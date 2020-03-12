 "Слуга народа" Чернев осудил Сивохо за "внутренний конфликт"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Чернев отметил: "Да нет, Сергей Сивохо, я войны не хочу, и на ней не зарабатывал, уйдя в АТО добровольцем. Кроме крови, горя и слез на той войне я не видел ничего другого. Я хочу мира.

Но мира не хочет наш враг. Поэтому я готов в случае необходимости снова взять в руки оружие. Потому что, как и тысячи моих побратимов, четко видел, с кем мы воюем. Это были не "шахтеры и трактористы", а кадровые российские военные и добровольцы и современное российское вооружение".

Он продолжил: "Я не поддерживаю радикальный выпад Нацкорпуса. Но еще меньше я поддерживаю вас, людей с гибкими спинами, которые боятся собственной тени и готовы ползать перед врагом, чтобы не навлечь на себя его гнев.

К счастью, не все боятся. И мы не позволим публично предавать принципы и ценности, ради которых погибали наши друзья".

"Даже не думайте о том, чтобы подменить понятия и назвать агрессию России против Украины нашим внутренним конфликтом. Судьба трусов, как правило, очень позорная", - резюмировал Чернев.

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Напомним, Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.