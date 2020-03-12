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 Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов

Государственная таможенная служба и Госпогранслужба передали правительству список пунктов пропуска, работа которых критически важна для экономики.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Пункты пропуска, через которые проходят крупнейшие потоки товаров, будут работать и дальше. Уже сейчас Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами", — отметил он.

Нефьодов напомнил, что закрывать пункты пропуска может не только украинская сторона. И посоветовал транспортным операторам отслеживать меры, которые другие страны предпринимают для предотвращения распространения инфекции.

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"Перевозчикам грузов, которые уже находятся в пути, важно отслеживать ситуацию на пунктах пропуска и заведомо направляться на главные ПП (пункты пропуска. — Ред.) в пределах одной таможни", — добавил он.

Напомним, накануне, 11 марта правительство заявило о намерении закрыть часть пунктов пропуска на границе для предотвращения распространения коронавируса.

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12 марта пресс-служба Кабмина уточнила, что закрыть могут до 70% пунктов пропуска.

Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов 01
Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181128
 
 
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Прально. Даешь все 5 миллионов гастарбайтеров со всей Европы в Украину. Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1680
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Морячок@akvevitt 7 ч

Україна закриває всі автомобільні і пішохідні переходи на кордонах з ЄС
А с Рф нет, чтоб Путина не провоцировать?
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А з ОРДЛО? Наче теж ні... Хоча після загибелі трьох наших вояків то було б логічно. І привід є - коронавірус Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2684
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Из моих наблюдений за последние 30 лет власти Украины делают все чтобы уничтожить Украину и украинцев. Но каким то чудом вопреки всему Украина и народ еще продолжают существовать. На коленях правда уже но еще существуют и даже песни поют про свободу и демократию
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Государственная таможенная служба и Госпогранслужба передали правительству список пунктов пропуска, работа которых критически важна для экономикиИсточник: https://censor.net.ua/n3181128.............. ну наконец то , вот именно то где персонал надо почистить на 100 % ,вот имена тех кто тырит нашу денюшку Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7317
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12.03.20 21:13 Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме,...........
Взятки и левые таможенные ,пожалуйста обрабатывайте хлоркой ,нам Ваше здоровье важнее Ваших денег Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1392 Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 968 Все пропускные пункты таможни работают в штатном режиме, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1392
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Khatsanovsky@khatsanovsky 12 ч

Українці непереможні!
В бусах які возять додому заробітчан з Італії водії перед проходженням митниці роздають пасажирам жаропонижуючі таблетки (входить в вартість поїздки), щоб точно всі пройшли температурний контроль на кордоні.
********, вони цим ще й хвастаються
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