управляемый протест. Главное не допустить голос народа. Вместо народа и его представителей фрики.
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Надо таких как сивохо выдворять в лугандон.
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А з баригой - мародьором, хто буде сражаться?
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Глупость от этого слуги нарида, Сивый мерин уже неоднократно это говорил, только после "контактного" обращения внимания не это он вдруг осудил? Ну ну.
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Цілком погоджуюсь. Слуга Черньов сів у шпагат - позицію Нацкорпусу не підтримує, позицію Сивохо не підтри ує ще більше. А яка пощицґґюя у нього самого? І вашим, і нашим? Це не позиція - це мімікрія. Для тих, хто був на війні, настав час водорозділ. Саме їм має бути гидко від зелених капітулянтів.
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Надо не озабоченность проявлять - а морду бить
Период озабоченности прошёл
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Я не припомню случая, что бы советник отгребал так за свои советы)))
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Ага, Егорушка, а как тебе с бужанским и дубинским в одном горшке ночном плавать каждый день в стиле трепещите бандерлоги?Вообще отпад, в сепара на Донбассе ты типа не ссал выстрелить при его ответке а в мертвечука который твоих побратимов павших своей силиконовой жене утром на тосты намазывает ты даже по скулам не ушатаешь при иммунитете своём? Как то стремно пахнет твоя партия , совсем как русский мир , т. е. дерьмом и мертвечиной. Ты наш новый козак Гаврилюк.
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мир з цапостаном НЕ МОЖЛИВИЙ ніколи!!!
Можлива або перемога, або поразка й знов поневолення...
Забийте вже собі це в мозок...
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Они, сивохи, ермаки, кремлёвцам при встрече говорят, мы бы уже давно порешали с вами, прогнулись, предоставили боевикам ордло автономию, но нам мешают украинские патриоты.
Они эти слуги олигархов, а на самом деле это всё люди медведчука - рабиновича, недавно демократов США попросили сделать заявление по Азову.
Мол мешают слиться нам с россией, помогите, назовите их радикальными террористами, да и вообще все патриоты, это радикалы.
Бояться эти слуги олигархов, патриотического народа.
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Уже,наверное.только глупый не видит,что роль Сивохи-продолжить роль "засланной казачки" Нади Савченко.Не получилось тот медведчукский проект дальше рады пропихнуть и вовлечь легковеров,то теперь другой персонаж из того же проекта через фейк-"народную дипломатию" пытается продолжить втюрить пропутинские хотелки .Но уже масштаб внедрения другой-аж из президентских кругов..настораживает.Думают,если сменили Кобылу на Жабу,то народ "не расшифрует" этих агентов коллаборационистов ? Ожидаем реакции ЗЕро...
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Мир "поза раком" - всегда капитуляция! - запомни это Сивуха!
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