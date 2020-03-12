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 Второй заболевший коронавирусом в Черновицкой области - 64-летний мужчина, чья жена недавно вернулась из Италии, - Минздрав

Инфицированный коронавирусом COVID-19 второй житель Черновицкой области, находится в стабильном состоянии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное. Его жена, которая вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вернувшаяся из Италии женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавирус выявлен у 71-летней женщины, которая недавно вернулась из Польши, - Житомирская ОГА

Напоминаем, 12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.

Источник: https://censor.net.ua/n3181129
 
 
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Отмечается, что вернувшаяся из Италии женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования. - цитата
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Ну если жена не инфицирована , то с ней прилетела подружка - любовница , которая больна , но он о ней ни когда не расскажет )
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Бедные Черновцы , и только Тернополь на картинке человек Второй заболевший коронавирусом в Черновицкой области - 64-летний мужчина, чья жена недавно вернулась из Италии, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7141пусть дбр разберётся
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Пан Буддист@sranysovok 6 ч

О так китайцы на самолете кровь выписанных пациентов повезли в Италию
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Отмечается, что вернувшаяся из Италии женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования. Источник: https://censor.net.ua/n3181129

Це тіко я читав, що людина може бути носієм нового віруса строком близько одного місяця? В нашому МОЗ читати не вміють чи читають тіко те, що їм до вподоби?
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А ты хочешь чтобы сказали правду и завтра все на работу не вышли и побежали в магазины скупать все от туалетной бумаги до вазелина?
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Ну как минимум , половина самолета летевшая рядом с ней , тоже инфицированы .
Всех с того самолета как минимум нужно проверить и поместить в карантин .
Списки пассажиров есть - пусть действуют .
Дальше она ехала маршруткой или автобусом , там тоже будут зараженные - проверить , изолировать .
Иначе зараза расползется и будет эпидемия .
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У меня есть смутное подозрение, что дядя скрывает некоторые контакты... Пока жена была в отлучке... Второй заболевший коронавирусом в Черновицкой области - 64-летний мужчина, чья жена недавно вернулась из Италии, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2295
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Просто с ней прилетела подружка , о которой он не скажет )
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