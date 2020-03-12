EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  467  27
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11844) МВФ (2812)

 Новое правительство Украины подтвердило приверженность реформам и новой программе с МВФ, - представитель Фонда

Новоназначенное правительство Украины проинформировало Международный валютный фонд (МВФ) о желании продолжать тесное сотрудничество с МВФ, в том числе в рамках поддержанной Фондом программы, сообщил представитель МВФ Джерри Райс (Gerry Rice).

"Власти подчеркнули, в том числе в последнее время, что они хотят продолжать разумную макроэкономическую политику для обеспечения стабильности и продвигать реформы для достижения более сильного и устойчивого роста", – сказал он на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Райс отметил, что МВФ готов к такому сотрудничеству и полностью вовлечен в продолжение поддержки усилий Украины по проведению реформ и политики, направленной на достижение этих целей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ готов продолжить сотрудничество с новым украинским правительством

Как сообщалось, президент, Нацбанк и предыдущее правительство Украины в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд. Открытие новой программы МВФ позволит правительство получить макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).

Новый министр финансов Украины Игорь Уманский сообщил, что 10 марта с его участием состоялся конференц-колл главы нового правительства Дениса Шмыгаля с руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом, на котором обсуждались вопросы, которые необходимо доработать для вынесения программы на заседание совета директоров Фонда.

По словам министра, новое правительство подтвердило основные параметры новой программы EFF, зафиксированные в декабре прошлого года, и надеется на ее открытие до мая этого года. Двумя основными предварительными мерами является принятие закона о рынке земли и правок в закон о банках, "который делает невозможным нанесение вреда публичным финансам от бывших собственников банков, в свое время выведенных Национальным банком (с рынка)".

Также читайте: Глава Минфина Украины ожидает открытия новой программы с МВФ до мая: "Мы надеемся, что динамика со сменой правительства не изменится"

Предыдущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершилась 17 февраля этого года. Ее объем - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. Первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3181134
 
 
 Топ комментарии
 
"я почав помічати у нього якусь дивну поведінку"
спамер-гомосєк, чи шо? Новий уряд України підтвердив прихильність реформам і новій програмі з МВФ, - представник Фонду - Цензор.НЕТ 6311 Новий уряд України підтвердив прихильність реформам і новій програмі з МВФ, - представник Фонду - Цензор.НЕТ 6311
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ты не председатель. вы все из сн предатели и подтверждаете сказанное меой своими действиями
 показать весь комментарий
 
 
МВФ, вы у них спросите, когда этому жидяре бене будут приватбанк возвращать..!?
 показать весь комментарий
 
а вот і сивий алкаш про якого всі 5 років кричалиНовое правительство Украины подтвердило приверженность реформам и новой программе с МВФ, - представитель Фонда - Цензор.НЕТ 2266
 показать весь комментарий
 
 
Так значит это МВФ управляет Украиной ...а хорошо ли это ???
 показать весь комментарий
 
Если МВФ управлял бы Украиной, мы были бы в ЕС и нагибали бы там всех темпами роста. МВФ это структура Мирового банка, основной инвестор этой организации США, конкретно налогоплательщики, США не ангелы, но они уже подняли Южную Корею, Израиль, Малазию, Швейцарию, Германию, Польшу, а если кто-то против и рассказывает тебе не о устройстве МВФ а орет Сорос - бей в направлении звука, это кацапское дрочило-конспиролог, опрпавляй его к анунакам и рептилоидам.
 показать весь комментарий
 
Ми з чоловіком одружені вже близько 7 років. Ми були щасливо одружені з двома дітьми, ось уже останній місяць я почав помічати у нього якусь дивну поведінку, а через кілька тижнів я дізнався, що мій чоловік бачить когось. Він почав приходити додому пізно з роботи, він ледве не переймається мною чи дітьми. Іноді він виходить і навіть не повертається додому близько 2-3 днів. Я зробив усе, що міг, щоб виправити цю проблему, але все було марно, я дуже хвилювався і потребував допомоги. Одного разу я переглянув Інтернет, який припустив, що доктор Ігбіновія може допомогти вирішити подружні проблеми, відновити порушені стосунки та так далі Так я відчув, що я повинен спробувати його, тому я зв'язався з ним, і він зробив заклинання для мене всього два дні, коли мій чоловік прийшов до мене і вибачився за ті злочини, які він зробив, і обіцяю ніколи більше цього не робити з тих пір, як усе повернувся до нормального. Я та моя сім'я знову щасливо живемо разом. Все завдяки доктору Ігбіновії. Якщо вам потрібен заклинатель, який може заклинання справді працює, пропоную вам зв'язатися з ним. Він вас не розчарує. Це його електронна пошта: doctorigbinovia93@gmail.com або WhatsApp / viber +2348144480786, приймайте речі як належне, і це буде взяте у вас
 показать весь комментарий
 
 
"я почав помічати у нього якусь дивну поведінку"
спамер-гомосєк, чи шо? Новий уряд України підтвердив прихильність реформам і новій програмі з МВФ, - представник Фонду - Цензор.НЕТ 6311 Новий уряд України підтвердив прихильність реформам і новій програмі з МВФ, - представник Фонду - Цензор.НЕТ 6311
 показать весь комментарий
 
 
)))))) нормально так, о нетрадиционной семейке.
 показать весь комментарий
 
 
У мене є знайомий психіатр - кілька разів спілкувався у судах, коли він проводив експертні дослідження по справах, у яких я приймав участь у якості представника потерпілого... Можу скласти "протекцію... Може, він тобі допоможе, щоб у вашій сім"ї, що складається з двох чоловіків, відновився лад...
 показать весь комментарий
 
 
Лошара ))) написал если вчитаться что гей, висит с ниггейским флагом АйПи, это настолько прекрасно, что я даже лайк пставлю. Тут такое дело, у меня есть знакомый принц писал с нигерии с 50 миллионами наследства, предлагает пенис на 10 см увеличить, дать контакты?
 показать весь комментарий
 
А що про це каже МВФ? Ви вже репетували, що новий транш буде в грудні 2019-го... Потім "зуб давали", що транш буде до березня 2020-го, тепер згодовуєте інформацію про новий договір з МВФ і транш у травні? Ви хоч самі собі вірите?
 показать весь комментарий
 
 
МВФ говорит "Приват мне запили!", они будут сколько угодно красивых дипломатических писем писать, но Приват это индикатор намерения дефолта, а налогоплательщики США - основного спонсора, не очень любят когда пархатые в банановых писпубликах киздят из деньги.
 показать весь комментарий
 
Новое правительство Украины подтвердило приверженность реформам и новой программе с МВФ, - представитель Фонда

Та приверженность - не"ер делать. 6 лет аж вода кипит, реформы бьют фонтаном. На что ни глянь - залюбуешься: суды, мусора, медицина всем, ****, европам на зависть.
 показать весь комментарий
 
 
ДЕЛО ПО ПРИВАТУ ЗАКРОЙТЕ, УРОДЫ! Тогда вам будет не сраная бумажка от МВФ а займы под 1-3%
 показать весь комментарий
 
 
Самое, бляха, уродское это то что за эти пол года иза ублюдка Бени инвесторы держали средства, потому что Приват - это не только для МВФ индикатор, а и для любого крупного бизнеса, за это время вложенные деньги работали бы и создавали рабочие места и налоги, а иза одного свино+ба 42 миллиона стоят раком. С таким "гражданским обществом" наверное так и нужно. Нужно было в госаппарат идти, это даже не смешно так подсасывать у пары олигархов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх