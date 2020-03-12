 Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.
"Пункты пропуска, через которые проходят крупнейшие потоки товаров, будут работать и дальше. Уже сейчас Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами", — отметил он.
Нефьодов напомнил, что закрывать пункты пропуска может не только украинская сторона. И посоветовал транспортным операторам отслеживать меры, которые другие страны предпринимают для предотвращения распространения инфекции.
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"Перевозчикам грузов, которые уже находятся в пути, важно отслеживать ситуацию на пунктах пропуска и заведомо направляться на главные ПП (пункты пропуска. — Ред.) в пределах одной таможни", — добавил он.
Напомним, накануне, 11 марта правительство заявило о намерении закрыть часть пунктов пропуска на границе для предотвращения распространения коронавируса.
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12 марта пресс-служба Кабмина уточнила, что закрыть могут до 70% пунктов пропуска.
Морячок@akvevitt 7 ч
Україна закриває всі автомобільні і пішохідні переходи на кордонах з ЄС
А с Рф нет, чтоб Путина не провоцировать?
Взятки и левые таможенные ,пожалуйста обрабатывайте хлоркой ,нам Ваше здоровье важнее Ваших денег
Khatsanovsky@khatsanovsky 12 ч
Українці непереможні!
В бусах які возять додому заробітчан з Італії водії перед проходженням митниці роздають пасажирам жаропонижуючі таблетки (входить в вартість поїздки), щоб точно всі пройшли температурний контроль на кордоні.
********, вони цим ще й хвастаються