 Второй заболевший коронавирусом в Черновицкой области - 64-летний мужчина, чья жена недавно вернулась из Италии, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
"Мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное. Его жена, которая вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вернувшаяся из Италии женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования.
Напоминаем, 12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.
О так китайцы на самолете кровь выписанных пациентов повезли в Италию
Це тіко я читав, що людина може бути носієм нового віруса строком близько одного місяця? В нашому МОЗ читати не вміють чи читають тіко те, що їм до вподоби?
Всех с того самолета как минимум нужно проверить и поместить в карантин .
Списки пассажиров есть - пусть действуют .
Дальше она ехала маршруткой или автобусом , там тоже будут зараженные - проверить , изолировать .
Иначе зараза расползется и будет эпидемия .